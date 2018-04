Auto elettrica, 1 italiano su 3 interessato se ci sono incentivi

Un italiano su 3 comprerebbe un’auto elettrica se la ricarica costasse meno e se ci fossero incentivi fiscali. E’ quanto emerge da un sondaggio di Lorien Consulting per Legambiente, presentato venerdì a Roma insieme al rapporto della ong ambientalista sulla Green Mobility.

Il 33% del campione acquisterebbe un’auto elettrica se costasse meno la ricarica, il 29% se ci fossero degli incentivi fiscali per almeno il 15 – 20% del valore. Il 23% sceglierebbe l’elettrico se fosse più facile trovare punti di rifornimento in città e fuori, il 21% se fosse possibile ricaricare a casa. La maggiore durata della carica spingerebbe all’acquisto il 25%, le migliori performance il 14% e la versione elettrica del modello preferito il 9%.

Calano mezzi pubblici, sale car sharing. L’uso dei mezzi pubblici in Italia è calato del 12% negli ultimi 6 mesi (li hanno usati solo il 52% dei cittadini), mentre quello dei mezzi privati a motore (auto, moto e scooter) è salito del 2% (li ha usati l’89% della popolazione). I dati emergono da un sondaggio della Lorien Consulting per Legambiente, presentato venerdì a Roma insieme al rapporto della ong sulla Green mobility. Cresce la sharing mobility: negli ultimi sei mesi il 13% degli italiani ha usato un’auto condivisa, il 3% in più rispetto al semestre precedente. Il 12% degli italiani usa solo il car sharing per guidare un’auto. Usa la bicicletta il 28% degli italiani: il numero è calato del 4% rispetto al semestre precedente, ma questo secondo i rilevatori è dovuto al minor utilizzo durante la stagione fredda. E’ calato del 2% l’utilizzo dei taxi e dei noleggi, usati dal 17% della popolazione.

Legambiente, le ricette per la mobilità verde. Auto private elettriche, sistemi di sharing mobility sempre più articolati e semplici da usare, mezzi pubblici con corsie riservate, con tempi affidabili e aggiornamenti sugli smartphone, strade e piazze libere dalle auto e quindi sicure per gli spostamenti a piedi e in bicicletta, ma anche per ripiantare alberi. Sono alcuni dei punti del rapporto “Green Mobility” di Legambiente, curato da Andrea Poggio e presentato stamani con un convegno a Roma. Per l’occasione, la ditta di sondaggi Lorien Consulting ha condotto per Legambiente, la terza rilevazione semestrale del proprio Osservatorio sulla Mobilità nuova e sostenibile. Ne emerge che gli italiani sono divisi sui provvedimenti da attuare per limitare il problema dell’inquinamento: il 46% è preoccupato al punto di chiedere maggiori limitazioni alla vendita e alla circolazione di mezzi inquinanti, il 48% considera invece inutili ulteriori limitazioni. Il 17% degli italiani dichiara agli intervistatori di conoscere e di aver tenuto in considerazione anche le posizioni in tema ambientale espresse dal proprio partito per scelta di voto. Nell’ultimo semestre cala del 12% l’uso quotidiano dei mezzi pubblici (utilizzati dal 52% dei cittadini), aumenta del 3% la sharing mobility (la usa il 13% degli italiani). L’auto privata fa ancora la parte del leone, usata dall’89% della popolazione (+2% nel semestre). “In un paese con 38 milioni di auto private, neanche 100 mila autobus e 6 mila auto in car sharing, la notizia è la crescita della sharing mobility”, commenta l’autore del rapporto, Andrea Poggio. A suo avviso “anche l’Europa dovrebbe introdurre ‘quote obbligatorie’ di mercato di veicoli elettrici, come fanno la Cina, la California e altri dieci Stati USA”. Legambiente chiede all’Europa e all’Italia quote progressivamente crescenti di ZEV (veicoli a zero emissioni), sino al 100% dopo il 2030. Accompagnate da divieti di circolazione sempre più severi per i veicoli a combustione nei centri città (Firenze da 2020, Roma dal 2024) e poi in tutte le aree urbana inquinate (Milano dal 2015). Divieto di circolazione di tutte le auto a combustione al 2040, dieci anni dopo l’ultima vendita di auto nuove a combustione.

