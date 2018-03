Assegno per disoccupati arriva il 3 Aprile: a chi è rivolto e come si ottiene

Una parte di coloro che perdono il lavoro lo ritrovano dopo poco tempo, ma una parte piuttosto significativa dei disoccupati fa fatica a rientrare nel mercato del lavoro per tutti costoro uno strumento importante l’assegno di ricollocazione che dopo la prima sperimentazione entra la regime come diritto per tutti disoccupati. Possono richiedere l’assegno ricollocazione tutti i disoccupati che hanno diritto alla Naspi. Cioè l’assegno di occupazione dopo quattro mesi dall’ottenimento della Naspi ma il provvedimento estende la possibilità di richiedere l’assegno di disoccupazione anche alle persone che hanno diritto alla reddito di inclusione e l’obbligo di partecipare un percorso di attivazione al lavoro e anche i lavoratori che si trova presenti in aziende in crisi che hanno definito un accordo che prevede l’utilizzo de’assegno di ricollocazione.

I BENEFICIARI – Può essere richiesto dalle persone disoccupate che ricevono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da più di 4 mesi e i beneficiari del Reddito di inclusione (Rei). Nel caso di Cassa integrazione sarà possibile richiederlo nel caso in cui l’accordo sindacale si sia concluso con un piano di ricollocazione. Verifica qui inserendo il codice fiscale se puoi richiederlo.

LA CIFRA – L’ammontare dell’assegno dipende dal livello di occupabilità della persona. Quindi, maggiore è la sua distanza dal mercato del lavoro, più alto sarà l’assegno e quindi più forte il sostegno per reinserirsi. I valori minimi e massimi che si possono ottenere combinando questi due criteri vanno da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

COME FUNZIONA – Un tutor seguirà il disoccupato, proponendogli un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione. Il destinatario dell’assegno dovrà svolgere le attività individuate dal tutor e accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all’articolo 25 del decreto legislativo 150/2015. Un eventuale rifiuto ingiustificato da parte del soggetto farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito. Il servizio sarà sospeso se la persona ottiene un’assunzione in prova o a tempo determinato e riprenderà nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi.

Che cos’è l’assegno di ricollocazione? Come richiederlo? A quanto ammonta l’importo? E soprattutto: chi si intasca i soldi del bonus? Cominciamo col dire che l’assegno di ricollocazione è uno strumento destinato ai disoccupati in cerca di occupazione. Si tratta di una misura ancora in fase di sperimentazione: a marzo del 2017 sono partite le prime 30mila lettere inviate ai primi beneficiari. Secondo l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) nei primi mesi del 2018 l’assegno di ricollocazione dovrebbe entrare a regime “per tutti i potenziali destinatari previsti dalla normativa”.

Nelle legge di bilancio approvata a fine anno tuttavia è stato stanziato un importo un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 “al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l’implementazione dell’assegno di ricollocazione”. Maurizio Del Conte, presidente di Anpal, ha spiegato al Sole 24 Ore che a breve l’assegno di ricollocazione entrerà a regime per tutti i disoccupati che ne hanno diritto e che “dal 3 aprile il sistema dovrà partire”. Lo stesso ministro del lavoro Giuliano Poletti ha inoltre detto di recente che l’obiettivo del governo di dare piena attuazione all’assegno di ricollocazione.

L’assegno di ricollocazione “è uno strumento che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro”, come spiega l’Anpal sul proprio sito. Non si tratta dunque di un bonus, né di un surrogato del reddito di inclusione. Il premier Paolo Gentiloni lo definì “uno strumento che non si sostituisce al reddito, ma è un incentivo per il futuro”.

E qui viene il bello. In sostanza, come forse avrete capito, l’assegno di ricollocazione non consiste in una somma di denaro che un disoccupato può spendere per le proprie esigenze.

L’importo, come spiega l’Anpal, “viene riconosciuto al Soggetto che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell’assegno trova lavoro”. Non si tratta inoltre di denaro liquido, ma consiste in un voucher spendibile presso i centri per l’impiego pubblici o privati accreditati nelle singole Regioni.

