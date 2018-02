Attacco hacker al sito del Pd di Firenze: online dati personali anche di Renzi

Nella giornata di ieri hanno escluso ovvero il gruppo affiliato ad anonymous sembra abbia rivendicato su Twitter di aver messo online attraverso un link scaricabile la lista completa di tutti gli iscritti al Partito Democratico di Firenze con tanto di nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono e tanti altri dati tra cui anche i dati di Matteo Renzi. E’ questo Quanto hanno fatto sapere gli hacker sul social network aggiungendo anche gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus @pdnetwork @matteorenzi. L’attacco hacker come abbiamo detto è stato rivendicato su Twitter dal gruppo che si firma AnonPlus spiegando di aver messo online la lista completa di tutti gli iscritti al Partito Democratico di Firenze.

Effettivamente è stato così nel senso che online si poteva accedere benissimo al file con tutti i dati anche del segretario Matteo Renzi e di tutti i suoi riferimenti con tanto di indirizzo della sua casa di Pontassieve e il suo vecchio numero di cellulare che al giorno d’oggi non è più attivo. Non sarebbero state così tanto fortunate tutte le altre persone della lista circa 2500 tra cui dirigenti imprenditori commercianti dipendenti pubblici e professionisti dei quali sono stati diffusi indirizzi di casa di cellulare e anche le mail.

Nel corso della giornata di ieri sono scattate immediatamente le indagini della Polizia Postale ma pare che il file sia ancora reperibile online. La società di sicurezza FireEye nel corso della giornata di ieri ha fatto sapere che si tratta di 2652 file di informazioni personali tra cui nome e cognome, indirizzo, email, data di nascita, città di nascita e numero di telefono linea fissa e cellulare. Inoltre sembra pure che il sito del PD di Firenze sia irraggiungibile dalla giornata di lunedì mentre il tweet risalirebbe alla giornata di domenica. La polizia postale è ormai da circa 48 ore già al lavoro per cercare di risalire agli autori di questo attacco hacker e mentre tutti i tecnici del PD stanno cercando di lavorare per poter ripristinare il sito.

“Siamo stati soggetti ad un attacco hacker, ci hanno preso dei dati del vecchio tesseramento, lo abbiamo scoperto ieri mattina ma per esigenze di riservatezza non abbiamo detto nulla. C’è già un’indagine della polizia postale con cui siamo in contatto. Guardiamo al fatto come ad una cosa molto grave“, è questo Quanto ha fatto sapere nella giornata di ieri il segretario Cittadino del PD Massimiliano Piccioli. “L’attacco hacker con cui sono stati prelevati i vecchi dati di iscritti al Pd di Firenze, incluso Matteo Renzi, è iniziato alle 3,15 di domenica notte: senza alcun dubbio è stato realizzato da professionisti” spiega il responsabile informatico dei democratici fiorentini, Uberto Ardovini, che dalla notte di domenica segue lo sviluppo della situazione. “Una volta che sarà terminato, il server potrà tornare su nel giro di 48 ore”, ha aggiunto.