Arriva il freddo vero su tutta l’Italia, alcuni consigli utili per difendersi dal gelo

Un’ondata di freddo intenso sta arrivando sull’Italia nei prossimi giorni. Tutto questo oltre a portare un freddo intenso, aumenterà le sintomi influenzali a tutte quelle persone che risultano più vulnerabili per le loro malattie croniche, soprattutto per quanto riguarda l’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscolo-scheletrico. Ma anche le persone giovani che all’apparenza possono sembrare in uno stato di benessere possono subire danni alla salute, a volte anche molto gravi, se non si prendono abbastanza precauzioni per le temperature molto proibitive. Il consiglio è quello di tenere gli ambienti tra 18 e 23 gra facendo molta attenzione all’umilia nell’ambiente: va ricordato che un’aria troppo secca può irritare le vie respiratorie.

A causa dei cambiamenti climatici in atto, in Italia si potrà verificare un aumento dell’intensità e della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate di caldo, ondate di gelo, tempeste, alluvioni). Il freddo eccessivo può rappresentare una minaccia per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone malate. Oltre all’incremento di incidenza delle sindromi influenzali, le basse temperature posson causare una recrudescenza della sintomatologia di malattie croniche, specialmente dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscoloscheletrico. Nelle condizioni più estreme, si possono verificare anche casi di ipotermia ed assideramento.

I soggetti a rischio più elevato sono: i cardiopatici, i soggetti affetti da patologie respiratorie croniche, diabete e altri disturbi endocrini, malattie muscolari e osteoarticolari, patologie psichiatriche, le persone che assumono psicofarmaci, alcool o droghe e quelle in condizioni di precarietà socio‐economica, notoriamente più vulnerabili e più a rischio di infezioni. Le malattie ischemiche del cuore e i disturbi cerebrovascolari rappresentano la maggior parte delle cause di decesso associate alle basse temperature. In occasione di ondate di gelo aumenta la fascia di popolazione suscettibile agli effetti del freddo, soprattutto se si associano a precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, e a venti forti. Inoltre la presenza di neve e ghiaccio aumenta il rischio di incidenti e traumatismi causati soprattutto da cadute.

Proprio per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie correlate alle basse temperature e al clima invernale estremamente rigido, le autorità e le istituzioni del nostro Paese si sono attivate per predisporre e mettere in atto adeguate misure di sorveglianza e prevenzione nei confronti delle fasce più deboli e disagiate della popolazione. A livello nazionale è attivo il sistema di sorveglianza rapida sulla mortalità, in grado di intercettare e mettere in evidenza le possibili conseguenze sulla salute del clima rigido. Inoltre il Ministero della Salute ha messo a punto una guida e un decalogo per prevenire e combattere gli effetti delle basse temperature sulla salute. Si tratta di alcune semplici regole per affrontare nel migliore dei modi il periodo più freddo dell’anno e proteggersi dai malanni dell’inverno.

“Come difendersi dal gran freddo”

All’inizio della stagione epidemica, chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti o meno; la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in particolare alle persone di età superiore a 65 anni, ai soggetti affetti da malattie croniche e a donne nel secondo o terzo trimestre di gravidanza. Regola la temperatura degli ambienti interni in modo che sia conforme agli standard consigliati per temperature invernali (generalmente intorno ai 18 ÷ 22°C). Controlla il microclima. Fai attenzione al grado di umidità: l’aria troppo secca può causare irritazione delle vie aeree, specialmente se soffri di asma o malattie respiratorie; puoi utilizzare umidificatori. Un’umidità eccessiva, al contrario, può provocare condense e favorire la formazione di muffe. E’ importante aerare adeguatamente gli ambienti, in particolare se ci sono persone malate. Basta aprire per pochi minuti una finestra per cambiare l’aria viziata in una stanza. Se utilizzi sistemi di riscaldamento a combustione (caminetti, caldaie o stufe a gas) fai molta attenzione, sia alla corretta ventilazione degli ambienti che allo stato di manutenzione degli impianti, per evitare il rischio di intossicazione da monossido di carbonio, che può avere conseguenze mortali. Se usi stufe elettriche o altre fonti di calore fai attenzione al loro corretto utilizzo per evitare il rischio di folgorazione o scottature. Attento agli sbalzi di temperatura quando passi da un ambiente più caldo ad uno più freddo e viceversa. Assumi pasti e bevande calde. Evita gli alcolici perché non aiutano a difenderti dal freddo, al contrario favoriscono una maggiore dispersione del calore prodotto dal corpo. Fai particolare attenzione ai bambini molto piccoli e alle persone anziane non autosufficienti, coprili bene e controlla periodicamente la loro temperatura corporea. Quando esci indossa sempre sciarpa, guanti, cappello e un caldo soprabito; usa scarpe antiscivolo in caso di ghiaccio; se parti per un viaggio in auto non dimenticare di portare con te coperte e bevande calde e di dotare l’autovettura di catene o pneumatici da neve. Mantieni i contatti con gli anziani che vivono da soli (familiari, amici o vicini di casa) e verifica che dispongano di sufficienti riserve di cibo e farmaci. Segnala ai servizi sociali la presenza di senzatetto o altre persone in condizioni di difficoltà.

