Sport da contatto, pericolosi per il cervello: possono causare gravi danni permanenti

Attenzione agli sport da contatto perché potrebbero essere causa di demenza al cervello è questo più che altro quanto emerso da un editoriale che è stato pubblicato sulla rivista Nature. Purtroppo che gli sport ad alto contatto possono comportare dei rischi alla salute dell’uomo sembra essere risaputo. Ad esempio, non tutti i giocatori di Rugby indossano un casco e purtroppo i danni che potrebbero verificarsi da giovani, potrebbero provocare addirittura alcune forme di demenza. Questo studio di cui abbiamo parlato Pare sia piuttosto importante perché mette in guardia tutte le società sportive. dai traumi che potrebbero riscontrare negli sport che scuotono il cervello. In effetti già 4 anni fa l’American Academy of neurology aveva indicato come misura cautelativa obbligatoria per tutti i calciatori di football che subivano un trauma cranico durante una partita, l’immediata valutazione neuropsicologica da parte del medico di bordo campo.

È stato rilevato che ne la Mace né tanto meno la TAC o la risonanza magnetica avessero mai rilevato dei traumi a lungo termine. Gli esami strumentali e le valutazioni psicologiche si sarebbero rilevate del tutto insufficienti per poter quantificare il danno subito. Di questo ne aveva già parlato una ricerca che è stata condotta nel 2015 la quale aveva messo in evidenza che i giovani che praticano Football sin da bambini, ovvero prima dei 12 anni possono andare incontro a delle forme di demenza come l’encefalopatia post traumatica cronica.

Il timore dei ricercatori che hanno condotto questo studio è che il trauma possa indurre i giovani ad interrompere le proprietà di sviluppo del cervello andando incontro ad una taupatia ovvero una demenza di tipo Tau che prende il nome dalla proteina che va ad accumularsi nel cervello e che causa l’Alzheimer. Per poter concordare e confermare questa tesi, I ricercatori pare abbiano preso in esame ben 177 adulti con una età media di circa 67 anni. Gli studiosi avrebbero evidenziato come nei giocatori di Football con una grande carriera fossero presenti tutti i segnali della demenza nella maggior parte dei casi e sintomi cognitivi nel 95%.

È stato evidenziato inoltre che questi traumi non siano stati provocati soltanto da sport da contatto, ma anche da lavori che hanno esposto questi adulti ha dei traumi conclusivi del cervello. Nello specifico i ricercatori pare abbiano anche analizzato e studiato approfonditamente l’encefalo di alcune persone che sarebbero morte per altre cause e si è scoperto che sarebbero morte per demenza per via di proteine accumulate nel cervello.

“Dapprima si cercava di identificarne l’origine in un trauma contusivo ben preciso. Poi si è cominciato a pensare che fosse sufficiente un trauma concussivo anche lieve e fugace, sia unico sia ripetuto. Adesso abbiamo capito che basta praticare uno sport o un’attività che “scuote” il cervello per trovare lesioni cerebrali persone, anche giovanissime, che muoiono per altra causa come un incidente della strada in cui può verificarsi fra l’altro anche un trauma cerebrale, ma che sarebbe comunque troppo così recente per giustificare il quadro neuropatologico delle lesioni che si riscontrano in sede autoptica”, è questo quanto spiegato da Orso Bugiani che per tanti anni ha diretto il dipartimento di neuropatologia dell’Istituto neurologico Besta di Milano di cui risulta esserne anche il direttore scientifico.

Sebbene sia protetto dalle ossa craniche e dal liquor, il cervello è vulnerabile alle lesioni dall’esterno e dall’interno. L’interruzione del flusso di sangue al cervello — ictus — può causare un danno lieve o devastante; un colpo alla testa può causare un trauma cranico (noto anche come TBI – lesione cerebrale trumatica). La distruzione del tessuto non è istantanea. Dopo l’ictus ischemico (il tipo più comune causato da un coagulo), i neuroni che sono rimasti completamente privi di sangue muoiono velocemente, un gruppo molto più ampio ne rimane invece compromesso ma recuperabile per ore, persino giorni, fino a che una catena complessa di eventi molecolari lo uccide. Per questo motivo un trattamento immediato è essenziale: tempo perso equivale a cervello perso. I ricercatori sperano che una migliore comprensione di questo processo possa fornire gli strumenti per fermare il crollo. Il trauma cranico innesca una catena simile di eventi. Si è reso evidente il ruolo degli astrociti (cellule cerebrali che supportano e regolano i neuroni) e delle cellule immunitarie nel limitare ed esacerbare il danno, quindi la ricerca si sta focalizzando sulla manipolazione di queste cellule per migliorare gli esiti. Problemi di memoria, depressione, sintomi neurologici come le crisi epilettiche nonché un aumento del rischio di Alzheimer sono stati associati al trauma cranico. Lesioni ripetute, come accade ai pugili e ai giocatori professionisti di football americano, possono causare l’encefalopatia traumatica cronica, una malattia cerebrale degenerativa e progressiva. Le conseguenze di un trauma cranico anche leggero, inclusa la concussione, sono state riconosciute solo di recente. Le concussioni troppo leggere per causare la perdita di coscienza possono tuttavia essere distruttive, e l’impatto ripetuto di colpi alla testa senza consussione (ad esempio i colpi di testa nel calcio) possono alterare la struttura del cervello. I cervelli giovani e in fase di sviluppo sembrano particolarmente vulnerabili. La ricerca sui trauma cranici ha portato alla modifica di alcune regole in sport professionisti e amatoriali, e allo sviluppo di esami del sangue per rilevare concussioni che sarebbero altrimenti ignorate (ad esempio misurando composti rilasciati dai neuroni danneggiati). Le cellule cerebrali uccise dall’ictus o dal trauma cranico non possono essere resuscitate, ma il cervello è adattabile: si formano altri circuiti che assumono le funzioni delle aree danneggiate e una nuova crescita cellulare — neurogenesi — sostituisce alcuni tessuti. Dopo l’ictus o il trauma cranico l’abilità di rigenerazione transitoria aumenta in quanto i fattori di crescita e le cellule staminali migrano nelle aree danneggiate. La riabilitazione funziona meglio nei primi mesi post-lesione, sebbene ulteriori progressi rimangano possibili per almeno alcuni anni. I ricercatori stanno studiando la possibilità di ripristinare la straordinaria neuroplasticità dei “periodi critici” dei primi anni di vita quando le reti sensoriale, motoria e linguistica si organizzano in risposta agli stimoli. Mettere le parti di cervello lesionato in questa modalità (forse attraverso la manipolazione dei neurotrasmettitori con farmaci) potrebbe notevolmente aumentare la capacità di recupero.

