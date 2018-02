Assunzioni Ferrovie dello Stato febbraio 2018: cosa devi sapere

Ancora una volta prendono il via le assunzioni per quanto riguarda le ferrovie dello Stato 2018 con una serie di proposte per varie figure lavorative. Sono tantissimi, quotidianamente, gli italiani che provano ad entrare nel mondo Trenitalia e anche per gennaio 2018 il gruppo Ferrovie dello Stato avvia l’iter per le assunzioni. Diverse le posizioni aperte. Dopo aver visto nella giornata di ieri tutto quello che c’è da fare per diventare Macchinisti (sono aperte anche le selezioni per gli esperti, ovvero in mobilità), andiamo ad approfondire adesso quello che c’è da fare per diventare addetti all’assistenza clienti.

Le Ferrovie dello Stato nacquero nel 1905 in seguito alla statalizzazione di numerose ferrovie italiane. Già nel 1945 Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sotto il controllo del Ministero dei Trasporti, dal 1º gennaio 1986 fu trasformata in ente pubblico economico in applicazione alla legge 210/1985, che istituiva appunto l’enteFerrovie dello Stato.

Il 12 agosto 1992 l’ente fu trasformato in società per azioni con partecipazione statale totale attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 24 maggio del 2011 le Ferrovie dello Stato divengono Ferrovie dello Stato Italiane Spa, in breve FS Italiane Spa (FS Italiane).

Gli interessati alle opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato possono valutare le posizioni aperte per lavorare presso l’azienda di trasporti ferroviari. Periodicamente, infatti, FS seleziona diplomati e laureati, per lo più in vista di assunzioni a tempo indeterminato e contratti di apprendistato.

ASSUNZIONI E LAVORO FERROVIE 2018

Secondo quanto riportato dal portale www.circuitolavoro.it, al momento il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca per la controllata Italferr numerose figure professionali da assumere con contratti a tempo indeterminato. Ecco per voi un’elenco di tutte le posizioni aperte, i posti di lavoro disponibili e i requisiti richiesti per accedere alle selezioni:

12 ASSISTENTI LAVORI CIVILI

Si selezionano nuove risorse da da inserire presso la Direzione Gestione Commesse Captive di Italferr S.p.A. con contratti a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro saranno Milano (5 posti), Verona (4 posti, Napoli (2 posti) e Firenze (1 posto).

Requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Ingegneria indirizzo Civile\Trasporti\Edile\Elettrica;

abilitazione all’esercizio della professione;

corso sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008;

esperienza in ambito di cantieri nazionali e internazionali;

conoscenza delle principali problematiche realizzative dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali;

conoscenza di base della normativa rilevante in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza;

ottima conoscenza del pacchetto office e di MS Project, BIM;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo);

disponibilità a trasferte in territorio nazionale e internazionale;

buona capacità di analisi, team working, orientamento al risultato e proattività.

1 SPECIALISTA ESPROPRI

Per la Direzione Gestione Commesse Captive di Italferr S.p.A., si ricerca una risorsa da inserire con contratto a tempo indeterminato presso la sede di Palermo.

Ecco i requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e/o Architettura;

esperienza di lavoro presso aziende di ingegneria e di costruzioni;

esperienza nella predisposizione di atti amministrativi ed elaborati tecnici relativi alle varie fasi del procedimento espropriativo o alla definizione di accordi/convenzioni con Enti:

esperienza nel settore delle stime e delle valutazioni di immobili e aree edificabili (estimo);

conoscenza delle leggi e normative che regolamentano il procedimento espropriativo, nonché delle normative generali sui Lavori Pubblici (Codice De Lise, etc.) e sulle problematiche ambientali. (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

conoscenza di base del sistema ferroviario nel suo complesso e delle interazioni dei vari elementi che lo compongono;

ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad, programmi FEM e linguaggi di programmazione (visual besic, C, C++, ecc.);

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo);

disponibilità a trasferte in territorio nazionale e internazionale.