Come si difende l’organismo umano dal freddo Quando fa freddo, ci difendiamo dalle basse temperature coprendo il più possibile il corpo (senza trascurare il capo, il collo e le mani), con indumenti sufficientemente caldi e pesanti. Inoltre, con il freddo, l’organismo attiva i sistemi di termoregolazione endogeni, che, in condizioni normali, mantengono pressoché costante l’equilibrio termico del corpo con l’ambiente esterno.

Quando la temperatura esterna è sufficientemente bassa da indurre una diminuzione al di sotto dei 37°C della temperatura interna, si verifica una vasocostrizione cutanea (riduzione della circolazione sanguigna sulla superficie cutanea con diminuzione della dispersione di calore all’esterno) e un’accelerazione del ritmo cardiaco. Quando fa molto freddo l’organismo aumenta anche la produzione di calore interno (termogenesi) attraverso l’incremento dell’attività muscolare scheletrica (brividi involontari o attività fisica volontaria) e l’incremento dei processi metabolici. Un adeguato apporto alimentare aiuta a soddisfare le aumentate richieste metaboliche dell’organismo per una maggiore produzione di calore interno. Attraverso l’attivazione di questi meccanismi di termoregolazione, si crea un equilibrio tra la quantità di calore prodotta all’interno dall’organismo e la quantità di calore ceduta all’ambiente e si crea una situazione di benessere (o comfort) termico. Quando compaiono gli effetti del freddo sulla salute Generalmente le persone sane si adattano rapidamente al cambiamento della temperature e riescono a sopportare il clima freddo invernale. Tuttavia alcuni studi hanno evidenziato un sensibile impatto sulla salute, in caso di cali repentini delle temperature, da un giorno all’altro.

Gli effetti del freddo compaiono quando esistono condizioni che riducono l’efficienza del sistema di termoregolazione o in caso di temperature estremamente basse (stress termico eccessivo) o per inadeguatezza delle misure di protezione: dell’abbigliamento, dell’alimentazione o in caso di mancanza di un tetto o di un riparo adeguato, come avviene per i poveri e le persone che vivono per strada. La capacità di adattamento del corpo umano alle basse temperatura è, inoltre, fortemente ridotta da alcuni fattori come: età (nei bambini molto piccoli e negli anziani), presenza di patologie croniche, assunzione di alcuni farmaci, consumo di alcol.

Le marcate diminuzioni delle temperature indurrebbero anche una modificazioni delle prime difese locali verso agenti patogeni, causando una maggiore suscettibilità alle infezioni. Quali rischi si corrono in caso di freddo intenso Un’ondata di freddo intenso può provocare: · Patologie acute da freddo: geloni, congelamento, ipotermia, lesioni gravi o anche mortali; si verificano raramente, in particolare quando la temperatura è inferiore a –5°C e/o in presenza di venti gelidi. · Aggravamento di patologie croniche, specialmente cardiopatie e broncopatie croniche (BPCO). Recenti studi evidenziano anche un sensibile effetto del freddo sulla riacutizzazione della sintomatologia nei soggetti affetti da alcune malattie reumatiche. · Aumento del rischio di incidenti domestici, anche mortali, causati dal cattivo funzionamento o la scarsa manutenzione di impianti di riscaldamento ed elettrici (intossicazioni da monossido di carbonio, folgorazioni ecc.). · Aumento del rischio di incidenti stradali e difficoltà nei trasporti.