Specialmente il prezzo elevato del carburante dovrebbe spianare la strada verso l’acquisto di automobili ecologiche, ma in realtà, questa tipologia di auto ancora non decolla nonostante i molti pregi: Facile da usare e scattante alla guida davvero preziosa, eh già proprio la capacità di ridurre l’inquinamento acustico nelle grandi città, il rovescio della medaglia nell’essere così discreta e che diventa pericolosa per i pedoni che non la sentono arrivare, un problema che la gente di settore devono risolvere. L’autonomia del veicolo ancora non soddisfa i bisogni degli automobilisti, sono fino a 250 km dichiarati, a patto però, non accendere il condizionatore e di avere una guida molto ma molto morbida.

In un’epoca dove l’inquinamento ambientale è diventato insostenibile, bisogna in tutti i modi ampliare le ricerche scientifiche e tecnologiche su molti fronti. È proprio per questo due ragazzi di Monaco di Baviera hanno realizzato l’#Auto Elettrica solare che si chiama Sion. Oltre a caricarsi con l’energia del sole tramite dei pannelli fotovoltaici, l’autovettura può fornire a sua volta corrente elettrica, e tutto ciò non ha un prezzo esorbitante, si può trovare in Italia a 16 mila euro

Moltissime sono le discussioni sull’importanza e la rapidità di portare sulle nostre strade veicoli elettrici per proteggere il nostro ambiente da un inquinamento atmosferico che per anni l’uomo ha creato, man mano che si va avanti la popolazione mondiale cresce sempre più, e con essa aumenta anche il numero di automobili sulle strade.

Tuttavia, in molti si domandano se utilizzare auto elettriche può essere veramente la soluzione definitiva per tenere lo smog a livelli decenti.

Ovviamente, la risposta a questo quesito è ovvia, se per produrre l’energia elettrica che serve all’autovettura si usano idrocarburi, tutto resterebbe invariato rispetto all’inquinamento attuale; d’altro canto se l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e pulite, la questione sarebbe del tutto diversa. Infine, bisogna fare attenzione anche al tipo di batterie che vengono abbinate al veicolo, dal suo tipo di ricarica e di autonomia.

Sion, è all’avanguardia rispetto a tutte le auto elettriche

Incredibile vettura a ricarica solare, è disponibile nel nostro paese grazie all’azienda Motors di Monaco. Ovviamente, questa autovettura farà molto parlare di sé, sarà una grande novità tutta da testare.

L’azienda permette di testare la propria autovettura a tutti i cittadini italiani, per questo ha organizzato un vero e proprio tour in giro per il bel paese, ecco le date:

Firenze 17 marzo 18 marzo

Genova 21 marzo, 22 marzo

Torino 23 Marzo, 24 Marzo

Milano 27 marzo, 28 marzo

Chiunque fosse interessato a fare un test drive può rivolgersi presso il sito web sonomotors.com. Come abbiamo annunciato in precedenza il costo di listino dell'autovettura è di €16000. Grazie alla sua tecnologia fotovoltaica,Sionè in grado di percorrere oltre 250 km, e non è tutto, l'autovettura è in grado di fornire anche essa energia elettrica per un totale di 2000 Watt. Dal canto nostro possiamo sperare che si continui ad andare avanti con questo tipo di tecnologie, riuscendo finalmente a ridare al nostro pianeta Terra un clima sano ed un'aria respirabile #fonti rinnovabili.