11 ASSISTENTI LAVORI TECNOLOGIE

Per la Direzione Gestione Commesse Captive di Italferr S.p.A. presso le sedi di Firenze (2 posti), Bologna (2 posti), Milano (2 posti), Bari (1 posto), Genova (3 posti) e Roma (1 posto), si selezionano risorse da assumere a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma Tecnico e/o Laurea in Ingegneria Elettronica/Elettrotecnica;

abilitazione all’esercizio della professione;

corso sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008;

dsperienza in ambito di cantieri nazionali e internazionali;

Conoscenze tecnico-specialistiche e informatiche su Impianti e sistemi di segnalamento/Blocco ferroviario, ingegneria dei sistemi, integrazione di sistema ed interfaccia con le diverse tecnologie connesse;

conoscenza delle principali problematiche realizzative dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali;

conoscenza di base della normativa rilevante in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza;

ottima conoscenza del pacchetto office e di MS Project, BIM;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo);

disponibilità a trasferte in territorio nazionale e internazionale.

1 SPECIALISTA VALUTAZIONE RISERVE

Si seleziona una risorsa da inserire presso la Direzione Gestione Commesse Captive di Italferr S.p.A. con contratto a tempo indeterminato presso la sede di Napoli.

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma Tecnico e/o Laurea in area ingegneristica;

esperienza di lavoro presso aziende di ingegneria e di costruzioni;

esperienza nel campo della gestione contrattuale, della gestione commesse o della gestione subappalti;

conoscenza del quadro normativo in cui opera la società, degli aspetti tipici dei contratti con GC e Appaltatori da cui sorgono le criticità che danno luogo a varianti e riserve;

conoscenza approfondita della normativa nazionale, comunitaria e di Gruppo relativa agli appalti di sevizi e forniture, norme e procedure in tema di antimafia, affidamenti, subappalti, etc;

ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad, programmi FEM e linguaggi di programmazione (visual besic, C, C++, ecc.);

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo)

disponibilità a trasferte in territorio nazionale e internazionale.

2 SPECIALISTI GESTIONE CONTRATTI

Per la Direzione Gestione Commesse Captive di Italferr S.p.A. a Genova e Verona, si ricercano due risorse in da assumere con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Magistrale in Ingegneria;

esperienza nella gestione realizzativa di progetti di investimento;

esperienza nella gestione di contratti d’appalto per progetti di investimento, con particolare riferimento a quelli multidisciplinari;

esperienza maturata nel ruolo di Direttore Lavori/Supervisore Lavori di progetti di elevata estensione/complessità (es. tratte, nodi, ecc.);

conoscenza delle principali metodologie e tecniche di Project Management;

conoscenza di strumenti, modelli, software, best practices in Contract Management;

esperienze nella gestione del contratto per tutto il relativo ciclo di vita;

conoscenza del processo e delle problematiche autorizzative, delle priorità per affrontarle e delle funzioni specialistiche da attivare;

conoscenza di contrattualistica e appalti, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali, della normativa rilevante in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza;

ottima conoscenza del pacchetto office e di MS Project, BIM;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo);

disponibilità a trasferte in territorio nazionale e internazionale.

1 ASSISTENTE LAVORI SENIOR

Per l’Unità Organizzativa Direzione Sviluppo Mercato Estero di Italferr S.p.A. con sede a Verona (possibilità di trasferta a Fortezza), si ricerca una risorsa da assumere a tempo indeterminato, con i seguenti requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile;

qualificata esperienza e competenza nel campo di consolidamento dei terreni sia in campo geotecnico che geomeccanico;

comprovata esperienza sulla tecnica del congelamento dei terreni nelle costruzioni civili;

esperienza da progettista\tecnico di cantiere\ direzione lavori presso società del settore ingegneria del sottosuolo\costruzioni civili;

esperienza nella progettazione geotecnica;

capacità di coordinare risorse;

gestione di attività di direzione lavori;

disponibilità a presidiare attività durante le ore notturne;

buona conoscenza degli applicativi CAD, Microsoft e Plaxis 2D;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo);

buona capacità di analisi, team working, orientamento al risultato e controllo operativo.

È richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del Quadro di riferimento europeo). Per conoscere nel dettaglio le mansioni da svolgere e le modalità di candidatura si rimanda alla sezione Ricerche in corso del sito aziendale.