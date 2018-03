Assegno senza dicitura non trasferibile, pensionato bellunese rischia maxi multa

Ritorna ancora una volta il problema degli assegni non trasferibili e la storia che stiamo per raccontarvi ne è una testimonianza. Protagonista di questa storia è un anziano signore di Belluno il quale potrebbe davvero avere il subire delle conseguenze per avere staccato un assegno da €9000 per pagare l’assicurazione senza trovar posto la dicitura non trasferibile. Questa dimenticanza per il pensionato Bellunese potrebbe davvero costare caro visto che dal Ministero dell’Economia e Finanza quasi arrivata direttamente una multa di €6000. L’uomo così nero su bianco si è visto recapitare direttamente dal Ministero dell’Economia e della finanza una lettera dove è stato evidenziato il suo errore e dove prefigurano le conseguenze ovvero una multa di €6000.

Il pensionato sostiene di non essere mai venuto a conoscenza di questo obbligo e forse non è proprio il solo ad essere all’oscuro, visto che in tanti hanno ancora a casa dei vecchi libretti contenenti degli assegni che non riportano questa nuova dicitura che da qualche tempo è obbligatoria per importi pari o superiori a €1000. L’uomo soltanto dopo pare si sia rivolto all’associazione Federconsumatori di Belluno per chiedere un consiglio. A parlare è stato il referente Provinciale dell’associazione Guido Matera, il quale riferisce che lo scorso mese di luglio del 2017 è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo numero 90 che ha recepito la quarta direttiva Europea antiriciclaggio. Uno dei cambiamenti introdotti dal decreto riguarda le sanzioni relative agli assegni che non riportano la dicitura «non trasferibile».

Secondo questa direttiva Dunque nel caso manchi la dicitura la multa che dapprima ammontava ad una percentuale compresa tra l’uno e il 40% dell’importo pagato Passa direttamente fra i 3000 e i €50000. Gli effetti di questa nuova disposizione stanno arrivando soltanto adesso e secondo quanto riferito proprio dallo stesso Guida Matera alcuni cittadini sono incappati in questo errore senza volerlo e ricevendo come il pensionato Bellunese molte multe molto salate. Tutti i cittadini che però ricevono la multa potranno comunque inviare una propria memoria al Ministero per poter spiegare che non si tratta effettivamente di riciclaggio ma di una dimenticanza.

“Ed è quanto abbiamo consigliato anche al nostro utente quando si è presentato ai nostri sportelli, in questo modo si chiede di togliere la sanzione o di ridurla alla forma minima di 3 mila euro”, precisa Matera. ll pensionato dal canto suo ha infatti spiegato al Ministero di non sapere nulla della normativa in questione che dallo scorso mese di luglio ha dichiarato obbligatorio inserire On trasferibile in tutti gli assegni. Il motivo, come abbiamo detto, è che come deve aver fatto il pensionato, chi usa i blocchetti vecchi non ha prestampata questa dicitura, ma deve essere aggiunta a mano altrimenti scatta la sanzione.