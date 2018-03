Assegno per di ricollocazione per disoccupati: a chi spetta, come fare domanda e ulteriori

Arriva l’ultimo segno di ricollocazione per i disoccupati 2018. Vediamo che ne può usufruire come funziona oltre a vedere nei dettagli cos’è e a cosa serve. Fra poco più di cinque giorni esattamente 3 aprile parte ufficialmente lo strumento che aiuta chi ha perso il lavoro. Questo tipo di sostegno sociale stato introdotto con il Jobs act.

Assegno di ricollocazione

Si tratta quindi non di un finanziamento diretto in favore dei disoccupati, ma di un finanziamento concesso dallo Stato per finanziare programmi di formazione professionale che aiutino gli ex-lavoratori dipendenti disoccupati da più di 4 mesi, che percepiscono la NASpI a trovare un nuovo impiego e a reinserirsi nel mondo produttivo.

L’assegno di ricollocazione può pertanto essere speso presso Centri per l’Impiego, enti, agenzie per il lavoro accreditate e la Fondazione Consulenti del Lavoro per intraprendere un percorso di reinserimento lavorativo. Questi, per ottenere l’assegno, devono riuscire a trovare per il disoccupato un contratto di assunzione a tempo indeterminato, un contratto a termine di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) oppure un contratto part time al 50%.

Assegno di ricollocazione: domanda

La richiesta dell’assegno di ricollocazione va presentata volontariamente dal lavoratore accedendo al sito Anpal o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente l’agenzia o l’ente di formazione.

Il programma legato all’assegno di ricollocazione dura 6 mesi, prorogabili di un altro semestre. In questo periodo di tempo il disoccupato è chiamato a partecipare attivamente alla ricerca del lavoro.

Profilo di occupabilità

A ogni partecipante al programma viene assegnato un profilo di occupabilità, volto a misurare le probabilità che il disoccupato ha di trovare un nuovo impiego, in base al grado di istruzione e alle competenze.

Al disoccupato viene affidato un tutor che segue il lavoratore nel percorso di ricollocamento e verifica se egli segue regolarmente i corsi di formazione ed è realmente disposto ad accettare le offerte di impiego.

Risorse

L’ammontare dell’assegno va da 250 a 5mila euro a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore preso in carico e dalla tipologia di contratto di lavoro che è riuscito a ottenere.

Le risorse stanziate per l’assegno di ricollocazione ammontano a poco più di 200 milioni di euro, che dovrebbero bastare per finanziare i programmi di reinserimento di non più di 60mila-70mila disoccupati.

I fondi stanziati nella legge di bilancio

Nelle legge di bilancio approvata a fine anno tuttavia è stato stanziato un importo un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 “al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l’implementazione dell’assegno di ricollocazione”. Maurizio Del Conte, presidente di Anpal, ha spiegato al Sole 24 Ore che a breve l’assegno di ricollocazione entrerà a regime per tutti i disoccupati che ne hanno diritto e che “dal 3 aprile il sistema dovrà partire”. Lo stesso ministro del lavoro Giuliano Poletti ha inoltre detto di recente che l’obiettivo del governo di dare piena attuazione all’assegno di ricollocazione.

Che cos’è l’assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione “è uno strumento che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro”, come spiega l’Anpal sul proprio sito. Non si tratta dunque di un bonus, né di un surrogato del reddito di inclusione. Il premier Paolo Gentiloni lo definì “uno strumento che non si sostituisce al reddito, ma è un incentivo per il futuro”.

A chi viene pagato l’assegno

E qui viene il bello. In sostanza, come forse avrete capito, l’assegno di ricollocazione non consiste in una somma di denaro che un disoccupato può spendere per le proprie esigenze.

Assegno di ricollocazione, scarica l’infografica in Pdf

L’importo, come spiega l’Anpal, “viene riconosciuto al Soggetto che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell’assegno trova lavoro”. Non si tratta inoltre di denaro liquido, ma consiste in un voucher spendibile presso i centri per l’impiego pubblici o privati accreditati nelle singole Regioni.

A quanto ammonta l’importo

L’importo dell’assegno varia dai 250 ai 5000 euro secondo il profilo di occupabilità e la tipologia di contratto. Se il titolare dell’assegno trova un lavoro a tempo indeterminato l’importo va dai 1000 ai 5000 euro, se invece – per fare un altro esempio – viene collocato con un contratto a termine di almeno sei mesi l’importo varia da 500 a 2500 euro.

Chi può fare domanda

Per godere dell’assegno occorre percepire la Naspi da almeno 4 mesi. (Qui tutte le cose da sapere sull’assegno di disoccupazione). La richiesta dell’Assegno è volontaria e si fa sul portale Anpal.gov.it o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente il Soggetto che o­re i servizi più adatti alla propria condizione. Al titolare dell’assegno di ricollocazione verrà assegnato un tutor, quindi verrà avviato un percorso intensivo per la ricerca di un lavoro. Il programma dura sei mesi, prorogabili per altri sei.