Si chiama burian, che a sentirlo sembra un bel nome. Arriva dal Nord del mondo e non promette nulla di buono. Come nella favola di Frozen, porterà soltanto freddo e gelo a partire da domenica, e per i successivi quattro giorni, e poi ancora a metà marzo. Per sopravvivere, tanta prudenza. Perché, se è vero che siamo in pieno inverno ed è giusto che faccia freddo, un’andata così non si vedeva da febbraio del 2012: in Italia morirono 57 persone, tra l’Europa e l’Africa settentrionale 650. Nel 985, invece, il gelo sterminò 30 milioni di piante di ulivo. Partito dalla Siberia dove si registrano fino a -40° sotto lo zero Burian sta attraversando e gelando l’Europa e, percorsi circa 6000 km, ci regalerà temperature fino a meno -8 e -15, per esempio, in pianura padana e sulle montagne della Toscana. In ogni caso 10° in meno della media stagionale. Nessuna regione esclusa, assicura il meteo.it. Burian sarà la ciliegina sulla torta al maltempo che in questi giorni sta interessando l’Italia tutta.

Dunque, il gelo siberiano farà da corollario alla bora che a Trieste “spruzza” raffiche di 133 chilometri all’ora, all’allerta neve in Gallura, Emilia Romagna (a Bologna è stato rinviato il concerto di Nek-Pezzali-Renga previsto stasera), Campania, Liguria, Piemonte, Lombardia (a partire da ieri notte), Toscana, praticamente tutta la penisola. Al Sud sono già stati interrotti i collegamenti tra la Sicilia e le sue isole, in Puglia c’è allerta gialla per il rischio idrogeologico e per l’incremento dei corsi d’acqua. Ovunque la Protezione civile è pronta. In Liguria è stato riattivato il “percorso di emergenza”: si consiglia di non accendere stufe elettriche in bagno e di non usare coperte elettriche, per esempio, oppure di non uscire di casa se non necessario e di tenersi in contatto con le persone sole, quelle più a rischio. Nelle Marche, invece, la neve preoccupa perché cadrà copiosa sulle aree colpite dal terremoto.

La paura è così tanta che perfino Trenitalia e Rfi (la società che gestisce le infrastrutture) hanno pronti i “Piani neve e gelo”. I collegamenti potrebbero subire modifiche a seconda del freddo. Il tutto mentre tecnici specializzati si occuperanno di presidiare gli snodi, di lubrificare i cavi elettrici, di riscaldare gli scambi, di predisporre corse raschia ghiaccio, laddove necessario, per permettere ai treni di circolare. Il timore che l’Italia si blocchi e che si ripeta un “2012” è così serio che, nelle zone collinari e appenniniche della Toscana, Pubbliacqua ha consigliato di proteggere i contatori con materiali isolanti per evitare rotture dovute al gelo. Meglio farlo, anche con uno straccio di lana pure nelle seconde case, perché se si rompe il contatore, paga l’utente. E per evitare di aprire il rubinetto e non avere acqua perché ghiacciata, si consiglia di farla scorrere con un flusso minimo ma costante. E al diavolo la salvezza del pianeta almeno per qualche giorno.

Ma nei prossimi giorni, anche se non si va in montagna, è meglio armarsi di ciaspole pure se si vive in collina o in pianura. Con le temperature che scendono attestandosi mediamente intorno allo zero con punte previste a -15, infatti, scenderanno pure tanti fiocchi da Nord a Sud. Perfino Roma potrebbe imbiancarsi e replicare un po’ il 2012: eccitati per tanta neve mai vista, molti romani scesero per strada: più di 150 persone furono costrette alle cure mediche per cadute e scivolate sul ghiaccio.

Per i senzatetto, molti comuni stanno già predisponendo dei ricoveri. Mentre per proteggere gli animali, l’Enpa suggerisce di coprirli. Operazione un po’ più complicata, invece, per gli alberi da frutta già in fiore e gli ortaggi: il 35% della coltivazione rischia di morire. E speriamo che l’ondata di gelo non danneggi pure il voto del 4 marzo: è provato, infatti, che con il maltempo la percentuale dei votanti si abbassa notevolmente.