L’importo dell’assegno varia dai 250 ai 5000 euro secondo il profilo di occupabilità e la tipologia di contratto. Se il titolare dell’assegno trova un lavoro a tempo indeterminato l’importo va dai 1000 ai 5000 euro, se invece – per fare un altro esempio – viene collocato con un contratto a termine di almeno sei mesi l’importo varia da 500 a 2500 euro.

Per godere dell’assegno occorre percepire la Naspi da almeno 4 mesi. (Qui tutte le cose da sapere sull’assegno di disoccupazione). La richiesta dell’Assegno è volontaria e si fa sul portale Anpal.gov.it o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente il Soggetto che o­re i servizi più adatti alla propria condizione. Al titolare dell’assegno di ricollocazione verrà assegnato un tutor, quindi verrà avviato un percorso intensivo per la ricerca di un lavoro. Il programma dura sei mesi, prorogabili per altri sei.

A luglio 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,3% rispetto a giugno (+59 mila), confermando la persistenza della fase di espansione occupazionale. Negli ultimi due mesi il numero di occupati ha superato il livello di 23 milioni di unità, soglia oltrepassata solo nel 2008, prima dell’inizio della lunga crisi. Il tasso di occupazione sale al 58,0% (+0,1 punti percentuali). n La crescita congiunturale dell’occupazione interessa tutte le classi di età ad eccezione dei 35- 49enni ed è interamente dovuta alla componente maschile, mentre per le donne, dopo l’incremento del mese precedente, si registra un calo. Aumentano sia i lavoratori dipendenti sia gli indipendenti. n Nel periodo maggio-luglio si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,3%, +65 mila), determinata dall’aumento dei dipendenti, sia permanenti sia, in misura prevalente, a termine. L’aumento riguarda entrambe le componenti di genere e si concentra esclusivamente tra gli over 50. n Dopo il calo di giugno, la stima delle persone in cerca di occupazione a luglio cresce del 2,1% (+61 mila). L’aumento della disoccupazione è attribuibile esclusivamente alla componente femminile e interessa tutte le classi di età, mentre si registra una stabilità tra gli uomini. Il tasso di disoccupazione sale all’11,3% (+0,2 punti percentuali), quello giovanile si attesta al 35,5% (+0,3 punti). n La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a luglio è in forte calo (-0,9%, -115 mila), confermando la tendenza in atto da metà 2013. La diminuzione nell’ultimo mese interessa principalmente gli uomini e in misura minore le donne, distribuendosi tra tutte le classi di età. Il tasso di inattività si attesta al 34,4%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a giugno. n Nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli occupati si accompagna il calo sia dei disoccupati (-1,2%, -35 mila) sia degli inattivi (-0,3%, -35 mila). n Su base annua si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati (+1,3%, +294 mila). La crescita interessa uomini e donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+378 mila, di cui +286 mila a termine e +92 mila permanenti), mentre calano gli indipendenti (-84 mila). A crescere sono gli occupati ultracinquantenni (+371 mila) e i 15-24enni (+47 mila), a fronte di un calo nelle classi di età centrali (-124 mila). Nello stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati (-0,6%, -17 mila) sia, soprattutto, gli inattivi (-2,4%, -322 mila). n Al netto dell’effetto della componente demografica, su base annua cresce l’incidenza degli occupati sulla popolazione in tutte le classi di età.

Differenze di genere A luglio 2017 la crescita del numero di occupati è determinata esclusivamente dalla componente maschile (+0,6%) mentre l’occupazione femminile cala dello 0,3%. Il tasso di occupazione sale al 67,5% tra gli uomini (+0,5 punti percentuali) e scende al 48,6% tra le donne (-0,2 punti). L’aumento della disoccupazione nell’ultimo mese coinvolge esclusivamente le donne (+4,6%) a fronte di una stabilità tra gli uomini. Il tasso di disoccupazione maschile si attesta al 10,3% (-0,1 punti percentuali), mentre quello femminile sale al 12,8% (+0,5 punti). Il forte calo su base mensile degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è determinato principalmente dalla componente maschile (-1,9%) e in misura minore da quella femminile (-0,3%). Il tasso di inattività maschile scende al 24,6% (-0,4 punti percentuali), quello femminile al 44,1% (-0,1 punti).

