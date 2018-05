Assegni familiari e ulteriori: gli aggiornamenti dell’Inps e le tabelle aggiornati al 2019

Novità in termini di assegni familiari e sembra che dal prossimo primo luglio 2018, cambieranno i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare Edilizia Pubblica, tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali con i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare Fino al prossimo 30 giugno 2019. Sono state pubblicate dall’Inps tutte le tabelle per gli assegni familiari con importi validi dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, calcolati proprio in base all’aumento dell’indice pari all’1%.

Gli assegni familiari sono stati calcolati proprio in base alla composizione del nucleo familiare, dal numero dei suoi componenti e dal reddito del nostro stesso. Con la circolare numero 68 del 11 maggio 2018 l’ istituto di previdenza ha ricordato che la legge numero 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono rivalutati annualmente con effetto dal primo luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’istat intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi, per la corresponsione dell’assegno e l’hanno immediatamente precedente.

Tra le nuove tabelle INPS per gli assegni al nucleo familiare si nota subito che per i crediti compresi fino a 14541,59 euro, spetta un assegno che varia da 137,5 euro per i nuclei familiari di tre persone, a 1368,75 per nuclei familiari composti da 12 persone. All’alzarsi del reddito, l’importo dell’assegno scende fino a corsi a circa €0,12 per i nuclei familiari di 3 persone con reddito di 71660,90 euro.

“La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è pari al +1,1 per cento, pertanto i livelli di reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le tabelle allegate alla circolare indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione” fa sapere l’Inps.

Gli importi variano come abbiamo detto in base al reddito familiare che viene ricalcolato ogni anno dall’istat in base anche all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L’Inps ricorda che nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti anche fratelli e sorelle, l’assegno viene ridotto di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipote, qualora si abbia un solo figlio. In caso di componenti in numero superiore a 12, l’importo dell’assegno relativo al nucleo di 7 componenti va aumentato del 15%, nonché di 55 euro per ogni componente oltre il settimo. La richiesta di affido familiare effettuata da un singolo componente del nucleo familiare direttamente al datore di lavoro oppure all’INPS.

Bonus Bebè 2018 come funziona, quando può essere richiesto?

É stato dato il via libera alle domande per il Bonus Bebè 2018. Le indicazioni saranno fornite dall’Inps e sono rivolte per “ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione”.

Per poter presentare la domanda di assegno bisogna avere la cittadinanza italiana o comunitaria (in caso di cittadini extracomunitari, può essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo), residenza in Italia, convivenza con il minore da parte del genitore richiedente.

Inoltre il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Occorre prendere a riferimento l’Isee minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

La domanda deve essere presentata in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Se la domanda viene presentata oltre i termini, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’Isee minorenni. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a: 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore non sia superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’Isee minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.

Vediamo cosa cambia nei 2018 perii Bonus bebé, come fare richiesta per ottenerlo e tutte le informazioni utili.

La legge di bilancio 2018 ha confermato la possibilità per le famiglie di accedere al bonus bebé o assegno di natalità, ma con una importante variazione rispetto al passato. Vediamo, dunque, cos’è il bonus bebé, come funziona il Bonus bebé 2018, come è cambiato rispetto al passato, a chi spetta, a quanto ammonta, come fare domanda all’Inps per ottenerlo e come viene effettuato il pagamento. Di seguito tutte le informazioni utili sul Bonus bebé 2018.

Bonus bebè: cos’è

Il “bonus bebè” (chiamato anche assegno di natalità) è una misura a sostegno delle famiglie erogato mensilmente all’Inps ed istituito per la prima volta con la legge di bilancio 2015 [1]. La Legge di Bilancio 2018 ha reintrodotto o meglio prorogato per un altro anno il bonus bebè. Il Governo, però, ne ha però ridotto la durata, lasciando invariato l’importo del bonus e i requisiti Isee. Ecco i dettagli.

Cos’è il Bonus bebè 2018

Il “bonus bebè” è un assegno mensile destinato, allo stato attuale,

alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il tra il 1 °

gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

A differenza di quanto previsto fino al 2017 (periodo 01.01.2015 – 31.12.2017), a partire dal 2018, l’assegno spetterà per ogni nato o adottato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018. La durata del bonus bebé, dunque, è stata rimodulata: il bonus, infatti, spetterà solo per il primo anno di vita e non avrà più durata di tre anni. La durata del bonus bebé 2018 è quindi di 12 mesi e non più di 36 mesi.

Bonus bebè: a chi spetta?

Nessuna modifica riguardo ai requisiti Isee. Potranno, pertanto, beneficiare del bonus tutte le famiglie con un figlio la cui età non sia superiore a un anno, il cui reddito Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non sia superiore a 25mila euro.

Bonus bebè 2018: quanto spetta?

La misura dell’assegno dipende dall’Isee del nucleo familiare. In particolare spetterà:

• un assegno di 80 euro al mese per 12 mesi, ovvero 960 euro l’anno con Isee fra i 7mila euro e i 25mila euro annui;

• un assegno di 160 euro al mese per 12 mesi, ovvero 1.920 euro l’anno con Isee familiare non superiore a 7mila euro annui.

Si stima una platea di 280mila nuovi beneficiari.

