Auto aziendali e Km zero trainano le vendite

Mercato dell’auto: dicembre non chiude con il botto (anzi, segna un calo dell’8,8% a Bergamo rispetto allo stesso mese del 2016), ma comunque archivia un anno in crescita (+3,2%), a dimostrazione che la ripresa delle vendite si sta consolidando e si avvia a raggiungere i numeri pre crisi. 2.241 le vetture nuove immatricolate nel mese (contro le 2.458 di dodici mesi prima), per un totale che nel 2017 a Bergamo ha raggiunto le 33.794 unità vendute, più di mille rispetto all’anno precedente (32.757 il 2016). Con un colpo di reni, la Citroen C3 guadagna il primo posto nelle vendite (1.488 in un anno) e spodesta la Lancia Ypsilon (1.359 pezzi), regina del 2016, relegata al secondo posto. Terza sul podio la Fiat Panda (1.248 unità). A livello nazionale sono risultate 1,97 milioni le vetture vendute l’anno scorso, contro le 1,83 milioni del 2016 (+7,9%). «Il mercato è cresciuto nel suo complesso – osserva Paolo Ghinzani, del direttivo Concessionari Ascom e direttore di Autoghinzani –, poi vi sono alcuni marchi che hanno visto aumentare le vendite di più, altri meno, o che hanno addirittura perso qualcosa. Ma direi che l’anno è andato abbastanza bene, soprattutto per le vendite delle auto aziendali.

Anche le Km zero hanno contribuito a far crescere il mercato, seppur con qualche forzatura. Ha tenuto bene il comparto delle auto acquistate dalle imprese, anche grazie al superammortamento fiscale del 140%, che ha invogliato le aziende ad investire per il loro parco auto, mentre il segmento dei privati è lievemente diminuito (circa l’1-2% in meno). Bene anche il comparto dei mezzi commerciali, che ha usufruito anch’esso degli incentivi fiscali. Che per il 2018 sono stati ridotti al 130% e solo per gli automezzi commerciali. In proposito, sarebbe opportuno che venissero invece introdotte agevolazioni per il mercato dei privati, come, ad esempio, l’esenzione dal bollo per 3 anni, per favorire lo svecchiamento del parco auto e la sostituzione delle auto più inquinanti. Con l’incremento di vendite generato, aumenterebbe anche il gettito dell’Iva, che potrebbe coprire ampiamente il mancato introito del bollo auto.

Ma su questo fronte temo che la miopia del governo sull’economia non porti a nessuna decisione». Anche a livello nazionale si è registrato un calo delle immatricolazioni nella clientela privata (-1,8%), mentre ha stabilito un record il fenomeno delle Km Zero, col raggiungimento del 18% del totale delle immatricolazioni. A livello di alimentazione, nella Bergamasca frenata delle diesel (-1,6%) su base annua, incremento delle benzina (+2,7%) e delle gpl (+24,8%), boom delle ibride (+56,7%) e delle elettriche (+88,9, anche se sono solo 34 le vetture immatricolate). Tonfo (-26%) per le metano, che non sembrano incontrare più il favore della clientela. «Il dato di consuntivo – commenta Gianemilio Brusa, amministratore di Bonaldi Motori – conferma il trend in atto da qualche mese in provincia, con un incremento percentuale che è la metà del dato nazionale. Si consolida comunque la ripresa, in atto da un paio d’anni, con avvicinamento alla soglia dei due milioni di veicoli venduti nel Paese, un target che ci si era prefissati ad inizio anno.

Risulta un po’ in sofferenza il mercato retail, dei privati, lievemente in calo. Buono l’andamento delle vendite alle imprese, che hanno potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali. Nel 2017 poi è stata fortissima la spinta delle Case e dei concessionari, che hanno investito in promozioni e sconti. Notevole il fenomeno Km zero, che sembra abbia messo a segno un incremento di immatricolazioni di circa il 50% nella nostra provincia». Due parole sull’usato. A differenza del mercato del nuovo (che, come detto, nel 2017 è cresciuto del 7,9%), il «seconda mano», secondo i dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha segnato una flessione del 3,1% nel periodo gennaio-dicembre, che ha visto registrare quasi 4,6 milioni di passaggi di proprietà al lordo delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), contro gli oltre 4,7 milioni del 2016.

Non è in ripresa solo il mercato dell’auto tradizionale. Anche il settore di nicchia dell’auto storiche e d’epoca nel 2017 ha vissuto un anno all’insegna della crescita. «L’anno scorso – conferma Dario Belloli, amministratore delegato della Silvauto spa di Grumello del Monte, autosalone specializzato nella compravendita di vetture storiche – abbiamo incrementato notevolmente la movimentazione di auto classiche. Abbiamo venduto 185 vetture storiche, contro le 127 del 2016, con un incremento del 46%, per un fatturato di circa 7 milioni di euro». Il totale del volume d’affari – comprese le vendite di auto normali, per un complessivo di oltre 1.500 vetture vendute – ha superato gli 11 milioni di euro, più 33% sull’anno precedente. «Nella nostra provincia – prosegue Belloli – ci sono numerosi i collezionisti, ma c’è interesse anche dalle vicine Brescia e Milano . Da noi poi attraverso le offerte web arrivano anche numerosi clienti europei ad acquistare». Il business delle auto d’epoca sta crescendo ed è un fenomeno che ha risvolti anche sotto il profilo dell’investimento.

