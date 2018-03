Australia shock: spiaggiamento di massa, morte 135 balene pilota

Nuova strage di cetacei in Australia:un gruppo di oltre 150 balene pilota è stato ritrovato su una spiaggia nella parte occidentale del Paese. A trovarle è stato ieri un pescatore che ha segnalato l’accaduto alle autorità. Altri, invece, erano ancora agonizzanti.

Tragedia nella baita di Hamelin, a 300 chilometri da Perth, in Australia.

Terribile scena quella che si è assistita lo scorso venerdì 23 marzo in Australia. Poi è partita una corsa contro il tempo per salvare i pochi cetacei ancora in vita e per cercare di riportarli in mare.

Le 150 e più carcasse dovranno essere ora rimosse dalla spiaggia ma qualche corpo verrà conservato in modo che si possano prelevare campioni di DNA onde raccogliere informazioni e indizi su questa moria di massa.

La ricercatrice alla Curtin University di Sydney Rebecca Wellard ha spiegato che questi fenomeni quasi regolarmente coinvolgono specie oceaniche di cetacei, balene, delfini e focene, e che i globicefali con pinne lunghe e pinne corte sono le vittime più frequenti per via della “loro natura altamente sociale e dei forti legami familiari: dove e quando una balena si blocca, gli altri tendono a seguirla”.

Gli esperti hanno detto che si possono verificare degli attacchi quando le balene sono malate, ferite o commettono errori di navigazione, in particolare lungo le dolci spiagge in pendenza.

I motivi degli spiaggiamenti non sono ancora chiari e ci sono molte teorie.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Il personale del dipartimento Parchi e Fauna selvatica sta facendo di tutto perché gli esemplari sopravvissuti riescano a rientrare in acqua. A volte i cetacei emettono richiami di aiuto per attirare i loro simili, che finiscono con lo spiaggiarsi mentre provano ad avvicinarsi a quelli in difficoltà.

Le autorità stanno lavorando per salvare i quindici esemplari sopravvissuti.