Arriva la tassa sul caro estinto: si paga la vestizione del morto

La Regione Emilia-Romagna, che il 13 marzo scorso ha demandato alle imprese di onoranze funebri lo svolgimento della vestizione dei defunti un tempo di competenza Ausl, non vuole assolutamente che si parli di “tassa sui morti“.

Ma Forza Italia replica con estrema durezza. “Di cosa si tratta altrimenti, se non di un ulteriore balzello, visto che le nuove disposizioni costano alle famiglie un minimo di 200 euro? Non vogliamo chiamarla tassa? – chiede il capogruppo azzurro Fabrizio Ragni – chiamiamola allora: nuova spesa, ulteriore ticket, un costo aggiuntivo e via di questo passo… ma il significato è lo stesso” .

In Emilia Romagna è stata introdotta la nuova tassa sul caro estinto. Dallo scorso 23 luglio, come riporta la Verità, i parenti saranno costretti a versare un contributo per la vestizione della salma. Questo compito, almeno fino a pochi giorni fa, era in carico del personale delle aziende sanitarie. “Con questo cambio di competenze – spiega Ragni a FolìToday – i familiari dei defunti dovranno affrontare nuove spese, che si sommano alle molteplici voci di costo che per un funerale e tutto quello che vi ruota attorno sono da capogiro” . D’ora in poi, infatti, il personale sanitario “si limiterà a svolgere le funzioni di competenza, nel cui ambito non sono previste la vestizione e la tanatocosmesi” del defunto.