Aiutare le proprie difese immunitarie mediante una vita attiva, una dieta equilibrata e anche con l’aiuto di qualche preparato naturale.

Attacchi e difese

I radicali liberi, nemici della nostra salute, sono molecole o atomi particolarmente reattivi che contengono almeno un elettrone spaiato nel proprio orbitale più esterno. A causa di questa caratteristica chimica i radicali liberi sono instabili e cercano di tornare all’equilibrio rubando all’atomo vicino l’elettrone necessario per pareggiare la propria carica elettromagnetica. Questo meccanismo dà origine a nuove molecole instabili, innescando una reazione a catena che, se non viene arrestata, finisce col danneggiare le strutture cellulari. Lo stress ossidativo è definito come una condizione patologica causata dalla rottura dell’equilibrio tra lo stato ossidante (danni da radicali liberi) e lo stato antiossidante (difese anti-radicaliche).

Per fortuna esiste un’affascinante e complessa rete integrata di mediatori chimici e cellulari (sviluppatasi nel corso dell’evoluzione umana) per difendere il nostro organismo da qualsiasi forma d’insulto chimico, traumatico o infettivo: il sistema immunitario. È un alleato prezioso con la caratteristica fondamentale di saper distinguere le strutture (endogene o esogene) che non costituiscono un pericolo, che dunque possono o devono essere preservate, e le strutture (endogene o esogene), che invece si dimostrano nocive per l’organismo e che devono quindi essere contrastate.

Sempre attivi e senza vizi

Il sistema immunitario è più efficiente in un organismo che si prende cura di se stesso. È dunque sconsigliabile condurre una vita troppo sedentaria, trascorrendo magari ore davanti alla Tv o al PC; ed è invece una buona abitudine svolgere attività fisica regolare e continua (senza strafare) che può consistere semplicemente in una passeggiata al giorno o nel percorrere un breve tratto in biciletta. È fondamentale evitare vizi come fumo ed eccesso di alcol.

Dieta equilibrata

È bene, poi, seguire un’alimentazione ricca di vitamine: frutta e verdura ne sono sono un’ottima fonte. Ad esempio, gli ortaggi a foglia verde contengono provitamina A, legumi e cereali apportano tiamina, niacina e folati. Nella stagione fredda è bene consumare gli agrumi, ricchi di vitamina C. Ortaggi, frutta e legumi, grazie anche a vitamine e minerali, svolgono poi un’azione protettiva, soprattutto antiossidante, sull’organismo.

Pesce e carne forniscono proteine di qualità e oligoelementi (oltre a ferro, zinco e rame) ad alta biodisponibilità, cioè facilmente assorbibili e utilizzabili, e vitamine del complesso B (in particolare la vitamina B12). Va infine ricordato che è opportuno variare sempre l’alimentazione, in modo da garantire all’organismo il corretto apporto di ogni sostanza utile a mantenere lo stato di buona salute, garantendosi un ottimo stato fisico e mentale in modo naturale.

Un aiuto naturale

Esistono poi, in commercio, prodotti (integratori alimentari) che possono essere d’aiuto nel rafforzare le difese immunitarie, nel combattere lo stress ossidativo e nel mantenere lo stato di benessere psico-fisico. È bene consultare il medico o il farmacista e scegliere solo prodotti di comprovata qualità e di origine naturale.

Il sistema immunitario è l’insieme di organi, linfonodi e cellule di difesa che ci protegge – ogni giorno ma soprattutto nei mesi più freddi dell’anno – dall’aggressione di germi, virus e batteri: un alleato prezioso che va potenziato affinché possa entrare subito in azione per riconoscere e combattere i “nemici”.

Il sistema immunitario è strettamente interconnesso con tutti gli altri sistemi, in particolare con i “due cervelli” del nostro corpo: quello neuronale, che attraverso le funzioni psico- endocrino-immunologiche governa i processi di autoguarigione, e il “cervello emotivo” – ovvero l’intestino – in quanto sede della maggior parte delle cellule immunitarie. Da questo punto di vista più che “stimolare il sistema’: bisogna proteggerlo, capire cosa gli impedisce di funzionare al meglio e cosa ostacola il naturale processo di autoguarigione. Alla base di molte infezioni, allergie o intolleranze, ad esempio, si nasconde uno stato infiammatorio acuto o cronico della mucosa intestinale, che altera l’attività dei leucociti a livello locale e può estendersi poi alle mucose respiratorie e a quelle genitourinarie.

