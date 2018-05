Australia, in pensione James Harrison l’uomo che ha donato il sangue salvando 2,4 milioni di bambini

È andato in pensione l’uomo dal braccio d’oro ovvero James Christopher Harrison ma prima di farlo ha salvato la vita ad almeno due milioni di bambini, donando il sangue 1173 volte e lo ha fatto in Australia. Per legge ora che l’uomo ha compiuto 81 anni non è più idoneo ad effettuare donazioni e quindi per questo motivo l’ uomo è andato in pensione. Lo scorso 11 maggio per lui ed anche per tutto lo staff del centro donazioni Town Hall donor Centre di Sydney è stata una giornata davvero molto triste perché è stata la giornata in cui per l’ultima volta l’uomo si è seduto su quella poltroncina riservata ai donatori riempendo la sacca con il suo sangue. Come già detto, l’uomo ha donato sangue per 60 anni e secondo l’Australia Red Cross Blood Service però ha aiutato a salvare la vita di circa 2,4 Milioni di bambini australiani tanto da essere considerato un eroe nazionale.

Il suo sangue pare abbia degli anticorpi unici che sono stati usati per sviluppare un iniezione chiamata anti-d, un farmaco salvavita che aiuta a combattere una condizione in cui il sangue di una donna incinta del gruppo sanguigno RH- inizia ad attaccare le cellule del suo bambino del gruppo RH +.

La storia dell’uomo dell’Australia è iniziata quando a 14 anni ha subito un intervento chirurgico al torace e in quel caso sono state proprio le donazioni di sangue che gli hanno salvato la vita e quindi da quel momento si è impegnato a mettere in atto anche lui questo gesto d’amore. Soltanto alcuni anni dopo i medici avrebbero scoperto che il suo sangue conteneva come già detto un anticorpo che poteva essere utilizzato per creare delle iniezioni anti D e così è passato a fare delle donazioni di plasma sanguigno per poter aiutare quante più persone possibili.

“Ogni sacca di sangue è preziosa, ma il sangue di James è straordinario è usato per produrre un farmaco salva-vita”, ha detto Jemma Falkenmire, della Croce Rossa australiana. Alcuni sanitari non sono proprio sicuri del fatto che Harrison abbia questo tipo di sangue molto raro, ma pensano che potrebbe essere dovuto alle trasfusioni che ha ricevuto e ad avere questa caratteristica non sono più di 50 persone in tutta l’Australia. Ciò che è stato accertato è che il sangue di Harrison, è dotato di anticorpi unici che sono stati utilizzati per sviluppare un’ iniezione che pare aiuti a combattere una condizione in cui il sangue di una donna incinta, inizia ad attaccare le cellule del suo bambino non ancora nato, provocando dei danni celebrali oppure la morte del feto. “L’Australia è stata una delle prime nazioni a scoprire un donatore di sangue con questo anticorpo, quindi all’epoca era piuttosto rivoluzionario”, ha spiegato alla Cnn Jemma Falkenmire della Croce rossa australiana. “Prima del 1967 migliaia di bambini morivano e i medici non sapevano nemmeno perché”, ha aggiunto ancorra Jemma Falkenmire.

Il sangue è un elemento essenziale per il nostro organismo. Tutte le sostanze nutritive e l’ossigeno, che ci servono per compiere anche la più piccola azione, sono trasportati dal sangue lungo ogni distretto del corpo. Tutte le cellule del sangue sono continuamente prodotte e rinnovate dal midollo osseo: globuli bianchi, rossi e piastrine hanno una vita molto breve, per questo vengono continuamente rimpiazzate da nuove cellule. Il processo di emopoiesi, cioè di produzione di nuove componenti del sangue, è abbastanza veloce, ma impiega comunque alcuni giorni a compensare la quantità perduta accidentalmente.

