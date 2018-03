Assegno per disoccupati a pieno regime dal 3 aprile: come funziona e come fare domanda

Non manca molto tempo per l’assegno di ricollocazione. Infatti dal 3 aprile parte l’assegno per i disoccupati, un ammortizzatore sociale introdotto dal Jobs Act. Si tratta di un voucher con cui lo Stato finanzia i programmi di formazioni per disoccupati. A gestirlo sarà l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Punta ad aiutare le persone senza lavoro nella ricerca di un’occupazione, offrendo un servizio personalizzato e intensivo di assistenza nei Centri per l’impiego, agenzie per il lavoro accreditate e fondazione consulenti del lavoro. Queste strutture, per ottenere l’assegno, dovranno riuscire a trovargli un contratto a tempo indeterminato, a termine di 6 mesi, da 3 a 6 mesi in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) o un contratto part-time al 50%.

I BENEFICIARI – Può essere richiesto dalle persone disoccupate che ricevono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da più di 4 mesi e i beneficiari del Reddito di inclusione (Rei). Nel caso di Cassa integrazione sarà possibile richiederlo nel caso in cui l’accordo sindacale si sia concluso con un piano di ricollocazione. Verifica qui inserendo il codice fiscale se puoi richiederlo.

LA CIFRA – L’ammontare dell’assegno dipende dal livello di occupabilità della persona. Quindi, maggiore è la sua distanza dal mercato del lavoro, più alto sarà l’assegno e quindi più forte il sostegno per reinserirsi. I valori minimi e massimi che si possono ottenere combinando questi due criteri vanno da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

COME FUNZIONA – Un tutor seguirà il disoccupato, proponendogli un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione. Il destinatario dell’assegno dovrà svolgere le attività individuate dal tutor e accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all’articolo 25 del decreto legislativo 150/2015. Un eventuale rifiuto ingiustificato da parte del soggetto farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito. Il servizio sarà sospeso se la persona ottiene un’assunzione in prova o a tempo determinato e riprenderà nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi.

Che cos’è l’assegno di ricollocazione? Come richiederlo? A quanto ammonta l’importo? E soprattutto: chi si intasca i soldi del bonus? Cominciamo col dire che l’assegno di ricollocazione è uno strumento destinato ai disoccupati in cerca di occupazione. Si tratta di una misura ancora in fase di sperimentazione: a marzo del 2017 sono partite le prime 30mila lettere inviate ai primi beneficiari. Secondo l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) nei primi mesi del 2018 l’assegno di ricollocazione dovrebbe entrare a regime “per tutti i potenziali destinatari previsti dalla normativa”.

I fondi stanziati nella legge di bilancio

Nelle legge di bilancio approvata a fine anno tuttavia è stato stanziato un importo un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 “al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l’implementazione dell’assegno di ricollocazione”. Maurizio Del Conte, presidente di Anpal, ha spiegato al Sole 24 Ore che a breve l’assegno di ricollocazione entrerà a regime per tutti i disoccupati che ne hanno diritto e che “dal 3 aprile il sistema dovrà partire”. Lo stesso ministro del lavoro Giuliano Poletti ha inoltre detto di recente che l’obiettivo del governo di dare piena attuazione all’assegno di ricollocazione.

Che cos’è l’assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione “è uno strumento che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro”, come spiega l’Anpal sul proprio sito. Non si tratta dunque di un bonus, né di un surrogato del reddito di inclusione. Il premier Paolo Gentiloni lo definì “uno strumento che non si sostituisce al reddito, ma è un incentivo per il futuro”.

A chi viene pagato l’assegno

E qui viene il bello. In sostanza, come forse avrete capito, l’assegno di ricollocazione non consiste in una somma di denaro che un disoccupato può spendere per le proprie esigenze.

L’importo, come spiega l’Anpal, “viene riconosciuto al Soggetto che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell’assegno trova lavoro”. Non si tratta inoltre di denaro liquido, ma consiste in un voucher spendibile presso i centri per l’impiego pubblici o privati accreditati nelle singole Regioni.

A quanto ammonta l’importo

L’importo dell’assegno varia dai 250 ai 5000 euro secondo il profilo di occupabilità e la tipologia di contratto. Se il titolare dell’assegno trova un lavoro a tempo indeterminato l’importo va dai 1000 ai 5000 euro, se invece – per fare un altro esempio – viene collocato con un contratto a termine di almeno sei mesi l’importo varia da 500 a 2500 euro.

Chi può fare domanda

Per godere dell’assegno occorre percepire la Naspi da almeno 4 mesi. (Qui tutte le cose da sapere sull’assegno di disoccupazione). La richiesta dell’Assegno è volontaria e si fa sul portale Anpal.gov.it o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente il Soggetto che o­re i servizi più adatti alla propria condizione. Al titolare dell’assegno di ricollocazione verrà assegnato un tutor, quindi verrà avviato un percorso intensivo per la ricerca di un lavoro. Il programma dura sei mesi, prorogabili per altri sei.