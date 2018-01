Ariane 5, un lancio del razzo con brivido

Uno dei due satelliti lanciati nella notte dal razzo Ariane 5 e dei quali si erano persi inizialmente le tracce e’ stato ora ‘catturato’ dal centro di controllo della missione, che lo sta guidando verso la posizione orbitale corretta. Lo ha detto la compagnia Ses che lo gestisce. Il satellite SES-14, ha rilevato l’azienda, comunica con i centri di controllo, e’ in buona salute e tutti i suoi sottosistemi funzionano “nonostante l’anomalia che si e’ verificata in fase di lancio”.

Adesso i tecnici lo stanno spostando lentamente verso la nuova orbita, ma a causa dell’imprevisto, ha proseguito Ses, il satellite dovrebbe raggiungere l’orbita geostazionaria prevista quattro settimane piu’ tardi di quanto inizialmente programmato. Costruito da Airbus Defence and Space, satellite SES 14 e’ destinato a fornire servizi per la navigazione marittima e aerea, comunicazioni wireless, banda larga ad America del Nord, Centro e Sud America, Caraibi, Nord Atlantico e parti d’Europa. Il satellite ospita anche uno strumento della Nasa chiamato Gold dedicato allo studio della parte superiore dell’atmosfera e agli effetti che l’attivita’ solare puo’ avere sulle comunicazioni.

Obiettivi dell’analisi di missione L’analisi di missione ha l’obiettivo di identificare, una volta assegnati la missione da compiere ed il sistema propulsivo, come eseguire la missione stessa, ossia come applicare gli impulsi propulsivi, ed in particolare, come eseguire la missione al costo minimo. Naturalmente anche la scelta del sistema propulsivo ottimale `e a sua volta condizionata dal particolare tipo di missione considerata. Quindi possiamo dire che l’analisi di missione, a differenza di altre discipline affini come l’astrodinamica, `e una disciplina essenzialmente rivolta al conseguimento di un obiettivo. 1.2 Missioni di interesse Nel seguito consideriamo alcune missioni di interesse, e le loro possibili applicazioni.

Traiettorie balistiche Le traiettorie balistiche (cio`e con ricaduta al suolo) sono adottate per esempio nei voli di prova dei vari stadi dei lanciatori, nei razzi sonda, in vettori militari di vario tipo (ICBM – InterContinental Ballistic Missile, IRBM – Intermediate Range Ballistic Missile, etc.), per quanto in alcuni sistemi (FOBS – Fractioned Orbit Ballistic System) la testata sia iniettata in un’orbita terrestre estremamente bassa, allo scopo di ritardarne l’avvistamento da parte del nemico, e sia successivamente diretta verso l’obiettivo. Anche le traiettorie di caduta degli stadi esauriti di lanciatori seguono una traiettoria balistica.

Le orbite terrestri basse sono ampiamente impiegate per satelliti di osservazione della superficie e dell’atmosfera terrestri. L’altezza dell’orbita viene scelta sulla base di un compromesso tra campo visuale (ovviamente tanto maggiore `e l’altezza dell’orbita, tanto pi`u grande risulta l’ampiezza della superficie terrestre che risulta visibile dal satellite; peggiora tuttavia la risoluzione dei dettagli della superficie rilevabili), esigenze di tracking da parte di stazioni di terra (anche in questo caso, orbite pi`u alte consentono al satellite di essere seguito da stazioni di terra che si trovano anche relativamente lontane dalla traccia che esso descrive sulla superficie terrestre), ed impatto delle perturbazioni atmosferiche (tipicamente, un’orbita circolare di altezza circa 200 km si abbassa di qualche centinaio di metri per orbita per effetto della resistenza aerodinamica, una di altezza 400 km di qualche decina di metri per orbita, una di altezza 600 km di qualche metro per orbita). Si possono in particolare usare orbite il cui periodo sia un sottomultiplo intero di un giorno (orbite cosidette ‘risonanti’), che consentono di ritrovare il satellite sopra uno stesso punto della superficie terrestre, nei suoi successivi passaggi, alla stessa ora locale, come pu`o essere indicato per esempio per satelliti di ausilio alla navigazione.

Per quanto riguarda la scelta dell’inclinazione dell’orbita, occorre osservare che un satellite in orbita equatoriale (i = 0) pu`o monitorare solo una ristretta fascia di superficie terrestre intorno all’equatore, mentre un satellite in orbita polare (i = 90o) al contrario copre l’intera superficie terrestre nel corso dei suoi successivi passaggi. Ad ogni modo, nella scelta dell’inclinazione dell’orbita entra anche la latitudine Λ della base di lancio, in quanto com’`e noto ([1], par. 4.7) il campo di inclinazione delle orbite raggiungibili da una data base spazia nel campo Λ ≤ i ≤ 180o − Λ, a meno di non effettuare successive, costose manovre di correzione dell’inclinazione, vedi par. 3.2. Inclinazioni molto vicine a 90o hanno le orbite eliosincrone ([1], par. 4.8) in cui il valore dell’inclinazione `e scelto in funzione dell’altezza dell’orbita in modo tale che la precessione della linea dei nodi dovuta alla non sfericit`a della Terra porti a farle compiere un giro completo in un anno, cos`ı che l’orbita mantenga sempre la stessa orientazione rispetto al Sole; le corrispondenti inclinazioni sono intorno ai 95o circa. Utilizzando in particolare periodi orbitali che siano sottomultipli interi di un giorno (o di una settimana) si riesce quindi ad osservare, nel corso dei successivi passaggi del satellite, la stessa zona della Terra alla stessa ora locale e sotto le stesse condizioni di luce, in modo da poter facilmente rilevare cambiamenti intervenuti nella situazione al suolo, cosa che ha un ovvio interesse per applicazioni di osservazione militare. Le orbite basse presentano un interesse anche per osservazioni meteorologiche, in quanto consentono un’osservazione ravvicinata della Terra; le informazioni andranno tuttavia integrate con quelle di satelliti in orbita alta, che consentono invece di avere una visione globale della circolazione atmosferica sulla Terra. Per motivi simili, le orbite basse sono anche indicate per compiti di osservazione degli oceani. Esse sono anche utilizzate per satelliti di osservazione dello spazio, principalmente per il fatto che sono meno costose di orbite più alte; tuttavia, in alcuni satelliti astronomici si preferisce utilizzare orbite pi`u alte al fine di ridurre la frazione del campo visivo del satellite occupata dalla Terra. Sempre per il loro minor costo rispetto ad altri tipi di orbite, le orbite basse sono indicate per attivit`a di space processing, rivolte alla produzione di semiconduttori, farmaci e leghe che non potrebbero essere altrimenti prodotti sulla Terra (per esempio, le condizioni di assenza di gravit`a consentono di produrre leghe tra metalli a densit`a molto diversa fra loro, che non potrebbero essere prodotte sulla Terra in quanto la gravit`a tenderebbe a far stratificare i due componenti).