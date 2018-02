ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano

Lo scopo di questa iniziativa è migliorare l’esperienza dei viaggiatori, mettendo a loro disposizione per 4 ore al giorno la navigazione a banda ultralarga, corredata da tutte le informazioni sullo stato dell’intera rete di trasporto locale. Infatti prende il via la sperimentazione di Atm(Azienda Trasporti Milanesi) nelle stazioni M1 e M3 di Duomo, che consentirà ai passeggeri di navigare da smartphone a tablet in free wifi.

Presenti per l’occasione Arrigo Giana, direttore generale di Atm, Sergio Scalpelli, direttore relazioni esterne e istituzionali di Fastweb, Andrea Lazzaroli, head of planning financial & analysis di Fastweb, e Roberto Andreoli, direttore dei sistemi informativi, di tlc e bigliettazione di Atm.

Da Marzo 2018, il servizio sarà esteso anche alla stazione di San Babila (M1) e ad Aprile a Cadorna (M1-M2). “Nei mesi scorsi, Atm ha annunciato un piano di investimenti da 2 milioni di euro, dei quali la parte destinata alla tecnologia è importantissima, e il Wi-Fi nelle stazioni della metropolitana ne è solo un piccolo, ma importante tassello”.

“Quella che lega Fastweb alla città di Milano è una lunga storia fatta di innovazione iniziata nel 2000 e che ci ha portato a realizzare una rete capillare in fibra ottica ultraveloce che oggi copre tutta la città”, ha commentato Sergio Scalpelli.

La nuova rete Wi-Fi è disponibile già da oggi nella stazione della metropolitana di Duomo.

Nella conferenza stampa di presentazione del progetto, i dirigenti di ATM hanno detto che nella stazione Duomo sono stati installati 40 “access point”, dispositivi che permettono l’accesso wireless agli utenti, ciascuno dei quali può sostenerne 256 connessi contemporaneamente. Ci si potrà registrare attraverso i social network o tramite i propri dati identificativi (cellulare e mail). Sarà, inoltre, possibile scaricare la mappa dell’intera rete della metro e ricevere informazioni di infomobilità in tempo reale. Da notare, inoltre, che è in cantiere un progetto per estendere il servizio anche al trasporto sui mezzi di superficie. La pagina di benvenuto sarà integrata con ulteriori servizi di informazione sullo stato del trasporto pubblico in real-time. Il servizio è attivato in entrambe le parti della stazione Duomo, sia in quella della linea M1 che in quella della linea M3.

La rete potrà essere estesa grazia alla copertura offerta da Wow Fi, la rete wifi condivisa tra i clienti Fastweb.