Danni e dolore da sport ed esercizio fisico Introduzione Lo sport e l’esercizio fisico sono diventati una realtà indiscussa del nostro quotidiano, e il numero di persone che praticano esercizio regolarmente è in continuo aumento. I benefici per la salute e la compensazione dello stress sono fra i fattori motivazionali principali. L’esercizio può comunque produrre danni di vario tipo. Circa l’8-15% di tutti i traumi acuti registrati nelle unità di pronto soccorso sono il risultato della partecipazione ad attività sportive. Tutti questi danni sono accompagnati da dolore. Epidemiologia ed impatto economico L’incidenza complessiva dei danni da sport non è chiara perché varia considerevolmente fra differenti tipi di sport e partecipanti. Circa il 50-60% di tutti i danni è causato da overuse, questi non vengono presi in considerazione nelle statistiche dei casi di emergenza. Patterns specifici di danno sono stati descritti per diversi sports. I costi correlati a tutti i danni da sport rappresentano un carico sostanziale per i sistemi sanitari. Fisiopatologia Il danno può essere definito come lesione ai tessuti, insieme a compromissione della funzione, causata dal trauma fisico. Può essere il risultato di un incidente o essere generato intenzionalmente. I danni acuti sono prodotti da un singolo episodio di carico dove forze esterne stirano i tessuti corporei fino al cedimento. I danni da overuse possono derivare da carico ripetitivo soprasoglia o da traumi minori ripetuti, che nel tempo eccedono la naturale capacità di recupero dell’organismo. Si ritiene che il dolore agisca come un regolatore naturale che previene il ri-danneggiamento o l’ulteriore sovraccarico di strutture corporee che sono state acutamente danneggiate. Anche cambiamenti di postura o alterati schemi di movimento messi in atto per alleviare il dolore possono comunque condurre a sovraccarico di parti corporee non affette. I meccanismi esatti di queste strategie non sono completamente noti. Caratteristiche cliniche Durante la pratica sportiva, danni acuti possono essere provocati dal contatto con un opponente o con un oggetto cui consegue un disturbo inaspettato nell’esecuzione di un movimento altrimenti innocuo. Per esempio, si ritiene che il 50% dei danni alla caviglia avvenga in questo modo, sebbene la caviglia possa anche essere danneggiata senza coinvolgimento di un fattore esterno. Un certo numero di traumatismi acuti sono popolazione-specifici. Le atlete, ad esempio, hanno una probabilità da 2 a 7 volte maggiore degli uomini di essere soggette a danni del legamento crociato del ginocchio durante i giochi di squadra. Allo stesso modo, i danni da overuse sono distribuiti differentemente nelle varie discipline sportive, per sesso e gruppi di età. Viene generalmente accettato che il danno sia parte di un processo governato da fattori di rischio esterni ed intrinseci. In definitiva, una situazione sportiva acuta può provocare un danno. Dopo il danno, è spesso necessario il trattamento medico, cui segue un processo riabilitativo. Criteri diagnostici I metodi diagnostici dipenderanno in larga misura dal tipo di danno e dall’articolazione o tessuto coinvolti. Viene tipicamente utilizzato uno schema clinico a gradini per differenziare livelli specifici di coinvolgimento strutturale. La © 2009 International Association for the Study of Pain® severità del danno è classificata in base alla durata del periodo di tempo in cui l’individuo è incapace di continuare l’esercizio. Trattamento I programmi di trattamento e riabilitazione devono essere personalizzati. I trattamenti comprendono presidi medici che sono generalmente rivolti al danno acuto per promuovere la riparazione tissutale e ridurre il dolore. La terapia fisica è, allo stesso modo, concepita per mantenere e migliorare il range di movimento, ridurre il dolore e l’infiammazione, e migliorare le attività funzionali. I livelli di dolore vengono spesso utilizzati come parametro guida per aumentare la difficoltà o l’intensità degli esercizi riabilitativi.