Attenzione: per i nati entro il 31 dicembre 2017 si applicheranno le vecchie regole e quindi il bonus bebè varrà fino ai primi tre anni di vita del bambino.

Bonus bebè: come viene effettuato il pagamento?

Come precisato nel portale dell’Inps, il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, che viene accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata. L’Iban deve essere intestato al richiedente. In

sede di invio della domanda occorre allegare il modello SR/163; in mancanza la domanda rimane sospesa. Viene, inoltre, precisato che nell’eventualità in cui la domanda sia stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore. Qualora, invece, il figlio nato o adottato sia temporaneamente collocato presso un’altra famiglia , l’assegno viene corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta esclusivamente per la durata dell’affidamento.

Bonus bebé: quando può essere richiesto?

La data a partire dalla quale spetta l’assegno coincide con il mese di nascita del bambino; se il figlio è adottato o in affido preadottivo la data coincide con il mese in cui fa ingresso in famiglia.

Bonus bebè: cosa avviene se l’assegno non può essere corrisposto al genitore richiedente?

Può accadere che l’assegno non possa essere corrisposto al genitore richiedente; le motivazioni possono essere varie: si pensi al genitore che sia decaduto dalla potestà genitoriale oppure all’ipotesi in cui figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore. In tale eventualità, l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno: egli dovrà presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale viene disposta la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore che ne faccia richiesta a partire dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento del giudice.

Bonus bebè: cosa avviene in caso di decesso del genitore richiedente?

Qualora il genitore richiedente morisse, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore che convive con il bambino. Quest’ultimo deve premurarsi di indicare all’Inps gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

Bonus bebè: quando va presentata la domanda?

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso in famiglia del bambino affidato o adottato. In caso di affido temporaneo, occorre guardare la data dell’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare: i 90 giorni decorrono a partire da tale data. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di legge, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La domanda relativa al bonus bebé può essere presentata seguendo una delle seguenti vie:

• Apposita procedura telematica predisposta dall’Inps. Si precisa che, per accedere ai vari servizi online, è necessario preliminarmente fare apposita richiesta all’Inps, la quale rilascerà un codice Pin. È possibile accedere anche grazie al possesso di una identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di una Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Le credenziali di accesso sono strettamente personali e il loro utilizzo non è delegabile. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo informa a proposito della definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda e sapere, pertanto, se è stata accolta o respinta, accedendo al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Qualora il richiedente, nella procedura di compilazione della domanda online, abbia inserito anche il suo indirizzo Pec (Posta Elettronica Certificata), può ricevere in tale casella di posta il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

• Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Bonus Elettricità 2018

Anche quest’anno come tutti gli anni precedenti il cittadino la possibilità di richiedere uno sconto sul consumo di elettricità. Ma quali sono quest requisiti per poterlo richiedere e come funziona? Innanzitutto va detto che il bonus luce e gas 2018 potrà essere richiesto da tutti i nuclei familiari i quali presentano un ISEE non superiore ai 8107,5 euro. Rispetto al 2013 Comunque sembra esserci un dato che ha subito delle variazioni, Ovvero la soglia massima di reddito che prima era 7500 adesso è passata da 8107,5 euro. Inoltre il bonus luce nel 2017 poteva essere richiesto dei nuclei familiari con più di tre figli a carico e con un ISEE non superiore ai €20000. Stando alle ultime novità, questo bonus per il 2018 prevede un aumento di aliquota rispetto al passato e nello specifico queste Variano in base al nucleo familiare. Più nello specifico per 1-2 componenti le aliquote ammontano a €112 all’anno, per le famiglie composte da tre quattro componenti ammontano a €137 l’anno ed infine per i nuclei familiari composti da 5-6 componenti l’importo ammonta a €165 l’anno.

Una volta appurato di essere in possesso dei requisiti per poter richiedere il bonus luce 2018, questo sarà detratto direttamente dalla bolletta della luce ma non in un’unica soluzione, piuttosto verrà suddivisa nelle diverse bollette che vengono emesse nel corso dei 12 mesi e in seguito alla presentazione della domanda. Proprio a riguardo la presentazione del modulo e dunque riguardo la richiesta, questa dovrà essere effettuata presso gli uffici del proprio comune Oppure in un qualsiasi centro CAF.

Tuttavia per poter presentare la domanda bisognerà compilare alcuni moduli ovvero il modulo D qualora la domanda sia presentato da un delegato, il modulo A che è la vera e propria richiesta del bonus, allegato FN presentato da tutte quelle famiglie numerose con un ISEE entro i €20000 in più bisognerà allegare un documento d’identità e una bolletta dalla quale si potrà prendere nota del codice Pod e della potenza impegnata.

Va Inoltre detto che questo bonus gas 2018 verrà erogato a tutti coloro che hanno stipulato dei contratti di fornitura individuale oppure a coloro che utilizzano un impianto condominiale centralizzato e l’importo come abbiamo visto dipende da alcune variabili ovvero dal numero del nucleo familiare e anche dalla fascia climatica del comune di residenza. Restando in tema di agevolazioni, per le famiglie diciamo subito che il bonus bebè rimarrà anche nel 2018. Sono state Inoltre approvate delle misure per le famiglie e si tratta di misure che guardano alla povertà, alla sanità. Più nello specifico sulla povertà arrivano risorse per poter finanziare il reddito di inclusione.