Capita, però, che in seguito a operazioni, malattie o incidenti il nostro organismo non sia così rapido a produrre i quantitativi necessari. L’unico rimedio a questo problema è, per ora, costituito dalle trasfusioni di sangue, ossia il trasferimento di sangue da un individuo «donatore» a uno «ricevente». In caso di interventi programmati è possibile sottoporsi a prelievi di sangue pianificati, in modo da avere a disposizione il proprio in caso di necessità (autotrasfusione). Questa possibilità permette di eliminare il rischio di infezioni e incompatibilità, ma ovviamente è possibile solo in rari casi. In coincidenza di malattie e incidenti si ricorre invece a sacche di sangue donato. Per la sua particolare e complessa composizione, il sangue non può essere prodotto in laboratorio, quindi l’unica soluzione è appoggiarsi alla donazione volontaria. Anche se la donazione è un gesto di grande solidarietà (pure se di piccolo sforzo), i riceventi devono essere tutelati: il sangue a disposizione per le trasfusioni dev’essere attentamente analizzato per evitare che venga distribuito sangue infetto.

Esistono alcuni parametri che servono a selezionare i potenziali donatori: l’età dev’essere compresa tra i 18 e i 65 anni, il donatore deve pesare almeno 50 kg, non deve avere gravi malattie cardiovascolari o patologie croniche, non deve fare uso di sostanze stupefacenti o essere dipendente da alcol. Inoltre non deve avere contratto malattie come, ad esempio, l’epatite B e C, trasmissibili attraverso i liquidi biologici (quale è appunto il sangue) e non deve avere avuto rapporti sessuali «a rischio». Inoltre, non può donare sangue temporaneamente chi ha l’influenza o altre malattie non severe, le donne in gravidanza, chi ha subito da poco un intervento. Prima di diventare donatori, bisogna sottoporsi a una visita e a un colloquio in cui vengono accertati tutti questi aspetti. Una volta stabilito che si è idonei, il sangue donato viene comunque analizzato ad ogni appuntamento. Questa scelta, oltre a garantire di non avere sangue infetto per le trasfusioni, è anche un metodo gratuito per il donatore per tenere sotto controllo la sua salute. In ogni appuntamento e durante la visita iniziale, i dati medici del donatore sono tutelati dal segreto professionale dell’équipe medica che si occupa di donazioni.

In Italia è possibile donare il sangue presso le associazioni di volontariato (che usano materiale assolutamente conforme alla donazione e dispongono di medici volontari) o presso le strutture dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusione o nei Centri Trasfusionali della propria città. Donare il sangue è un impegno poco gravoso e permette di salvare molte vite umane. Soprattutto in estate si sente parlare di «emergenza donazioni»: con le ferie molti donatori non si recano all’appuntamento e in coincidenza degli spostamenti massivi di auto nel periodo attorno a ferragosto, in cui gli incidenti stradali tendono ad aumentare, la necessità di sacche di sangue diventa una vera e propria emergenza.

Loading...

CONDIZIONI PER DONARE IL SANGUE

Per donare il sangue è necessario essere in buona salute, osservare uno stile di vita regolare ed una corretta alimentazione. Per ogni singolo caso è prevista l’inidoneità permanente o temporanea; quest’ultima può essere di anni, di pochi mesi o di pochi giorni. L’uomo può donare sino a quattro volte l’anno mentre la donna, in età fertile, solo due. Raccomandiamo al futuro donatore di non assumere farmaci cinque giorni prima (anche Aulin o Aspirina) e di ricordare che prima della donazione si può assumere solo tè, caffè o succo di frutta. Qui di seguito riportiamo le condizioni che permettono la donazione e quelle che non la consentono, sia temporaneamente sia definitivamente. Per donare il sangue:

1. Età compresa tra i 18 e i 65 anni. Nel caso si tratti di prima donazione l’età non deve essere 1. superiore a 60 anni. Donatori periodici possono donare anche oltre i 65 anni, purché

2. persistano documentate buone condizioni di salute.

3. Peso non inferiore a 50 Kg. Recenti perdite spontanee di peso, senza causa apparente, escludono dalla donazione.

4. Sesso femminile – non possono donare durante il ciclo. Le donne in età feconda possono donare solo due volte l’anno; nella fase di menopausa sino a quattro volte l’anno.

5. Valori della pressione arteriosa: massima tra i 110 e 180, minima tra i 65 e 100 mmHg.

6. Valori di emoglobina: maschi superiore a g. 13,5/100 ml; femmine superiore a 12,5/100 ml.

7. Polso: frequenza superiore a 50 pulsazioni/minuto. Se atleti anche inferiore.

8. L’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e la successiva è di 90 giorni, sia per l’uomo che per la donna.

