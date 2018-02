ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano

La compagnia telefonica che offrirà il servizio [VIDEO] è Fastweb e a partire dal mese di Marzo di quest’anno il Wi-Fi sarà aggiunto anche alle stazioni San Babila (linee M1) e dal mese di Aprile sarà implementato anche alla fermata Cadorna (linee M1 e M2).

Il wifi gratuito nelle stazioni della metropolitana di Milano sta diventando realtà: è appena partita la sperimentazione che porterà la connessione free wifi nelle banchine e nei mezzanini del metrò.

Presenti per l’occasione Arrigo Giana, direttore generale di Atm, Sergio Scalpelli, direttore relazioni esterne e istituzionali di Fastweb, Andrea Lazzaroli, head of planning financial & analysis di Fastweb, e Roberto Andreoli, direttore dei sistemi informativi, di tlc e bigliettazione di Atm. “Nei mesi scorsi, Atm ha annunciato un piano di investimenti da 2 milioni di euro, dei quali la parte destinata alla tecnologia è importantissima, e il Wi-Fi nelle stazioni della metropolitana ne è solo un piccolo, ma importante tassello”. Gli utenti possono accedere alla rete registrandosi al servizio dopo aver attivato la rete Wi-Fi sul proprio smartphone. Ci si potrà registrare attraverso i social network(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google+), oppure semplicemente inserendo i propri dati identificativi, come cellulare e mail. La pagina di benvenuto sarà integrata con ulteriori servizi di informazione sullo stato del trasporto pubblico in real-time. Da notare, inoltre, che è in cantiere un progetto per estendere il servizio anche al trasporto sui mezzi di superficie.

La rete potrà essere estesa grazia alla copertura offerta da Wow Fi, la rete wifi condivisa tra i clienti Fastweb.