Autista sorpassa in diretta Facebook: il video mostra ultimi istanti di vita

Diretta Facebook mentre guida bus: 9 morti – Le vittime sono i passeggeri e l’ autista del mezzo. Non era concentrato sulla guida perché distratto dal cellulare , per questo il minibus che guidava si è scontrato con un camion che sopraggiungeva sulla corsia opposta.

Questo sito utilizza i cookies tecnici per migliorare la tua esperienza di navigazione e cookies di profilazione di terze parti. Per saperne di più o per disabilitare l'uso dei cookies leggi la nostra "Cookie Policy". Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando lo scroll o cliccando 'Accetto' darai il consenso all’uso di tutti i cookies maggiori informazioni Accetto