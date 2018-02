Asteroide 2018 CB ha sfrecciato vicinissimo alla Terra, è il terzo in pochi giorni: bisogna preoccuparsi?

Si è notato come un puntino che correva tra le stelle ma è stato ben visibile anche soltanto con un piccolo telescopio. Stiamo parlando dell’ asteroide che nella serata di ieri venerdì 9 febbraio 2018 è passata a salutare la terra sfrecciando a circa 7,3 chilometri al secondo ovvero più di 26000 all’ora e passando tra l’altro molto vicino alla Terra. L‘asteroide è passato vicino alla Terra intorno alle ore 23:30 di ieri 9 febbraio e si è trovato ad un quinto della distanza tra noi e la luna quindi per questo motivo ha catturato l’interesse di tutti gli appassionati di astrologia che hanno potuto ammirare lo spettacolo soltanto con l’aiuto di un piccolo telescopio. L’asteroide in questione è stato chiamato 2018 CC ed è la prima volta che è passato così tanto vicino alla Terra.

L’asteroide ha un diametro stimato tra i 18 ed i 39 metri, ma il suo passaggio è stato davvero molto ravvicinato, ma gli esperti sono stati molto chiari fin dall’inizio ovvero che nonostante la vicinanza ravvicinata con il nostro pianeta, non avrebbe rappresentato alcuna minaccia. E’ questo nello specifico quanto fatto sapere dall’ astrofisico Gianluca Masi responsabile del Virtual telescope. È stata anche avviata una diretta come succede in questi casi organizzata dal canale ANSA scienza e tecnica con il Virtual telescope avviata intorno alle ore 21:00 di ieri sera. L’asteroide è stato scoperto lo scorso 4 febbraio 2018 dal progetto Catalina Sky Survey in Arizona e proprio in quell’occasione si era detto che l’asteroide 2018 CB Fosse visibile dal nostro paese nelle prime ore della Sera del 9 febbraio, ovvero quando sarebbe stato al massimo della sua luminosità.

Sono queste le parole dichiarate dall’esperto Gianluca Masi proprio nei giorni scorsi. “Questi incontri ravvicinati, se da un lato non pongono alcuna minaccia di collisione con la Terra, sottolineano quanto sia importante il monitoraggio del cielo, al fine di censire anche i corpi più modesti”, commenta Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project che è anche Coordinatore per l’Italia dell’Asteroid Day. Si tratta di un asteroide davvero piccolo rispetto agli altri Asteroidi che hanno sfiorato la terra, Tuttavia Però anche oggetti di queste dimensioni pare possano rappresentare un pericolo per la Terra e ricordiamo al riguardo che il meteorite che colpì la cittadina russa di Celjabinsk il 15 febbraio del 2013, misurava una quindicina di metri ed era dunque più piccolo di quello che ieri sera ha sfiorato la terra.

“Negli ultimi anni, abbiamo la sensazione di un crescente numero di passaggi ravvicinati, che dipende solo dalla nostra migliorata capacità di avvistarli, anche quando di piccole dimensioni“, prosegue l’astrofisico. Quello di ieri sera ovvero di 2018 CB è stato il terzo asteroide che in pochi giorni è passato vicino alla Terra e questo potrebbe dare la sensazione che in effetti sono aumentati i passaggi ravvicinati. Secondo l’esperto non ci sarebbe alcun incremento ma semplicemente migliorata la capacità di poter avvistare gli Asteroidi che si avvicinano alla terra anche quando sono di piccole dimensioni.