Nissan Leaf, l’auto elettrica più venduta al mondo

La Nissan LEAF è l’auto elettrica più venduta al mondo. A prima vista come tutte le altre compatte tranne che per la quasi assenza della griglia frontale, bisogna considerare che la maggiore parte delle caratteristiche estetiche sono state studiate per garantire l’efficienza aerodinamica, quindi frontale av ha la funzione di fendere L’aria è la forma dei fari a led serve a deviare il flusso sopra gli specchietti, anche al posteriore la forma dei fari e del paraurti e del tipo motore montato sotto hanno la stessa funzione, sullo spoiler posteriore si può avere un piccolo pannello solare che aiuta ad alimentare i vari servizi dell’auto, quindi, designer al servizio dell’efficienza, sarà proprio l’anima green della leaf a spingere i clienti a scegliere piuttosto dell’estetica, questione di gusti come al solito o di priorità a voi la scelta.

L’abitabilità è ottima, peccato solo per il bagagliaio che è poco regolabile, volume di carico parte da 370 litri perché non c’è bisogno di serbatoio per la benzina, il fondo è basso, mentre ai lati ci sono delle sporgenze che ospitano le sospensioni togliendo spazio utile e lo rendono poco regolare. L’accesso all’autovettura nella parte posteriore agevole, e dentro si sta comodi, sia con le ginocchia e anche con la testa, mentre per i piedi C’è poco spazio, la forma di sedili belli i piatti rende facili viaggi lunghi grazie ai 1,8 di larghezza che lasciano spazio sufficiente anche se ci si sta in 5.

Lexus NX Hybrid 4WD F-Sport Prezzo: 58.750 euro chiavi in mano

I dettagli fanno la differenza, senza dubbio, ma la sostanza vuole la sua parte. Lexus NX rappresenta un compendio di questi concetti, cari a un marchio che da sempre fa dell’attenzione a qualità e tecnologia i suoi cavalli di battaglia. La formula del SUV ibrido in questi mesi sta diventando un must. Lexus, in questo settore, c’è da anni. Ha anticipato i tempi nell’autunno 2013 con la concept LF-NX facendosi subito notare anche per il design ardito, in seguito portato quasi integralmente su strada dal modello di serie.

NX è il primo sport utility vehicle capace di percorrere in città venti chilometri con un litro di benzina, esclusiva che è rimasta in famiglia, visto che NX è stato affiancato nell’efficienza dalla RAV4 Hybrid che ha un powertrain identico, composto dal 2.5 litri benzina aspirato da 155 cavalli che lavora in sinergia con un propulsore elettrico all’anteriore e uno al posteriore, nelle versioni a trazione integrale. Concetto virtuoso, nel traffico urbano. Molto meno nelle altre situazioni: non è una novità, ma dopo tre anni, e buoni successi commerciali, NX non stravolge la formula vincente.

E nemmeno il design di impatto. Gioca però nuove carte, su tavoli altrettanto decisivi: funzionalità, sicurezza e comfort. Le modifiche estetiche per il 2018 sono minimali: riguardano l’aggiornamento della griglia a clessidra, il paraurti anteriore, i cerchi in lega e la sezione inferiore dei gruppi ottici posteriori. La versione che abbiamo provato, NX Hybrid in allestimento F-Sport, è la più appropriata interpretazione di questo restyling: troviamo la griglia specifica F-Sport, i rivestimenti in pelle dedicati, le palette al volante, i sedili anteriori regolabili elettricamente in otto posizioni e i sensori di parcheggio.

Sul versante tecnologico, su tutta la gamma sono offerti i sistemi riuniti sotto l’acronimo ADAS, ovvero il pre-crash safety, il cruise control adattivo, il riconoscimento segnaletica stradale, l’avviso mantenimento di corsia e fari abbaglianti automatici. Nella dotazione standard sono inclusi anche il nuovo Lexus Media Display con schermo da 10.3” (prima era da 7 pollici) l’impianto audio a 10 altoparlanti e il nuovo trackpad, bello ma che necessita di un po’ di pratica.

Il navigatore è standard, come gli anabbaglianti a Led con funzione cornering e una piattaforma per la ricarica wireless per smartphone.