Il Bonus Energia elettrica 2018 è uno sconto sulla bolletta luce riservato alle famiglie con basso reddito e numerose.

Il bonus elettrico è previsto inoltre anche per i casi di disagio fisico, ovvero, per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Il bonus come strumento di sostegno alle famiglie disagiate e numerose è stato introdotto dal Governo con il DM 28/12/2007 e reso operativo dall’Autorità per l’Energia, con la collaborazione dei Comuni, dal 1 gennaio dello scorso anno + in vigore la nuova riforma del bonus elettrico che prevede l’aumento dell’importo dello sconto dal 20 al 30% e l’aumento della soglia di reddito Isee che passa da 7.500 a 8.107,5 euro.

Vediamo quindi cos’è il bonus energia elettrica 2018 e come funziona, importi e reddito ISEE, e come richiederlo.

Bonus Energia Elettrica: cos’è?

Che cos’è il bonus energia elettrica 2018? Il Bonus Luce sconto bolletta elettrica è uno strumento di sostegno al reddito che garantisce alle famiglie che si trovino in condizione di disagio economico o numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica.

Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Bonus Elettrico 2018 modulo domanda:

Il Bonus Elettrico 2018 deve essere richiesto dal cittadino tramite uno specifico modulo domanda bonus energia elettrica da presentare e consegnare al proprio Comune di residenza o presso i CAF, centri di assistenza fiscale competenti territorialmente. I moduli sono scaricabili da questa pagina o reperibili presso i Comuni, sul sito del Ministero per lo Sviluppo economico o dall’AEEG.

I Moduli che i cittadini devono presentare ai Caf per il riconoscimento del Bonus Luce, previa compilazione sono:

Modulo B bonus energia disagio fisico;

Modulo RS bonus luce domanda rinnovo semplificata: modulo fac simile semplificato per richiedere il rinnovo bonus energia scaduto;

Modulo VR – variazione di residenza: per richiedere al gestore luce di modificare la residenza del cliente titolare del bonus luce;

Allegato ASL – certificato gravi condizioni di salute;

Allegato FN – famiglia numerosa;

Allegato CF – composizione nucleo ISEE.

Bonus elettrico 2018 Requisiti: nuova soglia di reddito ISEE a 8.107,5 euro

I requisiti fondamentali per richiedere l’applicazione del Bonus Luce sulla bolletta dell’energia elettrica è:

Essere dei Clienti Domestici, quindi privati e non società;

Intestatari di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di residenza;

Avere una potenza impegnata fino: a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza a 4 e fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 3.

Bonus Elettrico 2018: nuova soglia Isee a 8.107,5 euro e n° figli:

Nucleo familiare con meno di 3 figli: indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro a partire dal 1° gennaio 2017;

Nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro

Nucleo familiare presso il quale vive un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

Come e dove si presenta domanda? Documenti:

Il cittadino per richiedere il Bonus sociale dell’energia elettrica 2017 deve rivolgersi al Comune o al Caf, i quali, provvederanno ad inviare la modulistica al Comune di appartenenza che rilascerà al distributore Elettrico il benestare al riconoscimento del Bonus. Per presentare e inoltrare la domanda, il cittadino oltre al modello deve allegare:

Modello ISEE 2018;

copia del proprio documento d’identità.

Importante: In caso di delega, è necessario allegare il documento di riconoscimento del delegato e indicare tutte le informazioni relative al titolare, alla sua residenza, al suo stato di famiglia, il Pod della fornitura, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica.

L’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è un indicatore per misurare la condizione economica delle famiglie e del nucleo familiare di appartenenza, per ottenere la suddetta certificazione ISEE è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) il cui modulo è reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati o presso le sedi INPS e va presentata ai Comuni, ai CAF oppure alle Sedi ed Agenzie INPS sul territorio. Alla presentazione della dichiarazione, si otterrà, da parte dei soggetti cui è stata presentata, un’attestazione con l’indicazione del valore ISEE che dovrà essere allegata alla domanda per ottenere il riconoscimento del bonus.

Bonus energia 2018 aumento importo: sconto al 30%

Le riduzione e lo sconto con il Bonus elettricità vengono resi noti dall’Autorità a partire dal 31 dicembre di ciascun anno, per cui per sapere i nuovi importi bonus luce 2018, occorre attendere l’aggiornamento dell’AEEG.

C’è però un’importante novità, con l’approvazione del decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, l’importo dello sconto è aumentato del 30% a partire dal 1° gennaio 2017.

Fino all’anno in corso, infatti, lo sconto in bolletta nei casi di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose è stato pari ad un risparmio di circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo.

Il valore dello sconto è quantificato e misurato in modo differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia:

Bonus luce per disagio economico: importo del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia:

1-2 componenti € 71,

3-4 componenti € 90,

famiglie numerose oltre 4 componenti € 153.

Bonus luce disagio fisico: l’importo annuale dipende dalla potenza contrattuale impegnata quindi fino o oltre i 3 kw, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate:

Potenza contatore fino a 3 kW extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno) fino a 600 kWh/anno € 173,

tra 600 e 1200 kWh/anno € 286 e oltre 1200 kWh/anno € 414.

