Assegni familiari, aggiornate in rialzo le soglie di accesso. Come funzionano?

Pare siano state aggiornate in rialzo seppur lieve le soglie di accesso che determinano il diritto all’assegno familiare Fino al prossimo 30 giugno 2019. Stando a quanto riferito, i nuovi importi terranno conto della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed anche dall’ aumento dell’inflazione che nell’ultimo anno sembra sia cresciuta del 1,1%. Previsti aumenti anche per nuclei che versano in condizioni di particolare difficoltà, anche per le famiglie con un solo genitore o con figli. In base alla nuova circolare 68/2018 dell’Inps sono spostate le soglie di povertà ai nuclei familiari con Isee fino a 14.541 euro annui, dai 14.383 stabiliti fino al prossimo 30 giugno di quest’anno.

Previsto un lieve rialzo per le famiglie con due figli che potranno così usufruire di un assegno di 258,33 euro e rimarrà invariata la situazione per chi ha diritto ad un assegno di 137,50 euro. È stato Inoltre previsto un bonus per tutti i nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio, come le famiglie che hanno un solo genitore, tre figli che avranno diritto ad un assegno di €458 mensili più aiuti sostanziosi In caso sia di minorenni che over 18, ai quali spetta un assegno massimo di €168 al mese purché abbiano un ISEE entro i 25660 euro annui.

Avranno diritto a questo assegno del nucleo familiare i lavoratori dipendenti, i lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori domestici lavoratori iscritti alla gestione separata, titolari di pensione a carico del fondo pensionati, lavoratori dipendenti dei fondi speciali ed ex enpals, titolari di prestazioni previdenziali, lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

L’importo dell’assegno sarà calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare e sarà pagato dal datore di lavoro per conto dell’INPS. Nel caso in cui il lavoratore svolga attività lavorativa dipendente, la domanda dovrà essere presentata al proprio datore di lavoro che deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze. I dipendenti pubblici possono presentare istanza attraverso il modulo disponibile sul sito NoiPa sotto la voce persone. Bisognerà allegare documenti di identità di chi richiede l’assegno e anche del coniuge.