NX F-Sport dispone poi delle sospensioni elettroniche adattive variabili (AVS), che assieme ad un assetto ottimizzato regalano un comportamento rigoroso e confortevole. La modalità di guida Sport+, che si aggiunge a Normal, Eco e Sport disponibili sugli altri allestimenti, è un surplus.

Un pacchetto completo, in grado di soddisfare molti gusti. Gli optional a pagamento, oltre alla bella vernice metallizzata, sono pochi. Il Premium Pack (3.150 euro) è espressamente dedicato alla F-Sport e aggiunge head- up display, sedili anteriori ventilati, memoria guidatore e sedili posteriori riscaldati. NX si conferma nella sua essenza un SUV di alto livello, con un prezzo di 58.750 euro di partenza per la F-Sport della nostra prova. Prezzo giustificato dalla dotazione più completa e dall’evoluzione stilistica. Lexus offre un bonus da 7.000 a 9.000 euro a chi, puntando su NX, permuta una vettura diesel.

Come farsi la macchina (Quasi nuova)

CONCESSIONARI

La maggior parte dei rivenditori divide in due aree le vetture che vengono ritirate per la permuta. La prima è la rivendita a privati, per auto solitamente intorno ai 10 anni di età e con massimo 100.000/120.000 km, la cui valutazione parte dalla quotazione Eurotax (quasi tutti utilizzano ormai il portale Autodatamanager).

La seconda è la rivendita a commercianti, spesso attraverso aste (per esempio Autotorino utilizza carbacar. com); solitamente in queste campagne vengono inserzionate le vetture più anziane.

RIVENDITA A COMMERCIANTE

Le auto più anziane di 10 anni o incidentate spesso vengono destinate alle aste. Alle audizioni partecipano altri commercianti che qui possono acquistare le vetture, successivamente da rivendere in altre città o da esportare. Questa tecnica è molto redditizia per i rivenditori che hanno ritirato la vettura, poiché il mezzo viene ritirato, fotografato e messo in vendita senza dover eseguire alcun intervento.

In poche parole, è rivenduto così com’è. Nel passaggio da concessionario a commerciante multimarca però, c’è il rischio che all’auto venga diminuito artificialmente il chilometraggio. O che non venga segnalato se ha subito incidentati, o altre criticità.

Il fenomeno si ripete anche alle aste dei noleggi a lungo termine. Occhio!

VENDITA TRA PRIVATI

Molti automobilisti preferiscono affidarsi a siti web di compravendita (per esempio automobile.ii) per inserzionare la propria vettura. E la soluzione migliore per massimizzare il guadagno, ma negli ultimi anni il mercato è diventato instabile e dopato poiché gli inserzionisti si affidano alla media prezzi (offerta) stabilita da altri annunci di auto simili. Discorso a parte per le auto d’epoca. Molti si affidano alla quotazione di Ruoteclassiche ma la difficoltà è stabilire il reale stato di conservazione della vettura o la qualità del restauro.

I criteri principali di valutazione sono: storia della vettura (precedenti proprietari, rarità del modello); pezzi originali (fatture di interventi con indicati i ricambi utilizzati); ruggine (controllo se è presente su carrozzeria o telaio); certificazioni (la targa oro rilasciata da ASI, una certificazione che accresce il valore poiché garantisce, dopo un ispezione accurata da parte di un esperto, l’originalità della vettura); vernice originale (se una vettura d’epoca non è mai stata riverniciata vale sicuramente di più).

RIVENDITA A PRIVATO

Per la rivendita a privato invece si valutano i seguenti criteri.

