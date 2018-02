Assunzioni Anas 2018: 100 mila posti di lavoro anche poca esperienza entro il 2020

In arrivo 100.000 assunzioni entro il prossimo triennio da parte dell’Anas. L’azienda italiana autonoma che gestisce molte strade italiane all’obiettivo di investire tra l’anno 2018 / 2020 nuove assunzioni, per ingrandire i numerosi cantieri sparsi su tutto il territorio nazionale.

Vi forniamo alcune informazioni su come candidarsi per essere assunti da Anas

A divulgare la notizia è stato il quotidiano messaggero, mediante un articolo recente. Il quale riportava un’intervista fatta all’amministratore delegato della società, Gianni Vittorio Armani, intervista è stata rilasciata durante il convegno #Connectivity, un evento organizzato dai sindacati Fillea e Filt.

L’Anas, ha l’obiettivo di investire 30 miliardi di euro nel prossimo triennio.

Considerando che almeno la metà degli investimenti previsti sarà destinata alla manutenzione delle strade e delle autostrade, è facile immaginare che buona parte delle assunzioni Anas riguarderà profili tecnici, operai e addetti. Con ogni probabilità non mancheranno le opportunità di lavoro anche per altri profili.

Vi ricordiamo che l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, conosciuta anche con l’acronimo Anas, è una società per azioni italiana integrata, da gennaio 2018, nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nata nel 1946, come azienda pubblica, e divenuta SpA nel 2002, con unico socio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestisce la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Oggi l’Anas, che ha sede principale a Roma, è guidata dal Presidente Ennio Cascetta e dall’AD Gianni Vittorio Armani, e conta oltre 6mila collaboratori.

La raccolta delle candidature per le assunzioni Anas viene effettuata, generalmente, attraverso la pagina dedicata alle (Lavora con noi) della società. Gli interessati alle opportunità di lavoro Azienda Nazionale Autonoma delle Strade possono visitarla per prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

Mettiamo a vostra disposizione anche questa breve guida su come lavorare in Anas. Al suo interno troverete tante informazioni utili sull’azienda e sulle modalità di recruiting.

Nel mondo del lavoro, ogni giorno, i selezionatori del personale leggono decine e decine di curriculum. Ma cosa permette ad un responsabile delle risorse umane di decidere per uno piuttosto che per un altro candidato? Beh, diciamo che il cv è il vostro bigliettino da visita, che va curato nei minimi particolari per permettere a chi legge di rimanere “incuriosito” dal vostro profilo, e non solo per la preparazione professionale.

Ma come fare un curriculum vitae perfetto? Vi diamo noi le dritte giuste per scrivere un cv di successo!

I modelli di curriculum

Cominciamo con i vari tipi di modelli disponibili. Sempre più si fa affermando il cv europeo, ovvero un documento standard da compilare che è utile in particolar modo se intendete cercare lavoro all’estero (in questo caso da redigere in lingua). Il consiglio è di presentare il formato europeo solo se espressamente richiesto, e di utilizzare un formato meno articolato in tutti gli altri casi.

Per realizzare un modello da soli, basterà fare un curriculum vitae su Word seguendo i modelli già predisposti (nel dubbio circa le categorie, aiutatevi con il video disponibile in fondo alla pagina).

Un aspetto che molti trascurano è relativo al contenuto stesso del documento, ovvero alla presentazione del medesimo cv per tutte le posizioni di lavoro. A prescindere dal percorso di studi compiuto, occorre ritoccare (o avere a disposizione) un diverso curriculum da inviare. Ad esempio, se vi state candidando per un posto da store manager, sarà interessante per l’esaminatore sapere che avete esperienze di vendita al dettaglio o della gestione del magazzino, anche se è un lavoretto part-time che avete fatto durante gli studi. Se invece vi state candidando per un posto da marketer per un’azienda che produce bottiglie di plastica, sarà pressoché inutile tale tipo di informazione, ma al contrario sarà interessante precisare il percorso di studi, eventuali corsi e master a tema.

Ecco i link da quale scaricare i modelli di cv da compilare subito:

Precisazione: in alcuni casi può essere richiesto il curriculum vitae in formato Europass. Si tratta di un’evoluzione del modello europeo, reso però più snello. Qui trovate il link per il download del cv Europass (sito ufficiale).

Lunghezza e foto

C’è chi pensa che pagine e pagine di cv possano impressionare l’esaminatore. Anche qui, non c’è niente di più sbagliato. Considerate che per un posto di lavoro, soprattutto in questi tempi di crisi, sono centinaia i candidati, quindi l’attenzione riservata alla lettura di ogni cv è davvero minima.

Gli autori in merito sono contrastanti: c’è chi sostiene che il cv debba stare tutto in una pagina e chi in un massimo di 3. Per noi, la soluzione migliore è quella di considerare la seconda opzione, soprattutto perché la competitività aspra del mercato spinge sempre verso una maggiore specializzazione dei candidati e non si avrebbe lo spazio adeguato per inserire tutto in una singola pagina. Importante: evitate cv troppo striminziti.

Per quanto concerne la foto, inseritela se richiesta. Importante prediligere il formato fototessera, in posa professionale, e di non mettere assolutamente immagini di sé poco adeguate (esempio: in vacanza, con i figli o il partner, ecc).

Sezioni del cv

Come potete vedere dai modelli di cv che vi abbiamo segnalato, ci sono diverse sezioni da compilare. Nella fattispecie:

informazioni personali

istruzione e formazione

esperienze di lavoro

conoscenza delle lingue

competenze informatiche

caratteristiche personali

hobby ed interessi

Ogni sezione deve essere completata con cura ed attenzione, facendo un rigoroso controllo circa eventuali refusi, errori ortografici, grammaticali, ecc. Importante è inserire le informazioni dalla più recente alla più datata.

È fondamentale essere onesti nella stesura del proprio cv: inutile dire che avete un’ottima conoscenza della lingua inglese quando poi non è vero, poiché in sede di colloquio verrete presto smascherati.

Una breve nota è da dedicare alla sezione “hobby ed interessi”, che viene spesso trascurata o non inserita addirittura. Si tratta di un comportamento errato, poiché tali informazioni raccontano una parte di voi e sono utili all’esaminatore per rompere il ghiaccio.

Terminate il vostro cv con la seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.LGS. 196/2003”. Firmare tutte le pagine del documento. Periodicamente, ricordate di aggiornarlo.

Infine, ricordate – qualora richiesto – di allegare una lettera di presentazione.

Per un ulteriore approfondimento, leggete anche la nostra guida Come fare un buon curriculum vitae.