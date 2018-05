Aveva 101 anni e viveva in una casa che si puliva e asciugava da sola

È davvero atipica la storia che stiamo per raccontarvi e che ha come protagonista una donna morta purtroppo all’età di 101 anni nel dicembre del 2016. Stiamo parlando di Frances Gabe, ovvero una donna che ha vissuto fino a 101 anni morendo purtroppo nel dicembre 2016. I suoi vicini di casa non sapevano che la donna fosse però un genio incompreso, oppure una matta a seconda dei punti di vista. Per cercare di capire bene quello di cui stiamo parlando, vi anticipiamo subito che la donna pare non avesse mai pulito la sua casa per circa vent’anni. Vi starete chiedendo sicuramente come sia possibile ciò.

Effettivamente la donna pare non abbia mai pulito la sua abitazione che però era molto pulita. Effettivamente questa casa pare si pulisse da sola e la donna aveva ideato un modo per poterlo farle succedere. Negli anni 80 pare che per la donna fosse arrivato il momento di correre ai ripari perché non riusciva più a stare dietro la sua casa e anche ai suoi figli e così un giorno stanca dell’ ennesima macchia aveva perso le staffe e aveva imbracciato la pompa del giardino. Questo se per tanti è una misura piuttosto estrema, questa azione era intanto servita la donna per avere un’idea.

Effettivamente nel 1984, la donna trasformò la sua casa nella prima abitazione che si autopulisce grazie a 68 invenzioni che la donna ha brevettato e che hanno fatto sì che l’ appartamento diventasse una lavastoviglie gigante. E in realtà ad essere puliti non erano soltanto i pavimenti e le pareti ma anche i piatti in cucina, i vestiti nell’armadio e la cuccia del cane. Nel momento in cui iniziava il ciclo di lavaggio. la donna indossava una giacca antipioggia e prendeva l’ombrello e poi non le restava che premere un pulsante. Anche il pavimento Pare fosse stato progettato in modo che durante la polizia si potesse incrinare verso l’esterno ed aveva costruito anche dei canali di scolo in modo che non potessero rimanere dei restanti ristagni d’acqua.

La casa Quindi veniva insaponata e poi risciacquata e grazie ad un sistema di aria calda veniva asciugata. In meno di un’ora tutto era pulito compreso muri, bagni pavimenti e bucato e anche completamente asciutti. Per poter realizzare tutto ciò però la donna fu costretta a rivestire le superfici della casa con dei teli di plastica non c’erano tappeti tende. Questa sua invenzione negli anni 80 divenne davvero un qualcosa di straordinario Ottenendo un grande successo e la storia dell’ anziana signora Venne raccontata in televisione e in tanti andarono a visitare la sua abitazione. Questa idea la donna l’ebbe non soltanto per lei ma anche per i disabili, per gli anziani e per le madri e mogli con impegni piuttosto pressanti. Purtroppo però dopo il terremoto del 2001 gran parte di questo sistema messo in piedi nella sua abitazione venne danneggiato e quindi nel 2008 La famiglia fece ricoverare la donna in una casa di riposo dove poi si è spenta all’età di 101 anni.