Età della vettura: entro 10 anni dalla prima immatricolazione è possibile ottenere facilmente una quotazione Eurotax, una volta superati i 10 anni sta al venditore e alla sua esperienza capire il mercato della vettura in questione. Chilometraggio: il listino Eurotax prevede un correttivo chilometrico sul prezzo. Se la vettura ha un chilometraggio elevato viene decurtata una parte del valore, al contrario se ha un chilometraggio basso viene aggiunta una parte del valore. I rivenditori solitamente, applicano il correttivo solo per un chilometraggio elevato per abbassare il valore dell’auto. Motorizzazione: la classe ambientale di omologazione di un motore determina il valore della vettura. In questo periodo storico capita spesso che differenti città applichino diverse restrizioni, come blocchi del traffico o blocchi dei veicoli inquinanti. Ad esempio, al 9 gennaio 2018, una vettura Diesel Euro 3 con FAP può valere molto poco a Milano, 0 in Lombardia, ma avere molto più mercato e quindi valore in una città del centro Italia dove non vigono queste restrizioni.

Un’altra variabile emersa negli ultimi anni, precisamente da febbraio 2011, è la legge che regola la potenza per i neopatentati. Una city car che può essere guidata da un neopatentato mantiene molto di più il valore perché ha un mercato più ampio.

Optional: gli equipaggiamenti a richiesta quasi mai aumentano il valore di ritiro di un usato. Viene tenuto conto più che altro della versione. Audi per esempio attribuisce più valore alla versione business rispetto alla sport.

Manutenzione: i tagliandi e la manutenzione hanno guadagnato grande importanza negli ultimi anni.

Il dato aggiornato ci dice che la metà delle vetture usate in vendita in Italia ha i chilometri scalati. Aver seguito la manutenzione garantisce i km effettivi. Carrozzeria: una vettura con la carrozzeria immacolata ha sicuramente un valore aggiunto rispetto a una rovinata. Si consiglia sempre di far valutare l’auto una volta in ordine, poiché i rivenditori calcano la mano sui danni caricando il prezzo pieno degli interventi del carrozziere.

Interni: lo stato di usura dell’abitacolo gioca un ruolo molto importante per la valutazione dell’usato. L’auto di un fumatore per esempio sarà valutata meno, come anche quella segnata dal trasporto di cani, gatti o altri animali domestici.

Trasformare l’auto in un veicolo ibrido-solare. Il progetto, nato nell’Università di Salerno, ha superato la prima selezione di Horizon 2020

Il progetto per trasformare un veicolo normale in un ibrido-solare, risparmiando energia, soldi e tagliando le emissioni, è italiano e arriva da Salerno. Un gruppo di lavoro dell’Università di Salerno guidato da Gianfranco Rizzo, coordinatore dei corsi di ingegneria meccanica e gestionale, ha infatti realizzato il progetto HySolarKit che potrà permettere a un veicolo Euro 3 di diventare un Euro 4, accedendo così alle Ztl. Per chi guida normalmente in città, il risparmio può arrivare al 20%, con un costo stimato del kit di circa tremila euro. Dopo alcuni anni di lavoro, e grazie ad un primo finanziamento del Miur, è stato brevettato e realizzato un sistema di ibridazione per le vetture a trazione anteriore che prevede l’inserimento di motori elettrici sulle ruote posteriori e di una batteria addizionale al litio, che trasforma l’auto in un 4×4 ibrido. Un cavo inserito nella porta della diagnostica (Obd) è collegato al sistema di controllo che comanda le ruote elettriche. “Il sistema – spiega Rizzo – non richiede il montaggio di sensori ulteriori, non impatta sullo stile di guida e non tocca la centralina originale, cosa che avrebbe potuto causare la perdita della garanzia”. L’integrazione con il fotovoltaico avviene tramite pannelli flessibili ad alto rendimento, prodotti dall’italiana Enecom, che ricoprono cofano e tetto. In questo modo, il veicolo può operare sia in modalità elettrica che in modalità ibrida, conservando in tal caso autonomia e prestazioni del veicolo originario: anzi, con un plus di accelerazione fornito dai motori elettrici, e con un avanzato controllo del veicolo grazie alla trazione integrale. La batteria ausiliaria può essere ricaricata sia dalle ruote posteriori (frenata rigenerativa) sia dai pannelli solari, che possono fornire anche più di 1 kWh al giorno. La realizzazione del primo prototipo, montato su una Fiat Punto, non ha evidenziato particolari criticità di funzionamento. È stata fondata la società di spin-off eProInn Srl, che ha candidato con successo il progetto alla fase 1 del programma Horizon 2020 (Sme Instrument). La proposta, che si avvale della consulenza di CiaoTech, vede la collaborazione di Actua, spin-off del Politecnico di Torino titolare di un brevetto per integrare il motore elettrico nel disco freno, di Landi Renzo, leader nella produzione di impianti a metano e Gpl, che lavora a un progetto di ibridazione (Hers) complementare con HySolarKit, e l’interesse di investitori cinesi e maltesi. Preliminari indagini di mercato hanno evidenziato una buona attitudine dei potenziali utenti verso l’acquisto del kit e l’integrazione con il fotovoltaico. I ricercatori salernitani hanno presentato i loro studi in numerose sedi internazionali e ricevuto diversi riconoscimenti. Rizzo è inoltre tra i promotori del progetto “Mobidic – Mobility Digital Center”, un’iniziativa per la costituzione in Campania di un Polo industriale ad alta tecnologia sulla mobilità sostenibile.