Contatore da 4,5 kW in poi: fascia minima € 407, fascia media € 515 e fascia massima € 623.

Ricordiamo che per conoscere i nuovi importi bonus elettrico 2018, si deve attendere l’aggiornamento da pare dell’AEEG.

Quali documenti sono da presentare al CAF per il disagio fisico?

Per cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), dovranno presentare:

Comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile.

Autocertificazione conforme al contenuto del modulo C scaricabile dal sito dell’Autorità nel quale dovrà essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali.

Per i cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE dovranno presentare una apposita certificazione della propria ASL contenente le informazioni riportate nel modulo D scaricabile dal sito dell’Autorità. Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare i certificati di invalidità civile.

Durata bonus e tempi di attivazione:

Il bonus Luce – Energia Elettrica è valido per 12 mesi. Entro un mese prima della scadenza annuale, il cittadino che ritiene di avere ancora i requisiti richiesti per l’ammissione, può nuovamente inoltrare una richiesta di rinnovo del Bonus, anche solo per eventuali variazioni della situazione famigliare o dell’ISEE che si sono venute a verificare nel corso dell’erogazione.

Importante: Per i malati gravi, che necessitano di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita, il bonus è attivo senza interruzione e senza necessità di richiedere il rinnovo. In caso di aumento del numero delle apparecchiature salvavita che il malato utilizza, si potrà presentare domanda di adeguamento del bonus dal 1° gennaio 2016.

Il bonus luce viene erogato in bolletta non prima di 2 mesi dalla presentazione della domanda mentre lo sconto, la riduzione nelle bollette che si riferiscono ai consumi sarà visibile: dei successivi 12 mesi, nel caso di disagio economico o fino al cessato uso dei macchinari salvavita, nel caso di disagio fisico.

E se cambio gestore di energia elettrica?

Se il cittadino decide di cambiare il contratto di fornitura di Energia Elettrica con un altro Gestore, quindi decide di passare da ENEL ad ACEA, o ad Edison o Eni Gas and Power, il Bonus Luce godendo di totale e gratuita portabilità, continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto per il disagio economico e fino a quando è necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale indipendentemente dal venditore scelto.

Per avere diritto al Bonus energia Elettrica è necessario essere clienti del Maggiore Tutela o del Mercato Libero?

Il diritto ad avere il Bonus Luce 2015 è indipendente dalla tipologia del gestore e del servizio, per cui gli aventi diritto possono appartenere sia al maggior tutela che al mercato libero. Il diritto al bonus spetta a tutti i clienti domestici che ne abbiano i requisiti.

Come viene erogato e da chi?

Il Bonus energia luce viene erogato direttamente sulla bolletta di energia elettrica, pertanto, su ogni fattura bimestrale sarà visibile la quota di sconto e riduzione del bonus per la parte relativa ai consumi.

La riduzione per il Bonus Luce, verrà pubblicizzato all’interno della fattura con uno specifico messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione, inoltre l’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

Come vedere se è stato accettato?

Tutti i cittadini che hanno provveduto a presentare la domanda tramite l’apposito modello al Caf possono verificare lo stato avanzamento della suddetta domanda e l’accettazione o il respingimento della stessa:

Recandosi personalmente presso l’Ente in cui ha presentato la richiesta quindi presso il Comune o al Caf, esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda

Controllando direttamente sulla bolletta se sia visibile il Bonus sociale energia elettrica;

Controllando lo stato della richiesta della domanda del Bonus Energia Elettrica online: sul sito www.bonusenergia.anci.it, andare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza.

Bonus Energia e Bonus Gas 2018:

Il cittadino che ritiene di possedere i requisiti di accesso al Bonus Luce 2018 può fare domanda anche per il Bonus Gas 2018, nello specifico:

il bonus elettrico è cumulabile anche con il bonus gas

Il bonus luce per il disagio economico e per le famiglie numerose può essere cumulato con il bonus elettrico per gravi condizioni di salute, qualora sussistano i dovuti requisiti.

Vedi anche: bonus luce e gas 2018.

Bonus acqua 2018

Il bonus idrico è uno strumento a disposizione degli utenti per aiutare i nuclei familiari che vivono particolare situazione di disagio economico fisico. Il bonus idrico consiste in un rimborso annuale, pari all’importo relativo a 29.200 l d’acqua (80 L. al giorno) su base annua per ciascun componente del nucleo familiare richiedente, calcolata applicando la tariffa vigente per gli usi domestici. Possono farne richiesta: le famiglie che dispongono di un’attestazione Isee di valore inferiore od uguale ad 8107 €, le famiglie numerose con 4+ figli a carico con Isee non superiore a 20.000 € o in presenza di casi in cui una grave malattia accertata costringa all’utilizzo di elevate quantità d’acqua necessario ridurre al minimo disagio fisico.

