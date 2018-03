Arezzo, bambina di 10 anni abusata in comunità di minori da ragazzi di 15 e 16 anni

Alcuni giovani minorenni tutti gli età compresa tra i 15 e i 16 anni, sono stati accusati di aver abusato di una bambina di soli 10 anni che come loro era ospite di una comunità educativa di Arezzo. Stando a quanto riferito Dalle indagini coordinate dal Procuratore del tribunale dei minori di Firenze Francesco Sangermano, che tra l’altro anche aperto un fascicolo dopo la segnalazione arrivata dai vigili urbani del paese, i ragazzi sarebbero stati individuati ma al momento non sono ancora Chiari i motivi che li avrebbero spinti ad abusare della bambina in questione. Lo scorso mercoledì la struttura, dove era ospite la bambina ed i ragazzi accusati di averla abusata, dunque gestita da una cooperativa locale è stata perquisita dagli agenti della Polizia Municipale di Arezzo che hanno raccolto degli elementi molto importanti. La segnalazione sarebbe arrivata dai vigili urbani del paese che a loro volta ne avevano ricevuto una e sulla base di questa segnalazione hanno informato i colleghi di Arezzo e tutto è stato trasmesso poi alla Procura dei minori di Firenze.

Dopo aver commesso questo atroce crimine sono sono stati individuati i colpevoli e come abbiamo detto si tratta di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Le indagini al momento non sono terminate e proseguono con estrema cautela per cercare di delineare i conti di questa vicenda piuttosto delicata e anche le eventuali responsabilità.

Intervenuta anche Lucia Tanti l’assessore alle politiche sociali di Arezzo la quale ha riferito” Riteniamo che alla luce di questi fatti si rafforzi l’esigenza di un sistema di telecamere. Confido che il Parlamento, appena insediato, abbia più coraggio. Noi faremo comunque la nostra parte”. Il tutto sarebbe partito da una segnalazione arrivata dalla Polizia Municipale da parte dei colleghi del comune vicino di Castiglion Fiorentino alla quale a si sarebbe rivolta molto probabilmente una persona che aveva raccolto dei sospetti su quanto stesse avvenendo all’interno della struttura, gestita da una cooperativa sociale.

Nella comunità Infatti sono ospitati i minori che hanno problemi di emarginazione ma non solo, minori Ai quali la cooperativa cerca di assicurare un futuro migliore di quello che potrebbero avere fuori. Le indagini comunque proseguono per cercare Come già detto di delineare i contorni della vicenda e anche le eventuali responsabilità. Per circa un mese decine di agenti della Municipale di Arezzo e Castiglion Fiorentino della sezione di polizia giudiziaria hanno operato il 24 su 24 nel Massimo riserbo portando alla luce il fatto. Al lavoro anche la procura di Arezzo alla quale spetterà però il compito di appurare le eventuali responsabilità da parte del personale che si occupa della gestione della struttura, dove sono avvenuti i presunti abusi che ha l’obbligo di vigilare sui suoi ospiti.