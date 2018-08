Auto finisce fuori strada sull’A1 poi prende fuoco: morti un uomo e una donna

Tragedia lungo l’autostrada A1, dove intorno alle 15 e 30 di oggi lungo la carreggiata sud, nel tratto Monte San Savino-Valdichiana, tra le province di Arezzo e Siena, hanno perso le vita due persone. L’auto su cui viaggiavano dopo essere finita fuori strada ha preso fuoco. Stando a quanto rivelato dalla polizia stradale non sono stati coinvolti altri veicoli. In seguito all’incidente il traffico è stato bloccato: a lungo sono stati segnalati 5 chilometri di coda. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione l’automobile è sbandata finendo fuori strada e prendendo fuoco: i due occupanti sono rimasti intrappolati nell’abitacolo e non sono riusciti in alcun modo a liberarsi, forse perché già gravemente feriti. L’incidente si è verificato circa un chilometro prima del casello di Valdichiana. Da quanto rivelato dalla polstrada l’auto coinvolta, una Dacia, è sbandata sulla destra – tra le ipotesi un momento di distrazione – e si è ribaltata strusciando per alcuni metri per poi incendiarsi.

Sono in corso accertamenti per identificare i due occupanti deceduti: un testimone avrebbe raccontato che a bordo c’erano un uomo e una donna e che ha tentato di aprire invano la portiera. L’autostrada è rimasta bloccata per circa 40 minuti poi è stata riaperta una corsia. Alle 17 i chilometri di coda erano sei: per gli automobilisti rimasti fermi incolonnati la polstrada ha attivato la prefettura per l’intervento della protezione civile e Autostrade ha fatto distribuire acqua.