Allo stesso modo è noto che stress e disturbi dell’umore influiscono pesantemente sul sistema endocrino e quindi, a cascata, sul sistema immunitario. Per proteggere la nostra salute e ammalarsi il meno possibile meglio quindi puntare su rimedi naturali capaci sia di sostenere e modulare in modo dolce la risposta immunitaria che di combattere i fenomeni infiammatori.

Lo stato d’animo influisce sul sistemo immunitario

È da sempre risaputo che lo psiche svolge un ruolo di primaria importanza nello gran parte delle patologie. Il sistema immunitario non fa eccezione ed è in connessione con il sistema nervoso, il sistema endocrino e lo mente. Si può quindi affermare che lo serenità e il benessere psichico contribuiscono all’efficacia e alla sinergia di azione fra ormoni e anticorpi. Di conseguenza, un calo dell’energia del sistema immunitario si potrebbe manifestare attraverso una modificazione negativa dell’umore. Anche in caso di stress e nervosismo, l’organismo può risentire di un calo fisiologico che spesso porta a un indebolimento delle difese, favorendo così

10 comparso di alcuni disturbi.

Contrariamente alla recente tendenza, è possibile, in alternativa all’uso degli antibiotici chimici, avvalersi delle altrettanto valide proprietà degli antibiotici naturali, ovvero di quelle sostanze “verdi” che alloro interno contengono importanti principi attivi naturalmente efficaci contro i microrganismi patogeni.

Si tratta di erbe dalla valida azione antibatterica, utili anche contro le patologie d’origine virale (e talvolta anche contro alcuni funghi) contro le quali fuso degli antibiotici farmacologici è sconsigliato perché assolutamente inefficace. Molte piante hanno anche un effetto immunomodulante, in grado di potenziare e stimolare il sistema immunitario e opporsi alle infezioni. Esse possono quindi essere usate non solo a scopo terapeutico per accelerare la guarigione ma anche come prevenzione. A questo proposito è possibile usufruire anche di trattamenti omeopatici mirati e del supporto anche preventivo di alcuni oligoelementi.

Il loro effetto, in ogni caso, è appunto naturale, non aggressivo, stimolando il sistema immunitario e aiutando a prevenire i mali di stagione come influenza, raffreddori, ma anche altre infezioni come la cistite, la tonsillite, l’herpes ecc. Quando si potenzia dall’interno il sistema immunitario, il corpo è in grado naturalmente di attivare le proprie difese, di rafforzarsi ed essere in grado di proteggersi da solo dalle aggressioni esterne.

E’ possibile intervenire in alcune patologie d’origine batterica utilizzando per esempio alcune piante in tintura madre, capsule, oli essenziali o macerati glicerici che svolgono principalmente quattro attività: antinfiammatoria, disinfettante, immunostimolante e rinforzante.

Le più importanti sono:

• l’echinacea, che blocca gli agenti patogeni;

• l’acerola e la rosa canina, ricche di vitamina C;

• il coriandolo, la spezia battericida;

• il ribes nero, l’antinfiammatorio naturale;

• l’astragalo, utile per combattere i virus;

• l’aglio, il rimedio antibatterico più antico.

Possiamo farci aiutare anche da :

POLLINE

La forza del polline è utile per sostenere i periodi di maggiore rischio di infezioni, soprattutto in inverno quando le difese naturali dell’organismo devono essere sostenute. Inoltre, l’associazione del polline con acerola e ribes nero ne potenzia significativamente gli effetti. Il polline può essere consumato puro in granuli oppure nel latte o nello yogurt. In genere si inizia con un cucchiaino da caffè a colazione, in modo da abituare l’organismo, per una settimana. Successivamente si aumenta la dose a un cucchiaio da minestra colmo. Nei soggetti sensibili, l’ingestione orale di polline può provocare sintomi di allergia.

PAPPA REALE

È la sostanza che le api producono per nutrire l’ape regina ed è ricco di vitamine (B6 e B5, ma anche C, A ed E). Le dosi di assunzione sono comprese tra i 150 e i 300 mg al giorno.