LE EMISSIONI DELLE AUTO ENDOTERMICHE Ciò che esce dal tubo di scarico delle auto endotermiche è davvero una miscela velenosa, che ogni anno in Europa provoca 467mila morti premature (i dati sono forniti dal rapporto “Qualità dell’aria in Europa 2016”, firmato dall’Agenzia europea per l’ambiente, Eea). Monossido di Carbonio E’ incolore, inodore, insapore, tossico e molto insidioso se inspirato.Si lega allo ione del ferro nell’emoglobina del sangue, impedendo l’arrivo dell’ossigeno nei tessuti. E’ sufficiente una concentrazione dell’1,28 % in natura per provocare uno stato di incoscienza. Idrocarburi incombusti Gli idrocarburi incombusti sono composti chimici costituiti da carbonio (C) e idrogeno (H). Alcuni di questi composti, come il benzene, sono cancerogeni. Il benzene, in particolare, se assorbito nel sangue può anche favorire l’insorgere di malattie ematologiche gravi, come la leucemia. Pericolosi anche i policiclici o Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici), come il benzopirene. Ossidi di azoto Sono molecole composte da Azoto (N) e Ossigeno (O). Producono nell’uomo affezioni dell’apparato respiratorio aggravando significativamente le condizioni delle persone affette da asma. L’esposizione, anche per soli quindici minuti, a concentrazioni di NOx maggiori di 5 ppm determina tosse persistente e irritazione delle mucose delle vie aeree. Ossidi di zolfo (SOx) Il biossido (SO2) e il triossido di zolfo (SO3) sono i principali inquinanti atmosferici a base di zolfo. Il primo irrita le vie respiratorie e può causare faringiti, affaticamento e disturbi a carico dell’apparato sensoriale. Particolato (pm) Il particolato raccoglie tutte le particelle solide e liquide generate nel processo di combustione e portate in sospensione nell’aria dai gas di scarico. Vengono suddivise in base al diametro e quelle più pericolose per la salute umana sono quelle micrometriche, con diametro fra 0.5 e 10 μm e con alto contenuto di carbonio elementare prodotto dalla combustione4 . Queste potrebbero determinare patologie acute e croniche a carico dell’apparato respiratorio (asma, bronchiti, allergia, tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei sintomi cardiaci nei soggetti predisposti). In Italia, secondo il rapporto Ispra 2016 “Qualità dell’Ambiente Urbano”, a superare ripetutamente il valore limite giornaliero sono i Comuni concentrati nelle regioni della Pianura Padana, caratterizzate da condizioni di maggiore stagnazione rispetto ad altre zone del Belpaese, tutte le province campane. Male anche Roma, Frosinone, Palermo e Siracusa.