Nell’arco del trimestre maggio-luglio, il tasso di occupazione aumenta per entrambi i generi (+0,2 punti percentuali quello maschile, +0,1 punti quello femminile). Il tasso di disoccupazione cala di 0,2 punti per gli uomini e di 0,1 punti per le donne. Il tasso di inattività cala di 0,1 punti per gli uomini mentre rimane invariato per le donne. Nel confronto con luglio 2016, il tasso di occupazione cresce di 0,9 punti percentuali per gli uomini e di 0,5 punti per le donne. Il tasso di disoccupazione maschile cala di 0,5 punti mentre quello femminile aumenta di 0,2 punti. Il tasso di inattività diminuisce di 0,6 punti per gli uomini e di 0,8 punti per le donne. Occupazione dipendente e indipendente Nel mese di luglio 2017 crescono rispetto a giugno sia i lavoratori dipendenti (+0,2%, +42 mila) sia gli indipendenti (+0,3%, +17 mila). Tra i dipendenti l’aumento interessa sia i lavoratori permanenti (+0,2%, +23 mila) sia quelli a termine (+0,7%, +19 mila).

Nel periodo maggio-luglio l’occupazione cresce tra i dipendenti (+0,7%, +120 mila), sia permanenti (+0,1%, +10 mila) sia, in misura maggiore, a termine (+4,2%, +110 mila), mentre risulta in calo tra gli indipendenti (-1,0%, -55 mila). Anche su base annua la crescita interessa i soli lavoratori dipendenti (+2,2%, +378 mila) a fronte di un calo tra gli indipendenti (-1,5%, -84 mila). La crescita dei dipendenti riguarda sia i lavoratori permanenti (+0,6%, +92 mila) sia, soprattutto, quelli a termine (+11,7%, +286 mila). La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età A luglio 2017 il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 35,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi. L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è pari al 9,5% (cioè poco meno di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza risulta in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno. Il tasso di occupazione cresce di 0,2 punti, mentre quello di inattività cala di 0,4 punti. Guardando alle altre classi di età, il tasso di occupazione a luglio cresce tra i 25-34enni (+0,2 punti percentuali) e gli ultracinquantenni (+0,3 punti) mentre rimane stabile tra i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione rimane invariato tra i 25-34enni mentre cresce tra gli over 35 (+0,1 punti tra i 35-49enni, +0,3 punti tra gli ultracinquantenni). Il tasso di inattività cala in tutte le classi di età con variazioni comprese tra -0,1 punti dei 35-49enni e -0,5 punti degli over 50.

Con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, il tasso di occupazione scende di 0,1 punti percentuali tra i giovani di 15-24 anni mentre cresce nelle restanti classi di età (con variazioni di +0,2 punti per i 25-49enni e +0,3 punti per gli ultracinquantenni). Il tasso di disoccupazione è in crescita di 1,0 punti tra i 15-24enni, mentre cala nelle restanti classi di età (con variazioni comprese tra –0,1 punti per i 25-34enni e -0,3 punti per i 35-49enni). Nello stesso periodo il tasso di inattività cresce tra i 35-49enni (+0,1 punti), mentre cala nelle restanti classi (con variazioni comprese tra -0,1 punti percentuali per i 25-34enni e -0,3 punti per i 15-24enni). Nell’arco di un anno il tasso di occupazione cresce in tutte le classi di età, con variazioni comprese tra +0,6 punti percentuali per i 35-49enni e +1,0 punti per gli over 50. Al netto dell’effetto della componente demografica, l’incidenza degli occupati sulla popolazione è in crescita su base annua in tutte le classi di età (+1,7% tra i 15-34enni, +0,9% tra i 35-49enni, +1,8% tra gli ultracinquantenni). Il calo della popolazione tra 15 e 49 anni influisce in modo decisivo sulla variazione dell’occupazione nei dodici mesi in questa fascia di età, attenuando l’aumento per i 15-34enni e rendendo negativa la variazione per i 35-49enni. Al contrario la crescita della popolazione degli ultracinquantenni ne amplifica la crescita occupazionale, con un conseguente aumento del divario generazionale.