Una cura per potenziare le difese comprende una serie di due o tre cicli di due o tre settimane di somministrazioni quotidiane (di preferenza al mattino a digiuno) intercalati da pause di due settimane. Deve essere conservata al buio, nel frigo tra 0° e + 5°C, per mantenere inalterate le sue proprietà.

PROPOLI

È una miscela di sostanze resinose con ormai dimostrate proprietà antibiotiche, antivirali e antinfiammatorie. Un rimedio che ormai quasi nessuno si fa mancare nel proprio armadietto del pronto soccorso per curare mal di gola o faringiti acute.

Tuttavia, la sua utilità si estende ben oltre il distretto respiratorio ed è massima soprattutto in fase preventiva. Si consiglia quindi di assumerla per 30 giorni alla dose di 8 mg/kg al giorno di estratto secco titolato in galangina.

VITAMINA A

La vitamina A ha un ruolo determinante nel proteggerci dalle infezioni. Serve per mantenere l’integrità delle mucose e delle relative secrezioni, che rappresentano la prima linea di difesa contro l’attacco di virus e batteri. Inoltre, è necessaria per 1’attivazione e la produzione di alcuni tipi di globuli bianchi. Una sua carenza può determinare un’atrofia delle ghiandole linfatiche, una diminuzione del numero di linfociti e un indebolimento generale del sistema immunitario.

VITAMINA C

È dimostrato che l’integrazione con vitamina C contribuisce a combattere le infezioni di qualsiasi natura. Per esempio questa sostanza previene il raffreddore e accelera la guarigione in caso di rinovirus. Le proprietà immunostimolanti della vitamina C sono state ampiamente dimostrate e comprendono la capacità di stimolare la produzione di linfociti (le cellule soldato che difendono l’organismo dall’attacco degli agenti patogeni), di facilitarne la mobilitazione in caso di infezione, di aumentare i livelli di interferone (sostanza che stimola la risposta degli anticorpi). La vitamina C è indispensabile anche per garantire l’integrità della sostanza interstiziale (la sostanza che riempie gli spazi fra le cellule nel tessuto connettivo, nella cartilagine e nelle ossa), che inibisce la diffusione delle infezioni. La dose tipica è di 1.000 mg al giorno a scopo preventivo e di 5.000 mg al giorno quando l’infezione è già in atto.

VITAMINA E

La vitamina E svolge un’importante funzione sul sistema immunitario proteggendolo dagli effetti ossidativi delle infezioni causati sia dai microbi stessi sia dal rilascio di radicali liberi da parte dell’ organismo, nel tentativo di distruggere gli agenti patogeni. L’integrazione con la vitamina E stimola la cosiddetta risposta immunitaria non specifica, cioè aumenta la produzione di linfociti B (le immunocellule che producono anticorpi) e favorisce la distruzione dei batteri da parte dei globuli bianchi.

Alcuni studi recenti hanno dimostrato che l’integrazione con vitamina E può essere utile per combattere anche l’immunodepressione che aumenta con l’età.

Come preparare i bambini per l’inverno?

Regen, Wind und kalte Fufie – in der Pioggia, vento e piedi freddi – nel periodo invernale i bambini tornano a casa spesso con infezioni da raffreddamento. Appena terminato il primo raffreddore, già iniziano i sintomi del successivo. I bambini presentano piu spesso degli adulti il “Naso che cola” Il sistema immunitario dei bambini è ancora in via di sviluppo, e deve prima imparare come comportarsi con tutti i germi presenti nel circondario.Un raffreddore è un infezione delle prime vie aeree, causata da alcuni virus. I virus si trovano tra le piccole gocciolone che vengono perse nelTcircondario attraverso gli starnuti e i colpi di tosse e vengono successivamente inalati. I virus si depositano anche sui giocattoli, fazzoletti o sulle mani, e cosi vengono trasmessi.

Sano per i bambini – vitamine nel periodo invernale

Quali sono le vitamine piu importanti per rimanere sani nel periodo invernale?