Risparmiare sull’acqua è possibile grazie al bonus acqua 2018 o bonus idrico che altro non è che un’ agevolazione per le famiglie che hanno un reddito basso e che attraverso questo potranno ottenere uno sconto in bolletta. Il requisito essenziale per poter accedere a questo bonus è possedere un reddito basso anche se poi spetterà alle regioni gestire le varie domande e controllare tutti i requisiti e le condizioni in base al proprio comune di residenza. Innanzitutto Diciamo che il bonus idrico per il 2018 si potrà richiedere fino al prossimo 1 luglio e le condizioni sono uguali in tutte le regioni tranne che in Piemonte, Lazio, Toscana ed Umbria. I requisiti abbiamo già anticipato che pare possano variare da regione in Regione, Ma in ogni caso bisognerà avere la residenza nel comune in cui si chiede il bonus e non superare il limite di reddito Isee che è imposto dalle Autorità Idrica locale.

Inoltre, la casa per la quale si chiede il bonus non deve fare parte delle categorie catastali A1 casa signorile, A/7 villino e A/9 castelli o palazzi di prestigio. Dunque, ricapitolando per poter richiedere il bonus idrico bisognerà essere in possesso di determinati requisiti tra i quali essere residenti nel comune in cui si richiede l’agevolazione, non superare il limite di reddito Isee indicato che nella maggior parte delle regioni è pari a 8.107,50 euro o 20.000 per le famiglie con più di tre figli e la casa per la quale si chiede il bonus non deve far parte delle categorie sopra indicate.

Questi requisiti valgono Praticamente per tutte le regioni tranne Umbria, Toscana, Piemonte e Lazio. In quest’ultima regione il bonus acqua è stato introdotto in seguito all’adozione della tariffa unica in vigore dal primo gennaio 2011 ed i requisiti sono praticamente diversi ovvero bisogna avere un reddito fino a 13.651,25 euro, cifra che sale a 15.659,26 per le famiglie con più di 4 componenti e fino a 17.746,42 per quelle con più di 5 componenti.

Per quanto riguarda invece la Regione Piemonte l’Isee non deve superare i €12000 e la richiesta andava presentata entro il 31 dicembre 2017. Per la Regione Toscana, i requisiti dell’Isee non devono essere superiori a 10.935,57 euro o 13.640,92 nel caso di famiglie con 5 o più componenti ed infine nella regione Umbria bisognerà avere un ISEE non superiore a 9.500,00 euro. Ad ogni modo chi vorrà presentare la domanda per il bonus acqua 2018 dovrà recarsi presso il comune di residenza o presso un CAF portando con se anche la richiesta di bonus elettrico e gas. La scadenza è fissata per il primo luglio mentre lo sconto partirà dal primo di gennaio 2018. La domanda inoltre potrà essere presentata da ciascun utente compilato debitamente il modulo e allegando anche l’attestazione ISEE rilasciata dagli uffici dell’Inps oppure dai centri di assistenza fiscale, allegando anche una copia di un documento di identità valido.

Se non rientri nel Bonus, ecco alcuni consigli per abbassare la bolletta dell’acqua

Tutta l’acqua risparmiata stabilmente nel tempo dalle famiglie equivale per la comunità regionale ad una riduzione d’investimenti per nuove infrastrutture d’approvvigionamento e distribuzione e, in parte, a minori emissioni inquinanti e ad energia recuperata. La Regione Emilia-Romagna s’impegna quindi ad aumentare, per un importo proporzionato al risparmio stimato, gli aiuti di cooperazione internazionale per l’approvvigionamento idrico delle popolazioni del bacino Sud del Mediterraneo, dell’Africa subsahariana e dell’America Latina. La tua attenzione ad un uso corretto dell’acqua e alla riduzione dei consumi idrici, come vedi, può essere molto conveniente per te, ma anche per gli altri.

Alla fine di ogni periodo di bollettazione misura il consumo d’acqua della tua famiglia: trascrivi quello riportato sulla bolletta, o leggi il contatore, e confrontalo con quello dello scorso anno. Ricorda che l’acqua calda “salvata”è anche un risparmio d’energia e … di denaro. Segui i nostri consigli. Vedrai la differenza.

“L’acqua è un prezioso bene comune, l’accesso ad essa è un diritto universale. I modi del suo consumo, per poterne assicurare continuità e salubrità, devono ispirarsi all’uso razionale e sostenibile. Il nostro è il “Pianeta blu”, perché composto per la gran parte d’acqua. Anche se solo una piccolissima parte di questa può essere utilizzata per le necessità dell’uomo, l’acqua è presente, direttamente o indirettamente, in tutte le nostre attività. Ma avere a disposizione tutta l’acqua che serve non è facile, e soprattutto non sarà sempre possibile. L’acqua è vita, prima che una risorsa primaria, prima che un bene economico, e per questo il suo valore non può essere misurato solo in termini economici. Di fronte alla carenza d’acqua (e d’energia, come nel caso del recente black-out), la prima risposta è d’aumentarne la disponibilità, puntando solo su nuove infrastrutture, su nuove dighe. E’ un modo sbagliato di affrontare il problema. Come Regione Emilia-Romagna abbiamo disegnato sul territorio scenari di risparmio e scenari infrastrutturali, ponendo l’accento proprio sulla preservazione della qualità e della quantità dell’acqua, caratteristiche assolutamente inscindibili. Riteniamo che prima di tutto si debba provare a consumare meno e meglio, per garantire questa risorsa a tutti, oggi e domani: con il risparmio e la conservazione, con l’uso corretto e razionale, con il riuso ed il riciclo e, quando necessario, con le infrastrutture. L’acqua è una risorsa fondamentale e insostituibile, che dobbiamo tutti usare con responsabilità, rispetto e giudizio: in queste pagine ti chiediamo di aiutarci a dare all’acqua il suo giusto valore, con dieci semplici consigli, un piccolo sforzo e tanta attenzione. Non si tratta solo di una nuova sensibilità, ma anche d’avere attenzione alla convenienza immediata e di lungo periodo. Prima di dovere fronteggiare nuove emergenze, prestiamo attenzione al presente. C’è tanta acqua nella nostra vita, se vogliamo che continui ad esserci tutta quella che serve, e che servirà in futuro, per noi, per i nostri figli e per l’ambiente, impariamo a consumare solo quella necessaria.”