Cause di esclusione DEFINITIVA

1. Epatite B e C, epatiti da causa ignota (l’epatite A purché documentata non esclude)

2. Infezione da HIV 1-2 (AIDS)

3. Soggiorno superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel Regno Unito dal 1980 al 1996

4. Lebbra, babesiosi, leismaniosi, tripanosmiasi, sifilide, febbre Q

5. Malattie autoimmuni

6. Lupus, artrite reumatoide, tiroiditi di Hashimoto, anemie, sindromi

7. emorragiche, piastrinopenie, leucopenie

8. Neoplasie maligne, diabete solo se insulino dipendente

9. Epilessia

10. Malattie cardiovascolari

11. Infarto del miocardio, angina, alterazioni del ritmo

12. Glomerulonefrite cronica, policitemia vera (morbo di Vaquez), malattia

13. di Creutzefeld-Jakob (oppure presenza nella famiglia di casi di demenza

14. acquisita o di insonnia familiare mortale)

15. Alcolismo cronico

16. Trapianto di dura madre o di cornea

17. Tossicodipendenza anche da droghe non iniettive

18. Comportamenti sessuali abituali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti incambio di denaro o droga

19. Politrasfusi Rinvio di 5 anni Glomerulonefrite acuta (a partire dalla guarigione) Rinvio di 3 anni Per chi ha soggiornato per più di cinque anni in zona endemica malarica, successivamente al ritorno, dopo tre anni, se asintomatici, possono donare sangue intero, emazia e piastrine. Nel frattempo, dopo sei mesi se asintomatici, possono però donare il plasma da inviare al frazionamento industriale.

Rinvio di 2 anni Tubercolosi Osteomieliti, reumatismo articolare acuto, brucellosi (a partire dalla guarigione) Rinvio di 1 anno Vaccinazione antirabbica dopo esposizione Allergia a farmaci, in particolare la penicillina dopo l’ultima esposizione Interventi chirurgici di rilievo Rinvio di 6 mesi Toxoplasmosi, sei mesi dalla guarigione Rinvio di 4 mesi Rapporti sessuali occasionali con persone a rischio di trasmissione di malattie infettive anche se protetti Esposizione occasionale a sangue o altro materiale potenzialmente infetto Endoscopie (gastroscopia, colonscopia, broncoscopia), diagnosi invasive (angiografia, coronarografia con impiego di cateteri venosi non monouso) Agopuntura e piercing, se non praticati con strumenti a perdere Tatuaggi Interventi chirurgici minori Contatto diretto con epatici Somministrazione di sieri di origine animale Rinvio di 1 mese Vaccinazioni contro rosolia, tubercolosi, febbre gialla, morbillo, parotite, vaiolo, antipolio orale Implantologia ossea Rinvio di 7 giorni Cure odontoiatriche importanti, estrazioni e devitalizzazioni, se non complicate da infezioni Assunzione di farmaci: aspirina, aulin, antinfiammatori, antidolorifici Stati febbrili superiori a 38° di temperatura

Rinvio di 48 ore Pulizia dentale Vaccinazione contro epatite B Rabbia (somministrazione profilattica) Pertosse, tetano, difterite, tifo, paratifo, colera, influenza, peste, poliomielite per via iniettiva I soggetti vaccinati devono essere asintomatici e non febbrili I microcitemici costituzionali possono donare 1 o 2 volte l’anno in rapporto ai valori di emoglobina. Per quanto riguarda l’influenza, il raffreddore e l’Herpes, si può donare dopo la guarigione clinica. Per le allergie (esclusi i farmaci) si può donare dopo la fine della fase acuta. L’assunzione della pillola anticoncezionale non controindica la donazione. L’assunzione di Eutirox non controindica la donazione a meno che non si assuma per tiroidite autoimmune (Haschimoto).

ALIMENTI DA POTER ASSUMERE PREMA DELLA DONAZIONE: prima della donazione si può assumere solo tè, caffè, succhi di frutta. Sono ammesse due fette biscottate. E’ assolutamente vietato il latte.