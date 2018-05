“Attenzione Non toccatelo, provoca cecità”. Ecco l’animale che sta spaventando il mondo intero

Una notizia Sta facendo il giro del mondo e pare stia iniziando a preoccupare. Alcuni lettori sono convinti che si tratti di un falso allarme e pare abbiano accolto la notizia con il sorriso, mentre tanti altri risultano piuttosto spaventati. La notizia riguarderebbe un animaletto non molto simpatico che pare stia ponendo le basi per rovinare l’estate di tante persone. Ma di cosa stiamo effettivamente parlando? Di che emergenza si tratta e da dove arriva? Come già abbiamo in parte detto questa emergenza pare sia scoppiata nelle ultime settimane, proprio sulle coste del Regno Unito per la presenza di alcuni bruchi dal colore marrone piuttosto velenosi i quali risultano provvisti di una peluria piuttosto urticante che a causa del vento si disperde molto facilmente nell’aria, creando delle difficoltà a chi si trova ad ingoiarle o ad aspirale.

Le conseguenze possono essere differenti e si va da una semplice eruzione cutanea ai problemi respiratori per arrivare in alcuni casi molto gravi, Come ad esempio la cecità. Da quanto è emerso, l’allarme pare sia scattato alcune settimane fa in seguito al ricovero di una ragazza di soli 21 anni il quale si era trovato a fare i conti con questo insetto molto fastidioso, mentre passeggiava lungo un sentiero che lo portava al mare.

Visto l’emergenza il Consiglio del distretto del norfolk del Nord, ha emanato un provvedimento che prevede la chiusura di una grossa zona della costa per poter evitare che i bagnanti possano in qualche modo entrare in contatto con questo pericoloso insetto, disponendo anche di grandi operazioni di disinfestazione. Questa emergenza sembra avere colto di sorpresa le autorità inglesi che in qualche modo però stanno cercando di contenere i danni e soprattutto la diffusione di questo bruco di colore marrone che fino a qualche anno fa non era mai stata avvistata in Inghilterra e che invece adesso pare sia piuttosto diffusa.

I primi esemplari di questo brutto bruco Marrone pare siano fatti nel Regno Unito intorno al 2015, inizialmente su alcuni tronchi di alberi che provenivano dall’Olanda. Come abbiamo visto, questi insetti hanno un colore marrone con delle striature arancioni sulla schiena e possono arrivare a raggiungere anche i 3 cm di lunghezza. Le autorità fanno sapere che per poter evitare qualsiasi rischio, il consiglio principale è quello di sciacquarsi le mani immediatamente e soprattutto le gli occhi. “Una proteina che si trova nel corpo dei bruchi può causare delle gravi irritazioni agli occhi e alla palle nel momento in cui ci si entra in contatto”, e questo quanto Spiegato da un portavoce della Forestale. Ad ogni modo prossimamente verrà effettuata un’accurata operazioni di ricerca e anche distruzione dei nidi degli animali.