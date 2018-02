Attenzione agli assegni, una sola dimenticanza può costare da 3 a 50 mila euro

Bisogna fare piuttosto attenzione a quando si staccano gli assegni soprattutto sulla dicitura non trasferibile che adesso è obbligatoria, pena delle multe piuttosto salate tra i 3 e i €50000. A segnalarlo è Federconsumatori Ferrara che ha riportato il caso di un associato di nome Matteo che pare abbia pagato il ricevimento di nozze staccando un assegno da un vecchio libretto. Matteo avrebbe dovuto pagare €5685 ma pare che abbia dimenticato di inserire la dicitura non trasferibile e così Il funzionario della sua banca gli avrebbe inviato un messaggio su WhatsApp proprio mentre lo stesso si trovava in viaggio di nozze avvisandolo dell’errore e che la banca aveva fatto la segnalazione al Ministero. Il funzionario contattandolo su WhatsApp lo aveva anche avvisato che rischiava un massimo di ammenda pari al 2% della somma riportata sull’assegno e la conclusione è stata la seguente ovvero che Matteo ha inviato una memoria al Ministero spiegando tutto e quest’ultimo ha risposto che ciò che ti vuole cancellare l’errore formale ovvero distrazione confermando che rischia una multa da 3.000 €50000 che può ovviare pagando una popolazione pari al doppio del minimo ovvero €6000 e non dunque il 2% sull’ammontare dell’assegno.

Queste novità sono entrati in vigore il 4 luglio del 2017 grazie al decreto legislativo numero 90/2017 che ha recepito la quarta direttiva Europea Antiriciclaggio consumatori Ferrara ha spiegato come gli effetti di questa nuova disposizione sia l’emergenza soltanto adesso e che tanti cittadini sono purtroppo incappati senza volerlo in questa normativa antiriciclaggio e stanno ricevendo delle multe piuttosto salate. “Chi riceve le sanzioni ha la possibilità inviare una propria “memoria” al Tesoro, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma di pura dimenticanza. Alcuni cittadini coinvolti hanno creato anche una pagina Facebook dove sfogarsi e confrontarsi. C’è stata una scarsa informazione riguardo le nuove norme introdotte.

L’Abi (Associazione bancaria italiana) è corsa ai ripari e, qualche settimana fa ha diffuso un decalogo su come usare correttamente gli assegni. Meglio tardi che mai”, aggiunge ancora Feder consumatori Ferrara. Nel caso in cui si riceverà la sanzione è importante sapere che bisogna inviare all’ufficio emittente le proprie osservazioni dove far notare che si è trattato di un errore, che l’assegno fa parte di un vecchio libretto di cui ancora non si è in possesso e che un simile errore non era mai accaduto prima e soprattutto che l’importo del titolo non è elevato.

Ad ogni modo ecco alcuni utili consigli per non sbagliare ad esempio è vietato il trasferimento tra privati senza avvalersi di soggetti autorizzati di denaro contante e dei titoli al portatore importo complessivo pari o superiore ai €3000. Inoltre, gli assegni bancari circolari o postali devono riportare l’indicazione del beneficiario nonché la clausola non trasferibile. Per ciascun assegno rilasciato emesso in forma libera e dunque senza la dicitura non trasferibile è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un imposta di bollo di €1,50 che la banca versa allo Stato.