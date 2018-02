Avellino: adolescente sequestrato, legato ad un albero e picchiato per 25 euro

I Carabinieri della compagnia di Avellino pare abbiano deferito in stato di libertà due giovani i quali sono stati ritenuti responsabili di reati di estorsione,, sequestro di persona e rapina. I fatti si sarebbero svolti nel tardo pomeriggio della giornata di giovedì ad Avellino dove il giovane, che è rimasto vittima della violenza, proveniva da Altavilla Irpina. La violenza è stata messa in atto da un compaesano ed un diciottenne coetaneo residente nel capoluogo Irpino. La vittima, un ragazzo di 18 anni proveniente da Altavilla Irpina, era giunto nel capoluogo irpino in compagnia di un amico. Alla fermata del pullman, ad attendere i due ragazzi di Altavilla Irpina, vi erano un 17enne e un 18enne che costringevano il giovane a salire a bordo dell’autovettura condotta dalla madre.

Una volta Giunti presso il garage, i due aggressori pare abbiano cominciato a colpire giovane di Altavilla Irpina con delle mazze di legno. Il 17enne è stato legato per mani e piedi e anche bloccato con del nastro adesivo sulla bocca per impedirgli di gridare. Dopo aver fumato uno spinello, i due aggressori avrebbero condotto l’amico nel noccioleto vicino e lo avrebbero derubato dell’orologio legato ad un albero e minacciato. “Se non ti uccide il freddo, ti uccido domani” , è questo quanto detto dal 18enne a cui non erano stati restituiti i €25 prestati due giorni prima, prima di prendergli l’orologio ed andare via.

Fortunatamente la vittima è riuscita a liberarsi subito dopo e chiedere aiuto ai carabinieri che hanno identificato gli aggressori nel giro di qualche minuto. Sulla base dunque di questo grave episodio di violenza pare vi fosse il debito economico di qualche giorno prima ovvero €25 che la vittima non aveva ancora corrisposto. I due Come già abbiamo detto sono stati fermati dai Carabinieri e denunciati alle autorità giudiziarie competenti. Gli inquirenti avrebbero anche sequestrato la corda e anche il tubo utilizzato per la violenza. Si tratta dell’ennesima manifestazione di disagio giovanile, ancora una volta una storia di giovani che evidenziano la mancanza di senso di responsabilità e anche di rispetto per quelle che sono le regole della civile convivenza.

La gravità dell’accaduto che ha visto protagonisti i giovani minori e da poco maggiorenne ha portato i militari da sempre impegnati nello sviluppo della cultura della legalità in ambito scolastico e soprattutto giovanile in generale, ad intervenire con un’azione decisa di contrasto E dalla quale è auspicabile che questi giovani aggressori possono sicuramente trarne insegnamento. Fortunatamente grazie al fatto che il giovane si sia liberato. questa vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, ma è chiaro che se i due aggressori lo avessero lasciato li per parecchio tempo e il diciassettenne non fosse riuscito a liberarsi, molto probabilmente sarebbe finita in una tragedia.