Apre in Italia la prima casa di appuntamenti con escort-bambole

Arrivano anche in Italia le case di appuntamento dove le escort sono delle bambole. Nello specifico si tratta delle sex Doll ovveroi dei veri e propri manichini, realizzati con materiali snodabili e resistenti all’acqua a grandezza naturale, che avranno nomi e caratteristiche differenti per poter soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Una vera e propria casa di appuntamento dove però a ricevere e intrattenere i clienti, saranno bambole in silicone ad altezza umana. Aprirà il prossimo 3 settembre a Torino ad opera della lumidolls, una società da tempo impegnata nell’offrire intrattenimento ludico sessuale con realistiche e realistici sexy donne diffuse in tutto il mondo. Nella struttura si troveranno bambole con sembianze da donne, ma anche con sembianze da uomini per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Non si tratterà di bambole gonfiabili, ma veri e propri manichini realizzati con materiali snodabili e resistenti all’acqua.

Questo è ciò che assicurano i soci” della casa spiegando: “Offriamo una vasta gamma di servizi e ci adattiamo alle esigenze dei nostri clienti in uno spazio ludico-sessuale totalmente sicuro e completamente legale. Abbiamo tutte le autorizzazioni e stiamo lavorando per ultimare l’appartamento per l’inaugurazione” “Qui si potrà venire da soli, con il partner o la partner, ma anche per una serata diversa con gli amici o una festa di addio al celibato o al nubilato”.

“Vogliamo farvi godere della sessualità in un modo completamente diverso, in uno spazio lussuoso, assolutamente riservato e del tutto legale. Nella nostra location di Torino entrerete in un luogo confortevole, di buon gusto, dove riuscirete a realizzare tutte le vostre fantasie fin nei minimi dettagli” sul sito della società, dove le bombole possono essere anche acquistati con prezzi che variano dai € 700 ai € 2000 dollari.

La casa d’appuntamento formata da bambole, non è una novità assoluta visto che negli scorsi anni si è assistito all’inaugurazione anche in Germania e in Spagna. Lo stesso mercato delle sex Dolls negli ultimi tempi ha visto un incremento di produzione vendite molto elevato. La stessa società che aprirà in Italia e che già vende all’estero i suoi servizi, ammette “Per adesso ciò che manca sono le relazioni sociali ed emotive con le bambole, ma presto avremo anche quelle. Sarà il business del futuro”.