Apriti a nuove esperienze ma chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, ti radi o fai lo shampoo. Evitare di consumare acqua inutilmente è la principale fonte di risparmio. Il rubinetto del tuo bagno ha una portata di oltre 10 litri al minuto, se lo lasci aperto mentre ti lavi i denti, più di 30 litri di acqua potabile se ne fuggono per lo scarico e arrivano al depuratore senza averne bisogno. Quando ti radi raccogli l’acqua nel lavandino per sciacquare il rasoio, un rubinetto aperto non aumenta l’efficienza della rasatura. Mentre massaggi i capelli con lo shampoo o il balsamo, chiudi il rubinetto, eviterai un’inutile spreco. Non perderti un bicchier d’acqua un rubinetto che gocciola innervosisce. Ma soprattutto spreca migliaia di litri d’acqua. Al ritmo di 90 gocce al minuto si sprecano 4.000 litri di acqua in un anno. Controllare se i rubinetti o la cassetta del water hanno una perdita è semplice. Durante la notte o di giorno, quando sei al lavoro, metti sotto il rubinetto un piccolo contenitore (attento a non chiudere lo scarico!), dopo qualche ora potrai rilevare anche una minima perdita. Nella cassetta del water puoi vuotare, prima di andare a dormire, una boccetta di colorante alimentare (è lavabile e non fa danni!).

Tocca sempre i tasti giusti Uno scarico del water che permette di regolare il flusso dell’acqua, fa risparmiare decine di migliaia di litri l’anno. Oltre il 30% dell’acqua che consumi in casa esce dallo scarico del tuo WC. Ogni volta che premi il pulsante “ti bevi” 10-12 litri di acqua, spesso solo per un pezzettino di carta igienica. Installare una cassetta di scarico dotata di doppio tasto, o di regolatore di flusso, che eroga quantità di acqua diverse secondo il bisogno, permette di risparmiare decine di migliaia di litri di acqua in un anno. Prima di questo intervento, anche inserire nella cassetta dello scarico un mattone, o una bottiglia piena d’acqua, facendo attenzione a non ostacolare il galleggiante e il meccanismo di scarico, ti può fare risparmiare parecchi litri d’acqua. Fai il pieno di buone intenzioni Usa sempre la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Consumerai meno acqua. E meno energia. Questi elettrodomestici consumano tanta acqua ad ogni lavaggio (80- 120 litri), indipendentemente dal carico di panni e stoviglie. Usarli solo quando è necessario e sempre a pieno carico, consente un risparmio notevole di acqua e di energia. Leggi nel libretto di istruzioni la loro portata massima (kg di biancheria e numero di stoviglie) e adottala come regola per il loro caricamento. Ridurre i lavaggi migliorerà la tua vita e la loro durerà di più.

Prendi il tubo per le corna Non lavare troppo spesso l’auto e quando lo fai usa il secchio. L’acqua potabile merita un destino migliore. Ogni volta che lavi la tua automobile consumi oltre 100 litri di acqua. Quando puoi riduci i lavaggi e usa sempre il secchio invece dell’acqua corrente: bagnare la carrozzeria, insaponare l’auto e risciacquarla, puoi farlo ottenendo un ottimo risultato sprecando meno acqua. Se ti rechi ad un autolavaggio, quando chiedi se lavano i tappetini o se usano una cera naturale, ricordarti anche di chiedere se l’impianto ha il ricircolo o il recupero dell’acqua. Avere risparmiato acqua sarà il tuo miglior risultato. Segui il ritmo della natura Alle tue piante servono tante cure. Non tanta acqua. Innaffia il giardino con parsimonia e sempre verso sera: quando il sole è calato, l’acqua evapora più lentamente e non viene sprecata ma assorbita dalla terra. Aggiungi abbondante pacciamatura, proteggerà le tue piante dalla siccità e dall’arsura. Quando puoi raccogli l’acqua piovana, ancora oggi, alle piante piace molto. Se vai orgoglioso del tuo pollice verde mostrati all’avanguardia: per il tuo giardino scegli piante meno bisognose di acqua (piante xerofile) e installa un sistema di irrigazione “a goccia” (quelli con i tubi neri di plastica) programmabile con il timer, le tue piante avranno la loro giusta razione di acqua e anche la tua bolletta ne riceverà un beneficio.

