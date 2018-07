Assegno legge 104: arriva il bonus 1900 euro per l’assistenza

Da giorni ormai si parla di bonus da €1900 per assistenza legata all’assegno della legge 104. Nei prossimi giorni arriverà la circolare dell’INPS, ma al momento ciò che è certo è che questo bonus dell’importo di €1900, sarà corrisposto a coloro che assistono i familiari disabili o anziani che abbiano più di 80 anni. Si tratta di una delle misure contenute nel testo unico in materia di caregiver familiari che per chi non lo sapesse, questi altro non sono che quelle persone che Assistono un proprio familiare disabile o anziano. Il tanti nell’ultimo periodo si sono chiesti se potranno usufruire di questa agevolazioni ma ovviamente per poter rispondere con esattezza a questi quesiti, bisognerà attendere la circolare dell’Inps che chiarirà ogni dettaglio.

Secondo le normative vigenti e le informazioni trapelate, questo bonus disabili sarà erogato sotto forma di un Contributo economico a titolo di rimborso per tutte le spese eseguite per chi assiste un familiare di anni superiore agli 80. Questo bonus potrebbe anche essere erogato attraverso detrazione fiscale di €1900, sempre per chi assiste il familiare disabile o anziano di età pari, oppure superiore a 80 anni entro il terzo grado di parentela.

Questa Detrazioni si andrà ovviamente a sommare tutte le altre agevolazioni e benefici per l’assistenza ai disabili e non autosufficienti. Bisognerà presentare un proprio stato di famiglia contenente il suo nome per poter usufruire Dunque di questo bonus ed a questo bisognerà aggiungere anche lo stato di famiglia del soggetto assistito e l’Isee che dovrà essere inferiore a €25000.

Oltre al coniuge pare che possa presentare richiesta anche parte dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso e il convivente di fatto ai sensi della legge numero 76 del 20 marzo 2016 il familiari o affini entro il secondo grado, ed ancora il familiare entro il terzo grado secondo singoli casi specificati. Queste sono le informazioni base ma per ottenere ulteriori informazioni bisognerà attendere Dunque il documento dell’Inps che avrà sicuramente tutte le istruzioni operative e le informazioni necessarie.