La vitamina C non puó ridurre l’incidenza delle infezioni, ma puó ridurne la durata e la gravità. La vitamina A è importante per le suddette mucose. Inoltre protegge la superficie delle cellule dall’azione delle sostanze aggressive. La frutta e anche numerosi vegetali sono ottime fonti di vitamina C, vitamina B e acido folico. Per altre vitamine ci sono numerosi fonti: prodotti a base di cereali come il pane, ma anche le patate ad esempio forniscono numerose vitamine del gruppo B. Carne e salami forniscono prevalentemente la vitamina B1 e la vitamina B12, latte e derivati sono una buona fonte per la vitamina B2. Le vitamine liposolubili come la vitamina A, D ed E sono contenute prevalentemente nelle uova, nel burro e nell’olio di semi. Alcuni genitori desiderano andare sul sicuro, percui somministrano preparati vitaminici in forma dipolvere e compresse.

Numerosi studi clinici confermano: non è la singolo sostanza nutritiva, ma il gioco di squadra della nostra alimentazione che ci mantiene sani. Solo nei prodotti alimentari la combinazione secondaria di prodotti vegetali e vitamine è ottimale. Questo rapporto non puó essere raggiunto mediante pillole o produtti in polvere.

Esistono prodotti alimentari che possono proteggere il sistema immunitario?

Esistono indicazioni che fare uso di prodotti fermentati, come lo yogurt, derviati del latte arricchiti con sostanze probiotiche, rinforzano il sistema immunitario e riducono la durate e la frequenza delle infezioni. Quando ormai l’infezione ci ha già colpito, cosa ne pensiamo di sostanze che abbiamo a domicilio come il brodo e un tè caldo con il miele?

Il brodo porta effettivamente alla riduzione dei sintomi influenzali. Fornisce inoltre sufficentemente liquidi e in questo modo facilita il deflusso dei secreti e quindi l’espettorato. Il miele contiene sostanze, che hanno un azione antibiotica ed antiinfiammatoria. Invece di somministrare a livello della radice nasale infiammata delle creme, massaggiamo con del miele!

Bere per prevenire l’asciugarsi delle muscose

Durante il periodo invernale, a causa del riscaldamento, l’aria si presenta piuttosto asciutta, quindi richiama dalle mucose acqua – i virus responsabili del raffreddore, possono aderire quindi alle stesse con maggior facilità. Ai bambini consigliamo quindi di assumere liquidi sia caldi che freddi: ad esempio acqua del rubinetto o acqua minerale, tè non zuccherati alle erbe o alla frutta. Si consiglia inoltre di posizionare sui termosifoni degli stracci umidi, piante d’appartamento nella stanza migliorano inoltre l’umidità interna. Si consiglia inoltre di are- aggiare le stanze almeno 2-3 volte

al giorno, in modo tale da favorire l’entrata di aria umida – 5 min. sono sufficienti. Se si esegue il lavaggio giornaliero delle cavità nasali con una soluzione salina, si riduce il rischio di essere affetti successivamente da rinite; in questo modo i virus vengono semplicemente lavati dalle mucose.

Giocare al freddo e con il brutto tempo

“Non esiste un brutto tempo, ma solo vestiario sbagliato!”

La migliore protezione contro il freddo è la propria cute. La cute dei bambini è particolarmente sensible. Il freddo riduce la perfusione cutanea e inoltre riduce la produzione di sebo. I genitori dovrebbero quindi prima che i bambini vadano all’aperto proteggere il viso e le labbra con una crema grassa. Si consiglia inoltre l’uso di creme che contengono pantenolo, paraffina o oli di tipo naturale. Giocare all’esterno o comunque 1 o 2 ore all’aria fresca rinforzano le difese immunitarie!

Un sano dormire nel periodo invernale

Prima che il bambino si rechi a letto, bisogna areaggiare bene la stanza, in modo che la temperatura durante la notte sia intorno ai 18° C. L’aria umida notturna è particolarmente importante, soprattutto quando il bambino è affetto da una infezione, in quanto favorisce la riduzione dell’edema delle mucose nasali, favorendo la respirazione.

Regole d’igiene

Non starnutire o tossire nelle mani! Riduce inoltre il rischio di infezione eliminare il prima possibile fazzoletti sporchi, lavarsi frequentemente e per bene le mani con il sapone! Evitare di salutare con le mani nel periodo infettivo e l’uso di guanti riducono la propagazione dei virus ai sostegni nei servizi pubblici. L’uso di una sciarpa, davanti alla bocca proteggono dalla trasmissione areosolica.