Cambia le tue abitudini montare un semplice frangigetto può farti risparmiare fino al 50% di acqua. I moderni frangigetto sono semplici dispositivi che, attraverso un innovativo sistema, diminuiscono la quantità di acqua in uscita dal rubinetto senza diminuire la resa lavante o il comfort. Costano pochi euro, possono essere acquistati in ferramenta o attraverso internet, si montano in pochi minuti sui rubinetti del bagno e della cucina: svitate il teminale di uscita dell’acqua (quello che trattiene la reticella contro i pezzi di calcare) ed inserite questo piccolo cilindro di plastica e successivamente riavvitate il terminale. Un piccolo sforzo che costa poco ma farà risparmiare tanto. Vai controcorrente per lavare i piatti o le verdure: riempi un contenitore, lava e usa l’acqua corrente solo per il risciacquo. Se devi lavare le verdure per preparare il pranzo ricorda che un buon lavaggio non si fa lasciando scorrere su di esse molta acqua, ma riempiendo una bacinella o un altro contenitore, lasciando in ammollo le verdure perchè i residui solidi possano ammorbidirsi e sfregando abbondantemente ed energicamente ogni ortaggio con le dita. Allo stesso modo quando lavi i piatti, riempi una bacinella di acqua calda (potresti usare anche quella della cottura della pasta) aggiungi il detersivo, lascia i piatti in ammollo per un po’ di tempo e togli lo sporco con una spugna. L’acqua corrente usiamola solo per il risciacquo. Vedrai il risparmio.

Divertiti col telefonino Usa la doccia. Puoi risparmiare fino al 75%. Fare un bel bagno è rilassante ma richiede oltre 150 litri di acqua. Lasciarsi accarezzare dall’acqua che scende dalla doccia, strofinarsi energicamente con un guanto di crine – ricordandosi di chiudere l’acqua mentre ci si insapona – è invece tonificante e rivitalizzante, ma soprattutto richiede molta acqua in meno: mediamente tra i 40 e i 50 litri. Se hai installato anche un riduttore di flusso nella tua doccia, il risparmio sarà ancora più consistente. Tieni in forma il tuo fisico ed il pianeta. Scegli la doccia e risparmia acqua. Leggi qualcosa prima di dormire Controlla il tuo contatore a rubinetti chiusi. Una perdita nelle tubature può costare moltissimo. La sera, prima di andare a dormire, controlla che tutti i rubinetti di casa siano ben chiusi e leggi sul contatore dell’acqua il livello di consumo raggiunto. Al mattino appena sveglio, prima di iniziare la giornata, controlla di nuovo quanto segna il tuo contatore. Una differenza anche minima significa che c’è una perdita (dallo sciacquone del WC, dai rubinetti o, più probabilmente, dalle tubature) che non solo spreca acqua inutilmente – un foro di un millimetro in un tubo perde oltre 2.300 litri d’acqua potabile al giorno – ma potrebbe causare danni peggiori alle strutture della tua abitazione danneggiando muri, solai e rivestimenti.

La Giunta della Regione EmiliaRomagna ha di recente approvato la proposta del Piano di Tutela delle Acque, rappresentata dal “Documento preliminare”, che dovrà essere adottato in via definitiva dal Consiglio. Il Piano, richiesto dalla normativa nazionale ed europea, costituisce il principale strumento di pianificazione per affrontare le complesse problematiche di tutela e gestione delle acque in Emilia-Romagna. L’aspetto più innovativo del Piano è l’approccio integrato, che associa e concilia gli aspetti qualitativi (inquinamento) e quelli quantitativi , secondo una strategia che intende affiancare alle tradizionali politiche infrastrutturali (acquedotti, invasi, canali artificiali, etc.), nuove e moderne politiche di risparmio e conservazione dell’acqua. Nel Piano trovano infatti una prima concreta espressione proprio le azioni e gli interventi del “Programma regionale di conservazione e risparmio dell’acqua”, il cui obiettivo è una gestione più sostenibile e razionale della risorsa idrica, in tutti i settori e su tutto il territorio dell’EmiliaRomagna. In coerenza con i più rilevanti documenti di indirizzo europei e con le principali esperienze d’oltre oceano (U.S.A. ed Australia), il programma si avvale di strumenti normativi, economici e di azione volti a ridurre i consumi di acqua in ambito agricolo, industriale e civile. Le principali azioni previste, sono la riduzione delle perdite dagli acquedotti, il riuso delle acque reflue, la dismissione di tecniche irrigue a bassa efficienza, gli incentivi al settore privato (“Clean Technologies”), i progetti pilota (ad esempio “Bagnacavallo” – vedi box) e gli studi e le ricerche dedicati al risparmio dell’acqua, l’educazione e l’informazione per un consumo più attento e rispettoso. Proprio riguardo a quest’ultimo aspetto, che gioca un ruolo chiave per il successo di tutte le azioni previste, la Regione ha promosso questa campagna, per favorire il risparmio dell’acqua nelle case dei cittadini emiliano-romagnoli. Perché questa scelta? Le recenti siccità che hanno interessato il territorio nazionale (Emilia-Romagna inclusa) richiamano sempre più l’attenzione su come l’acqua venga impiegata in tutti i settori, incluse le quotidiane e ben radicate abitudini domestiche. L’utilizzo dell’acqua tra le mura di casa interessa proprio la forma più preziosa e nobile di questa risorsa, quella potabile, ed il suo consumo influisce in modo significativo anche su quello energetico (si pensi all’acqua calda!): ridurre lo spreco di acqua vuole dunque dire abbassare i costi economici e ambientali legati non solo all’acqua in sé, ma anche all’energia e alle emissioni ad essa collegata. I comportamenti e le abitudini che rispettano maggiormente la risorsa idrica e ne permettano un uso più “risparmioso” sono dunque alla base di questa campagna. Il ruolo del cittadino risulta cruciale e determinante per consumare meno acqua, e soprattutto per consumarla meglio: l’adozione di piccole tecnologie idrosanitarie, come i frangigetto, i riduttori di flusso e la cassetta del WC a doppio tasto, è anch’essa importante ed insostituibile, ma senza l’attiva collaborazione delle persone non è sufficiente per raggiungere questo obiettivo e mantenerne gli effetti a lungo termine. Lo spreco e le “cattive” abitudini d’uso sono infatti i primi nemici da sconfiggere, per potere restituire a questa risorsa il proprio valore e pregio, ed il cittadino e la famiglia sono i protagonisti indiscussi di questa battaglia a favore della nostra preziosa amica acqua.

