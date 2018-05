Auroville, la città dei sogni dove non esiste politica, soldi e religione

Vivere in un paese a contatto con la natura e in pace con gli altri essere umani dove non esistono i soldi, la politica e la religione. Sicuramente questo è il sogno di tutti ma, potrebbe non restare soltanto un sogno è diventare realtà. Proprio sulla base di questo ideale è partito 50 anni fa il progetto di Auroville ovvero una città universale dove pare che l’unità umana si possa realizzare. Si tratta di una cittadina che si trova nel sud dell’India e come già abbiamo detto si chiama Auroville definita la città dell’Unità umana. Nasce grazie ad un progetto piuttosto utopistico che è stato ispirato ad alcuni scritti del filosofo indiano c.r.i. aurobindo dove gli uomini e le donne di ogni nazione, tendenza politica e credo pare possano vivere in pace e in armonia.

“Dovrebbe esserci in qualche angolo della Terra un luogo di cui nessuna nazione abbia il diritto di dire: ʽE’ mio’. Un luogo dove ogni uomo di buona volontà, con una sincera aspirazione, possa liberamente vivere come cittadino del mondo obbedendo ad una sola autorità, quella della Verità Suprema”, con queste parole la francese mirra alfassa diede vita a auroville nel sud dell’India. Auroville è una città dove non mancano sicuramente i servizi pubblici e le attività commerciali che contribuiscono con un terzo dei loro profitti allo sviluppo e alla autosufficienza finanziaria dell’intera comunità.

Inizialmente Auroville era stata concepita come una galassia al centro della quale si troverebbe il Matrimanir, una sfera enorme dorata destinata alla meditazione dalla quale partono quattro braccia, ovvero la futura zona industriale culturale internazionale residenziale. Nel corso degli anni però da ogni parte del mondo pare siano arrivati degli esperti per poter realizzare questo ambizioso progetto, uno tra tanti l’architetto italiano e ciò due mesi che insieme all’aiuto della moglie che Loria, pare che abbia contribuito nella realizzazione delle Matrimandir per circa vent’anni.

Questa conta 2500 abitanti di circa 47 nazionalità tutte differenti e oltre un centinaio di italiani tutti facente parte di una società alternativa Dove il denaro pare non abbia alcuna importanza. I cittadine pare non ricevano soldi come pagamento per il loro lavoro e tutte le loro attività sono basate solo ed esclusivamente sul volontariato. Non sembra esserci una vita spirituale organizzata e non esistono neppure le religioni che sono considerate una fonte di divisione per i popoli.

“Chiunque sia ancora strettamente attaccato ad una specifica religione, nel senso di volersi affidare ad essa e praticarla, si renderà conto che questo non è il luogo per lui”, avvertono gli aurovilliani. “Per quanto Auroville rispetti ogni religione e non abbia nulla contro la loro pratica, crede che le religioni dividano i popoli, mentre Auroville è interessata soltanto all’unità”.