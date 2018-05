“Attenzione a questa sindrome”. Contrae virus all’asilo e perde il bambino

Avete mai sentito parlare della sindrome della guancia schiaffeggiata? Si tratta di una sintomatologia piuttosto rara, ma comunque esistente e lo sa bene Gemma Carlile una 25enne di Newcastle la quale era incinta di 16 settimane quando ha contratto proprio questa sindrome nell’asilo dove lavorava. La donna ha deciso di raccontare questa sua terribile esperienza per poter mettere in guardia le donne incinta dai rischi di questo virus che purtroppo è mortale e che infatti ha ucciso il suo bambino. Quando erano Cominciati a sorgere i primi casi nella scuola dove la venticinquenne lavorava i medici l’ avevano rassicurata sostenendo che fosse una malattia autoimmune.

Effettivamente questo virus è molto comune tra i bambini e proprio come suggerisce il nome sindrome della guancia schiaffeggiata provoca un certo rossore sulle guance che normalmente si schiarisce, ma può diventare molto pericoloso per le donne in gravidanza. La giovane donna infatti riferisce che intorno alle 18esima settimana Il bambino aveva cominciato a mostrare segni di anemia fetale causata proprio da questo virus. Purtroppo le complicazioni sono arrivate nel giro di pochissimo tempo e la donna riferisce nel corso di un’intervista che purtroppo il piccolo ha dovuto subire una trasfusione di sangue quando ancora si trovava nel grembo materno.

«Questo era programmato due giorni dopo che morisse, ma probabilmente lo avremo perso comunque. Il dolore e l’amore che provavo per il mio bambino sono indescrivibili», raccontano mamma e papà nel corso di un’intervista. Questa malattia chiamata anche quinta malattia è un’infezione virale causata dal Parvovirus b19 che colpisce i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni. I sintomi tipici di questa malattia sono la febbricola, raffreddore, la cefalea seguiti anche da un intenso arrossamento delle guance che sono descritte proprio come se avessero preso dei ceffoni e arrossamento che in alcuni casi può diffondersi a gambe e braccia e tronco.

Si trasmette attraverso la saliva ed il muco e principalmente attraverso la tosse e gli starnuti. Questa malattia nella maggior parte dei casi lascia uno stato di immunità permanente Ma si tratta comunque di una malattia virale che la maggior parte dei bambini e dei ragazzi supera senza preoccupazioni. Tuttavia Esistono dei casi in cui questa patologia può diventare grave come ad esempio in gravidanza, in persone che presentano un anemia preesistente e nelle persone che purtroppo soffrono di depressione del sistema immunitario e che quindi sono affette da patologie pregresse molto importanti.