Bonus idrico COMUNE DI SANT’ANTIOCO Provincia Sud Sardegna

ART. 1 REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: – Residenza nel Comune di Sant’Antioco; – Hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; – Hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi anno 2016; – Sono in possesso di un ISEE, in corso di validità annualità 2017, del nucleo familiare non superiore ad € 10.000,00; – Hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l’anno 2016.

ART. 2 FORMAZIONE GRADUATORIA La graduatoria degli aventi diritto sarà definita secondo l’ammontare dell’Isee e l’ordine cronologico di arrivo delle istanze al Protocollo Generale del Comune di Sant’Antioco. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione del contributo riconosciuto, infatti i rimborsi saranno erogati, secondo le modalità approvate dall’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con Deliberazione n. 47 del 11 Dicembre 2018, di seguito riportate: o € 50,00 per ogni componente del nucleo framiliare in presenza di un indicatore Isee minore o uguale a € 5.000,00 o € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore Isee maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00 In ogni ccaso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati. sino ad esaurimento del budget assegnato al Comune di Sant’Antioco, ammontante ad € 48.440,163.

ART. 3 MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le persone in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 potranno presentare domanda, su moduli predisposti dal Comune, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando e sino al 28 Febbraio 2018 salvo proroghe determinate dall’EGAS di cui verrà eventualmente data comunicazione. Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: – Fotocopia Certificazione ISEE in corso di validità anno 2017; – Fotocopia del documento d’identità valido della persona che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva. Nel caso di utenze condominiali senza riparto allegare la delega rilasciata all’Amministratore di condominio o altra figura analoga; La domanda può essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del nucleo familiare per il quale è stato calcolato ISEE con riferimento unicamente al contratto di fornitura di acqua relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità. La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati con le seguenti modalità presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Antioco.

ART. 4 MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto dei consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione sull’ apposito modulo allegato al presente documento, riportando le seguenti informazioni:

DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ a. Nominativo (cognome e nome); b. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); c. Codice Cliente Abbanoa; d. Codice PdE Abbanoa; e. N° componenti il nucleo familiare DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) f. indirizzo di ubicazione dell’utenza; g. Contatti (email e numero di telefono); h. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016. La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti: – Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 1 del presente Bando; – Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: delegato dai condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini interessati) su apposito modulo allegato al presente documento, riportando le seguenti informazioni:

DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ a. Ragione sociale del Condominio; b. Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio); c. Codice Cliente Abbanoa del Condominio; d. Codice PdE Abbanoa del Condominio; e. Numero dei condomini in possesso dei requisiti; f. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti; g. N° componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti;

DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) h. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; i. Contatti del Condominio (email e numero di telefono); j. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016. La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti: – Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 1 del presente; – Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 5 MODALITÀ DI PRODUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI BENEFICIARI E DEGLI IDONEI NON BENEFICIARI Il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando l’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”. In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento. L’Elenco dei “Beneficiari” deve essere trasmesso ad EGAS e Abbanoa, entro e non oltre il 30.04.2018. La trasmissione dell’Elenco deve avvenire pena l’irricevibilità utilizzando le seguenti modalità: – Trasmissione dell’Elenco in formato excel e pdf; le informazioni e dati dei due documenti devono coincidere e devono essere utilizzati i format A o format B sotto precisati, in base al tipo di Cliente Abbanoa (format A. utenza non condominiale o Condominio con riparto; format B. utenza condominiale senza riparto) – Trasmissione dell’Elenco con PEC agli indirizzi protocollo@pec.ato.sardegna.it e protocollo@pec.abbanoa.it, con allegato l’atto di approvazione dell’Elenco e idonea certificazione che evidenzi la quadratura tra l’importo riconosciuto e approvato da EGAS al Comune (quota del Fondo solidarietà) e la somma delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti, sulla base degli importi indicati nell’Elenco.

ART. 6 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare. Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di prossima emissione. Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2016. Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per la quota corrispondente. Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio è operata da Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale, l’agevolazione è accreditata direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale, emessa a favore dell’intestatario dell’utenza interna.