«Ci sono gli appassionati che decidono di acquistare una vettura classica per il piacere di possederla – spiega Belloli – ma anche chi pensa all’investimento. In particolare in questo settore sono entrati i fondi di investimento (soprattutto tedeschi, inglesi, lussemburghesi) che ritengono vantaggioso, in prospettiva futura, comprare auto storiche destinate a rivalutarsi. Anche nel nostro salone hanno acquistato pezzi pregiati: e quando acquista un fondo, di solito l’auto pregiata viene poi conservata in attesa che aumenti il valore. Dopo qualche anno la si può trovare in vendita nelle più importanti case d’asta inglesi e americane». Tanti modelli all’asta Già, le aste. È, questo, «uno dei canali di vendita utilizzati. Di preferenza – precisa Belloli – la nostra azienda utilizza, per circa il 60% delle vendite, il canale internet. Altro percorso importante è quello delle fiere specializzate». «Dalla Auto Techno Classica di Essen, in Germania, che è la più importante rassegna a livello mondiale – sottolinea Belloli – alla AutoMotoRetrò di Torino, dalla Retro Classic di Stoccarda alla Legend Cars di Verona, partecipiamo con le nostre vetture. Nelle varie occasioni ci sono stati anche conferiti alcuni prestigiosi premi per design ed eleganza delle vetture».

Senza contare la partecipazione alla «Mille Miglia» del 2017, «per la quale abbiamo preparato e sponsorizzato la Lancia Lamda del 1929 del team Aliverti/Polini, auto con quasi un secolo di vita, che ha ben figurato nella propria categoria (11° posto su 440 iscritti)». «La nostra società – ricorda ancora Belloli – è la prima in Italia per vendite di auto storiche. Per questo settore abbiamo ideato un marchio specifico “Silvauto Classics”. Nel nostro listino abbiamo una vasta gamma di scelta, per qualunque appassionato, con vetture da poche migliaia di euro fino a quelle di oltre un milione di euro. Nel nostro caveau blindato abbiamo circa 150 vetture, alcune veramente prestigiose. Stiamo restaurando una Lancia Aurelia B24 spider “America”, il cui valore supera 1,5 milioni di euro». Dal 2016 Silvauto si è trasferita nella nuova sede (poco distante dalla precedente) in una struttura appositamente realizzata di circa 3.600 metri quadri, con appunto un caveau interno di 1.950 metri quadri e 15 addetti (di cui 5 dedicati alle auto classiche). Col trasferimento è stato deciso di concentrare tutte le attività a Grumello del Monte, con conseguente chiusura dello showroom della Malpensata a Bergamo e trasformazione in ufficio di rappresentanza della sede di Moncalieri, nel Torinese.

UNO DEGLI ELEMENTI CARDINE per fruire dell’agevolazione del super ammortamento introdotto con la Legge di stabilità 2016 è il requisito della novità. Ma se questo sussiste, per definizione, sulle vetture nuove, che cosa si può dire riguardo alle chilometri zero? Sulle auto comprate e immatricolate direttamente dal concessionario, in genere per raggiungere gli obiettivi di vendita imposti dal costruttore e, quindi, incrementare i margini di profitto unitari, nella legge non vi è alcun riferimento. Per questo motivo, quindi, sarebbe utile un chiarimento definitivo da parte dell’Agenzia delle entrate.

In mancanza di questo, però, è possibile rifarsi a precedenti precisazioni della stessa agenzia, che aveva ritenuto applicabile il maxi ammortamento anche alle auto con queste caratteristiche. A patto, ovviamente, che non fossero mai state utilizzate dal venditore. Il super ammortamento, che consiste nella maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi (tra cui le auto), acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese, lavoratori autonomi e agenti di commercio, ha dunque aumentato le soglie fiscali massime di deducibilità a 25.306 euro per le vetture non assegnate, utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, e a 36.152 euro per gli agenti e i rappresentanti. Sono rimaste invece invariate le percentuali di deducibilità: 80% per gli agenti di commercio, 70% per le auto in uso promiscuo ai dipendenti e 20% negli altri casi. Per capire cosa è cambiato, abbiamo cercato una chilometro zero in una concessionaria e ci siamo fatti fare un preventivo d’acquisto. Abbiamo poi ipotizzato che a comprare la macchina sia un agente di commercio. Come si può vedere dalla tabella in basso, il beneficio fiscale complessivo con il nuovo trattamento fiscale sfiora i 5 mila euro.