La disoccupazione è prima di tutto uno spreco sciagurato. Il numero dei disoccupati è infatti misura dello spreco economico e sociale che risulta dalla sproporzione tra sviluppo delle forze produttive (ciò che consentirebbero di fare le risorse umane e materiali e le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili), e i rapporti di produzione (i rapporti esistenti tra chi potrebbe dare lavoro e chi lo cerca). In termini puramente quantitativi, il prodotto sociale effettivo è inferiore a quello potenziale di una percentuale approssimativamente pari al tasso di disoccupazione. Almeno equivalente, se mai è possibile misurarla, è la quota dei bisogni sociali insoddisfatti, della domanda di valori d’uso cui sul mercato, luogo dei valori di scambio e del profitto, non corrisponde un’offerta adeguata.

Perché c’è la disoccupazione? La risposta banale è: Perché c’è la crisi! Domanda e risposta si potrebbero però invertire: Perché c’è la crisi? Perché c’è la disoccupazione! Se il lettore comune si aspetta dalla teoria economica una risposta non circolare, ne avrà almeno due. Prima risposta La prima e prevalente è questa. Le imprese assumeranno nuovi lavoratori se e soltanto se il salario non è maggiore della produttività del lavoro: se con la loro prestazione lavorativa i lavoratori rendono al datore di lavoro non meno di quanto gli costano. Dal punto di vista della singola impresa la risposta è sensata: la singola impresa contabilizza il salario soltanto come un costo, e il lavoratore deve meritarselo. Dunque, se c’è disoccupazione, è perché il salario è troppo alto rispetto alla produttività del lavoro. In breve: se c’è disoccupazione, è colpa dei lavoratori e delle loro organizzazioni, che chiedono salari troppo alti. Segue: se non ci fossero impedimenti giuridici o sindacali, cioè se il mercato del lavoro fosse flessibile così come si dice che il Mercato dovrebbe essere, sul mercato del lavoro si stabilirebbe un livello di equilibrio del salario, tale che non ci sarebbe disoccupazione involontaria, cioè tale che troverebbero lavoro tutti i lavoratori disposti a sottoscrivere un contratto di lavoro per quel salario. Risulterebbero non occupati soltanto quei lavoratori che pretendono un salario più alto della loro produttività, e dunque si tratterebbe di disoccupazione volontaria. Le imprese, d’altra parte, produrrebbero tutto quanto sono in grado di produrre, e tutto quanto venderebbero. Chi sostiene questa tesi, infatti, sostiene anche che tutta la moneta disponibile verrà impiegata per comperare merci, anziché trattenuta in forma liquida o usata a fini speculativi. Per eliminare la disoccupazione involontaria, basterebbe dunque una adeguata riduzione dei salari. La risposta sembra convincente; e lo è tanto che ha ispirato e ispira tutte le cosiddette riforme ‘strutturali’ del mercato del lavoro. Però è una risposta perlomeno incompleta.

