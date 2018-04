Auchan di Napoli venduto all’improvviso: Dipendenti a rischio, scatta sciopero dei lavoratori

Ad aggravare ancora più la situazione si aggiunge anche il concordato chiesto al fine di tutelare il Ds Group che guida l’azienda, da alcune istanze di falimento presentate dai fornitori che non sono stati pagati.

Lanciato un apposito evento sul social network Facebook alla pagina https://www.facebook.com/events/1118093458333686

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, per primo, nei mesi scorsi ha lanciato l’allarme sulla paventata chiusura del punto vendita della Trony in via Luca Giordano al Vomero, con la perdita del posto di lavoro dei 41 dipendenti attualmente impegnati annuncia il sit-in che si terrà lunedì prossimi 19 febbraio, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 13:00, in via Luca Giordano, dinanzi ai locali dell’esercizio commerciale, al fine di sensibilizzare le istituzioni, i mass media e i cittadini sul grave problema, in concomitanza con l’incontro che si svolgerà nella stessa mattinata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lanciato al riguardo anche un apposito evento sul social network Facebook alla pagina https://www.facebook.com/events/1118093458333686 . Nel contempo continuano le sottoscrizioni alla petizione online, promossa dallo stesso Capodanno, petizione che è vicina al traguardo delle 3.000 firme, alla pagina internet https://www.change.org/p/giuliano-poletti-napoli-salviamo-il-punto-vendita-trony-e-il-posto-di-lavoro-dei-41-dipendenti

” Una notizia – afferma Capodanno -, quella della chiusura dello store di elettronica, che occupava gli stessi spazi, in via Luca Giordano, che per dieci anni avevano ospitato la FNAC, la ditta francese che al Vomero era a sua vota subentrata nell’anno 2003 allo storico negozio Standa, chiudendo poi definitivamente il 26 maggio 2013, che potrebbe avere notevoli ricadute, e non solo per gli addetti. Va ricordato che, quando chiuse FNAC, a seguito delle battaglie sostenute dai lavoratori, in base a un accordo sindacale, una parte del personale fu assorbita dalla subentrante ditta. Non solo, ma dopo petizioni e manifestazioni di protesta si riuscì a salvare anche il reparto editoriale, posto al piano interrato, consentendo così la permanenza di una delle poche librerie rimaste sul territorio del Vomero. Oggi la storia sembra ripetersi, senza che però, al momento, si prospetti alcuna ipotesi che garantisca il posto di lavoro degli attuali dipendenti. Al riguardo non si conosce neppure l’eventuale nuova destinazione che potrebbero avere i locali in via Luca Giordano, una parte dei quali, rispetto a quelli un tempo occupati dalla FNAC, comunque è stata già da tempo locata ad altre ditte “.

” La scomparsa di questo tipo di attività commerciale – puntualizza Capodanno -, in base alle analisi di mercato, sarebbe determinata, nel settore dell’elettronica e, più in generale, dell’high-tech, da un lato, dagli elevati costi di gestione, dall’altro, dalla concorrenza, con prezzi decisamente competitivi, del commercio online, al quale preferirebbero rivolgersi gli acquirenti, specialmente giovani. Peraltro va sottolineato che la chiusura, per quanto riguarda il marchio Trony, non riguarda solo l’esercizio di Napoli ma anche altri punti vendita presenti in altre città italiane, con la perdita di numerosi posti di lavoro, tra i quali i 41 dello store partenopeo “.

” La petizione da me lanciata – conclude Capodanno – è indirizzata al ministro del lavoro Poletti, al presidente della giunta regionale della Campania, De Luca e al sindaco di Napoli, De Magistris. Ci auguriamo che, oltre ai cittadini, accanto ai lavoratori, lunedì prossimo si schierino i rappresentanti di tutte le istituzioni, dai parlamentari nazionali uscenti ai consiglieri della municipalità, passando per gli assessori e i consiglieri regionali e comunali, così come auspichiamo che sia presente lo stesso sindaco di Napoli. Inoltre, dal momento che, con la chiusura di Trony, sparirà anche il reparto editoriale, confidiamo che scendano in campo anche gli intellettuali e gli uomini di cultura “.

Italiaonline, chiude la sede, per i manager premio da 6,7 milioni di euro

Licenziamenti e premi ai manager. E’ la strana accoppiata che si verifica in Italiaonline. Alla prossima assemblea dei soci, in programma il 27 aprile, verrà infatti proposto un piano di incentivazione del top management in azioni che vale 6,7 milioni di euro. Una mossa che avviene proprio quando la società, controllata dall’imprenditore egiziano Naguib Sawiris e da alcuni fondi, dichiara 400 esuberi e l’intenzione di chiudere la sede di Torino.