Definiamo l’auto elettrica Negli ultimi anni i veicoli ibridi hanno conquistato sempre più quote di mercato. Si tratta di auto che sono sì provviste di batteria, ma questa va ad integrare una motorizzazione termica assistita. Nonostante la presenza di un motore/generatore elettrico e di una piccola batteria, non è possibile definire questa vettura elettrica in senso stretto. E allora, prima di addentrarci nel pieno di questa argomentazione, è bene definire le diverse tipologie di auto elettrica: Veicoli ibridi Plug-in (PHEV) Sono i veicoli ibridi, ovvero con doppia fonte di potenza per la propulsione, una elettrica ed una con motore termico (che nel sistema ibrido – parallelo è connesso alle ruote motrici) la cui batteria, normalmente dimensionata per una autonomia di poche decine di chilometri, può essere ricaricata dalla rete elettrica. Una volta scaricata la batteria – o non appena raggiunto un livello di carica minimale (30-40% del suo contenuto energetico), il veicolo, secondo il tipo di gestione del sistema, entra in funzionamento ibrido “normale”, analogo a quello dei veicoli ibridi non ricaricabili. Con un dimensionamento della batteria atto ad erogare un’autonomia di 30 km, si potrebbero soddisfare ad “emissioni zero” circa il 60% dei bisogni di mobilità delle automobili in Italia5 . Diverse auto di questo tipo hanno autonomia in funzionamento elettrico anche superiore a 50 km.

Veicoli ibridi Range-Extended (REEV) Sono veicoli ibridi con due motorizzazioni (una elettrica di trazione ed una endotermica di ricarica). Anche in questo caso la batteria, normalmente dimensionata per una autonomia attorno al centinaio di km o più, è ricaricabile dalla rete elettrica; una volta scarica, entra in azione un generatore elettrico alimentato dal motore endotermico di bordo che provvede al reintegro della batteria. In questo modo di funzionamento il veicolo si muove con il motore elettrico, o con più motori elettrici collegati alle ruote, ma opera in definitiva attraverso il carburante di bordo, anche se con minori emissioni rispetto al veicolo puramente endotermico convenzionale, perché il motore del REEV lavora ad un regime ottimizzato, con la batteria che agisce da livellatore dell’energia, che viene in parte trasferita alle ruote e in parte immagazzinata nella batteria stessa. Ve ne sono in commercio con autonomia di circa 150 km in funzionamento elettrico e altrettanti con il range-extender inserito. Veicoli bimodali elettrico – endotermico Sono veicoli provvisti di due motorizzazioni del tutto indipendenti, rispettivamente elettrica alimentata a batteria ricaricabile dalla rete elettrica, ed endotermica utilizzabile in alternativa a quella elettrica per consentire percorrenze elevate. Spesso ognuna delle motorizzazioni è connessa ad un asse del veicolo, che opera quindi a trazione anteriore o posteriore a seconda del propulsore attivato. Veicoli elettrici a batteria (BEV) Sono i veicoli con la sola motorizzazione elettrica alimentata da una batteria ricaricabile esclusivamente dalla rete elettrica. L’autonomia dei modelli già in commercio da alcuni anni è compresa per le autovetture tra i 150 e i 200 km ma, soprattutto nella fascia premium di mercato, vi sono già modelli da 400-600 km, che si ritiene potrà divenire uno standard diffuso nell’arco di pochi anni, con la graduale diminuzione di costo delle batterie. Veicoli a Fuel-cell a idrogeno (FCEV) Sono i veicoli con motorizzazione elettrica nei quali la sorgente di energia elettrica per la propulsione è costituita da una cella a combustibile (a volte assistita da supercapacitori) invece che da una batteria. La cella a combustibile viene a sua volta alimentata da idrogeno, stoccato a bordo del veicolo in bombole ad alta pressione o in sistemi fisico-chimici. Il vantaggio dei FCEV è che l’autonomia dipende solo dal dimensionamento del “serbatoio” di idrogeno. Lo svantaggio è che occorre sviluppare una apposita rete di distribuzione dell’idrogeno, oggi inesistente (salvo che in piccole aree territoriali in cui l’idrogeno ha altre applicazioni industriali).