La seconda risposta alla domanda: Perché c’è la disoccupazione? è questa. Supponiamo, per semplicità, che il salario possa scendere a zero. In verità ciò è impossibile: se gli operai potessero vivere d’aria, non si potrebbero comperare a nessun prezzo. Infatti la forza lavoro è una merce che il suo possessore, il salariato, vende al capitale. Perché la vende? Per vivere. Supponiamo dunque che i salari siano molto bassi: in questo caso, ci sarebbe piena occupazione? Ci sarebbe soltanto un tasso di disoccupazione ‘naturale’ o ‘frizionale’? È ovvio che così potrebbe essere se e soltanto se tutte le merci prodotte potessero essere vendute. Viene allora il dubbio che conti non tanto o soltanto l’offerta, ma anche e soprattutto la domanda; e se i salari sono bassi, bassa sarà la domanda da parte di chi vive di salario. La domanda aggregata è costituita dalla domanda per consumi, dalla domanda per investimenti, e dalla domanda estera. La domanda per consumi, a sua volta, è costituita dalla domanda di quanti hanno un reddito da lavoro e dalla domanda di merci di lusso da parte di quanti vivono di rendita o di profitti. In una situazione di disoccupazione e di bassi salari, aumenta la quota – sul prodotto sociale – delle rendite e dei profitti. Si può forse pensare che i maggiori consumi di lusso bastino a compensare i minori consumi dei lavoratori? Ovviamente no. Si può allora pensare che gli alti profitti indurranno le imprese a aumentare la produzione di beni di consumo, dunque l’offerta, dunque l’occupazione? No, perché le loro aspettative di vendita di beni di consumo saranno pessimistiche e liquideranno le scorte. Compenseranno dunque la minore domanda per consumi con loro nuovi investimenti? No: perché mai aumentare la capacità produttiva, se le prospettive di vendita sono pessimistiche? Dunque l’unico effetto di bassi salari saranno alte rendite e alti profitti, e l’impiego di questi e di quelle nella speculazione finanziaria. Speculazione finanziaria che nel migliore dei casi è un gioco a somma zero, in cui Tizio guadagna e Caio perde; ma talvolta, come oggi, sarà un gioco in cui perde anche Sempronio. Resta la terza componente della domanda aggregata, le esportazioni. La capacità di esportare dipende forse da un basso prezzo delle merci offerte sul mercato internazionale? Per un lungo periodo così è stato, per le imprese italiane: fino a quando hanno potuto godere di svalutazioni competitive (ma su cui non potranno più contare, nemmeno se l’Unione europea e dunque l’euro si sgretolano). Quanti prodotti ad alto contenuto tecnologico abbiamo nella nostra casa, di produzione delle imprese nazionali?

Intanto i giovani disoccupati rifiutano di andare all’estero

Abbiamo un record europeo di cui non sentivamo il bisogno. Ma dire europeo è una limitazione ingiusta, dovuta al fatto che l’Eurostat, come dice la parola stessa, analizza le statistiche solo dei 28 Stati, Gran Bretagna, dell’Ue. Ma dato che il nostro è il continente più vecchio e sedentario del pianeta, siamo certi che siamo i campioni mondiali del settore. Sei giovani disoccupati su dieci non hanno alcuna intenzione di accettare un’offerta di lavoro che implichi lo spostarsi da casina propria. I “giovani” sono intesi, dall’istituto di statistica europeo )come la popolazione nella fascia d’età tra i 20 e i 34 anni. Questo dato, a occhio e croce, spiega il perché i Cinque Stelle abbiano mietuto successo e superino il 50 per cento dei consensi giusto tra i nati dopo il 1985, e soprattutto al Sud dove i giovani disoccupati sono il 60 per cento del totale. Noi vorremmo porre una piccola domanda a Luigi Di Maio: il reddito di cittadinanza lo fate anche a questi che accetterebbero, forse, un impiego pur di non spostarsi dalla residenza a vita? Qui sta l’infamia pedagogica della propaganda elettorale che ha montato come la panna il successo grillino.

Non induce a rischiare ma a stare al calduccio nella propria tana e a lamentarsi: altro che i pacchi di pasta alla Lauro, ma una cuccagna recapitata a casa, non c’è bisogno di spostarsi, neppure per la domanda di riscossione. Prima di fornire altri numeri, conviene esaminare la situazione osservando il lato positivo. In Italia a essere poveri sono specie i vecchi soli, ma quelli dove scappano? Invece non pare proprio che la mancanza di speranza tra i millennials si esprima in una ricerca spasmodica di vie d’uscita. Certo in tanti si sbattono, cercano una strada fuori dai confini, ma la maggior parte si tormenta interiormente senza che il rovelli si traduca in viaggi della speranza:mica sono africani questi ragazzi di casa nostra, evitano con cura di alimentare lo schiavismo degli scafisti…

