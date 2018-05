Arrivano i negozi di Xiaomi Sarà Ikea della tecnologia

È molto probabile che Lei Jun, lo Steve Jobs cinese che otto anni fa ha fondato Xiaomi, oggi il quarto produttore al mondo di smartphone, sia del tutto digiuno di storia italiana. Ma, oltre a disporre di un grande fiuto commerciale, è un uomo fortunato. Lo conferma la data scelta per lo sbarco in Italia del suo primo ipermercato tech mono marca: il 24 maggio, un giorno che evoca la leggenda del Piave. Senza voler insistere in paragoni blasfemi, va detto che l’operazione è comunque circondata da un’atmosfera di grande riservatezza, tipica dei blitz militari. Ma anche del marketing: il primo store italiano aprirà i battenti a Milano due giorni dopo il debutto dell’avventura. L’indirizzo? Per ora è top secret, ma l’attesa è già al top.

Xiaomi, infatti, si accinge a sfidare anche in Italia i colossi del settore dell’elettronica di consumo, a partire dai cugini e rivali di Huawei con un mix sulla carta irresistibile: qualità e prezzo abbinati ad un’offerta che non si limita agli smartphone, il prodotto bandiera del gruppo, ma si allarga a 120 offerte a tutto campo: biciclette e monopattini elettrici, camera per video in 4K, un set top box di ultima generazione, anche spazzolini elettrici fino a una bilancia intelligente che fornisce statistiche precise sulla salute e sulla forma fisica.

L’ALLEANZA CON WIND

Tanto per cominciare, perché presto il catalogo si allargherà ai 6 mila oggetti tech distribuiti da questa vera e propria “Ikea della tecnologia”. A partire, ovviamente, dal prodotto bandiera: gli smartphone. Si parte con due offerte targate Mi (che sta per Mobile Internet, non un omaggio alla Madonnina): il Mi Mix 2 (il primo senza bordi) e il Redmi 5 Plus. A facilitare il successo dei due smartphone sarà l’alleanza con Wind Tre: i due modelli, disponibili nei negozi Wind e nei 3 Store, potranno essere abbinati alle proposte del gestore tlc che vanta una partnership strategica internazionale con il Gruppo CK Hutchison (azionista al 50% di Wind Tre) che si estende ai dispositivi IoT (l’Internet delle Cose) prodotti da Xiaomi.

Loading...

La scommessa dell’ultimo colosso in arrivo dalla Cina va assai al di là della sfida per la leadership nei telefonini di ultima generazione in aperta competizione con Huawei o con la stessa Apple. La strategia, in un certo senso simile a quella di Ikea, consiste nel costruire un network di aziende in grado di realizzare a costi contenuti prodotti standard sfruttando sinergie e potenza di fuoco da spendere a livello globale. La strategia, almeno in Cina, ha funzionato.

LA MAXI QUOTAZIONE

Ora Lei Jun, l’ottava persona più ricca della Cina, accelera nell’economia del mondo. Per questo, ad inizio di luglio, la società affronterà la quotazione ad Hong Kong con l’obiettivo diraccogliere dovrebbe raccogliere 10 miliardi di dollari, a una valutazione complessiva attorno ai 100 miliardi di dollari, poco sotto la quotazione di Alibaba e Tencent, gli altri giganti del tech cinese.

L’Italia, anzi l’Europa, sembra esclusa da questa sfida. Male cose non stanno proprio così: Stm,lajv italo-francese dell’elettronica, ha rivelato in settimana in un incontro a Londra con gli analisti il successo delle sue offerte hi tech, dalle memorie ai micro- controllers, fino ai sensori e ai Silicon Carbide (capaci di abbassare in misura sostanziale il consumo delle batterie dell’auto elettrica). Componenti ad alta tecnologia noti solo agli addetti ai lavori ma che possono fare la differenza nell’economia digitale, sia che si parli dei giochi di Nintendo fino all’auto connessa o ai dispositivi per la salute. Non a caso, tra i primi clienti dell’ azienda (la classifica esatta è top secret) figurano senz’altro Apple, Huawei, Samsung e Bosch. Facile che presto nell’elenco entri anche Xiaomi, aspirante Ikea dell’elettronica.