Il piano di ‘performance share’ 2018-2021 mette a disposizione fino a quasi 2,3 milioni di azioni gratuite, pari al 2% del capitale, che verranno assegnate a manager e amministratori esecutivi nel caso in cui vengano raggiunti determinati obiettivi.

Al momento della sua adozione da parte del cda, martedì scorso, l’azione di Italiaonline valeva in Borsa 2,9118 euro, attribuendo così al piano un controvalore complessivo di quasi 6,7 milioni di euro. Italiaonline ha congelato per un periodo di tre settimane il piano di ristrutturazione, dopo che lo scorso 20 marzo è stato aperto un tavolo di mediazione al ministero dello Sviluppo economico.

La mossa viene aspramente criticata da Liberi e Uguali, con Nicola Fratoianni che commenta: “Che Paese straordinario che è l’Italia: il colosso del digitale Italiaonline mentre prevede 400 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento a Torino, pur avendo 27 milioni di euro di utile netto nell’ultimo anno, stabilisce anche la distribuzione di 7 milioni di euro di incentivi ai manager dell’azienda per i prossimi tre anni. In un Paese normale questo si chiamerebbe furto e gli autori verrebbero trattati tecnicamente come ladri”.

Mediaworld, Trony o Euronics in difficoltà con tagli e licenziamenti nell’era di Amazon e dell’eCommerce

Cinquecento lavoratori senza più un posto di lavoro. E’ accaduto lo scorso venerdì, alle ore 18, quando è arrivata la comunicazione di fallimento di Dps group, a cui fanno capo una quarantina di punti vendita della catena Trony che commercializza elettrodomestici e apparecchiature elettroniche in tutta Italia. I dipendenti – raccontano i sindacati – hanno ricevuto solo un messaggio WhatsApp che avvisava della chiusura delle sedi. La domenica è la giornata giusta per andare con la famiglia ad un centro commerciale e magari acquistare uno smartphone, oppure un’impianto hi-fi, della macchina dell’espresso in uno dei numerosi, enormi negozi di elettronica come Mediaworld, Trony o Euronics. O almeno così sembrerebbe vedendo la folla. Peccato, però, che per molti visitatori si tratti solo di una missione esplorativa e che la maggior parte di loro, una volta usciti da lì e tornati a casa, comprino l’oggetto dei desideri su un sito di e-commerce, Amazon e eBay fra tutti. Non stupisce, quindi, la notizia della crisi della grande distribuzione elettronica. Ultimo a subire il colpo, in ordine di tempo, è uno dei gruppi che possiedono una serie di centri a marchio Trony, Dps, dichiarato fallito giovedì scorso dal tribunale di Milano. La sera successiva, una volta pubblicata la sentenza, i direttori dei negozi hanno provveduto a inviare un messaggio ai circa 500 lavoratori, cento dei quali in Veneto. Un sms stringato con il quale i commessi sono stati informati di non tornare al lavoro l’indomani mattina, visto che il negozio sarebbe rimasto chiuso. E così, dall’oggi al domani, gli addetti dei centri di Albignasego, Conselve e Rubano (Padova), Verona, Zero Branco (Treviso) e Santa Maria di Sala (Venezia) sono rimasti senza lavoro, senza stipendio e senza una misura economica alternativa.

E mentre il senatore Udc Antonio De Poli annunciava un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, i lavoratori che hanno perso il posto hanno manifestato a Venezia, davanti al Palazzo Grandi Stazioni, e hanno incontrato l’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan. «L’assessore si è detta disponibile a sollecitare il Mise per un tavolo di discussione – racconta Marquidas Moccia, segretaria provinciale Padova di Filcams Cgil – e un incontro con il curatore fallimentare per farci mettere al corrente su manifestazioni di interesse di compratori per i negozi Dps e di sostegni economici ai lavoratori. Ma abbiamo anche fatto un discorso più ampio sulla crisi dell’elettronica di consumo legata all’incapacità dei dirigenti, ma anche alla crescita dell’e-commerce». E che i due fenomeni, la crisi di catene come Trony o Mediaworld (che un paio di settimane fa ha annunciato tagli in tutta Italia per far fronte ai 17 milioni di debiti) siano collegati, lo ripete anche Donazzan in persona. «Non ci sono dati sulla flessione dell’elettronica di consumo – spiega – ma basta vedere l’enorme investimento di Amazon in provincia di Padova per capire quanto gli acquisti on line stiano prendendo piede nel territorio, a tutto discapito della distribuzione in negozio. Anche perché, avendo una tassazione facilitata, possono fare sconti molto appetitosi, sottraendo acquirenti non molto consapevoli».