IL CONFRONTO Verrebbe quasi voglia di chiamare qualcuno dei ragazzi migranti – che pure ci costano un sacco -a sdebitarsi per le spese di soccorso e mantenimento, tenendo corsi di formazione a questi loro coetanei sedentari cui spiegare che per vivere meglio in tanti sono pronti persino a rischiare la morte e la schiavitù. Alt!Nessuno pretende che si emulino le traversate del Sahara o la deriva su gommoni cinesi:ma la disponibilità a prendere un treno, ad avventurarsi verso le fabbriche del Veneto dove cercano e non trovano manodopera, quello sì. Certo, sappiamo che ci sono ragioni serie che inducono i giovani a non gradire i trasferimenti: il costo dell’alloggio,la differenza del costo della vita tra zone d’Italia. Bisognerebbe introdurre di nuovo il sistema delle gabbie salariali, con stipendi più alti dove campare è più caro, ma chi li sente i sindacati? Resta il fatto che ora – paradosso ma mica tanto -le cinque province con i maggiori salari nominali sono Bolzano, Aosta e Como. Le tre con i maggiori salari reali sono Caltanissetta,Crotoneed Enna.

ALTRE STORTURE «Questa situazione produce altre storture, influenzando pesantemente il mercato immobiliare (al Nord case di maggior valore e affitti più difficili; al Sud tutto il contrario).Ma soprattutto le paghe uguali per tutti determinano direttamente “la più alta disoccupazione al sud”, disincentivando sia gli imprenditori ad investire, sia la ricerca del lavoro». Il virgolettato è tratto da una ricerca firmata anche daTito Boeri -con Andrea Ichino ed Enrico Moretti -quando non era presidente dell’Inps. Poi si è rimangiato tutto, ed è diventato il propugnatore dell’erogazione al Sud del reddito minimo, che se non è la zuppa del reddito di cittadinanza equivale al pan bagnato. Ha detto, candidandosi a ministro in quota M5S: «Il rischio di scoraggiare queste persone nella ricerca di un lavoro non si pone o si pone in modo del tutto irrilevante. C’è anche un messaggio culturale importante che deve essere dato, soprattutto al Sud: esistono amministrazioni dello Stato efficienti, come l’Inps, che sono in grado di affrontare il problema e alle quali ci si può rivolgere senza alcuna intermediazione e senza dover ricorrere al politico locale. Niente clientelismo, dunque. Il reddito minimo è un diritto». Detto questo, siamo certi che in futuro consolideremo il record mondiale più triste che ci sia:la mollezza di troppa gioventù, che fa coppia con l’opportunismo servile di sconfortanti maestri.

Vivere e lavorare in un altro paese sta diventando una scelta sempre più diffusa fra gli europei di tutte le età. Sempre più persone riconoscono i vantaggi derivanti dall’avere acquisito un’esperienza professionale in un altro paese europeo. Lavorare all’estero per qualche tempo può rafforzare le proprie competenze e ampliare le possibilità di trovare un lavoro migliore nel proprio paese. Il principio sancito dall’Unione europea (UE) della libera circolazione dei lavoratori ( 1 ) è considerato uno dei diritti più importanti dei cittadini dell’UE. Prevede che ci si possa spostare in uno qualsiasi dei paesi dell’UE, nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Di conseguenza, le opportunità per coloro che sono motivati a cercare un lavoro anche trasferendosi in un altro paese sono ormai infinite e sono numerosi gli esperti che possono fornire consulenza e informazioni per tutto il percorso.

Un’occasione per acquisire nuove competenze in ambito sia professionale che personale. Imparare una nuova lingua, ampliare la propria esperienza professionale e migliorare la capacità di comunicare con gli altri. Vivere e lavorare all’estero è la soluzione ideale per coloro che vogliono dare un «valore aggiunto» al proprio curriculum vitae (CV). Una maggiore comprensione di altri paesi e altre culture. L’Europa è una regione eccezionalmente composita. Immergere la tua vita in un altro paese ti consente di scoprire nuove culture e nuovi stili di vita e ovviamente consente agli altri di saperne di più sul tuo paese. Non sei sicuro che lavorare all’estero sia la scelta giusta per te? Prendi in considerazione il lavoro stagionale o temporaneo. Non dovrai impegnarti in un contratto a lungo termine e potrai sempre acquisire esperienza preziosa e incontrare nuova gente.