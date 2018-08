“Avevo fatto una promessa a mia mogli 50 anni fa”, si diploma a 73 anni

Una storia di grande importanza quella che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista un uomo il quale si sarebbe diplomato a 73 anni. L’uomo avrebbe fatto una promessa alla moglie circa 50 anni fa. E’ questa la storia di Giorgio, che dopo 50 anni è riuscito a mantenere la promessa fatta alla moglie e ora pensa di laurearsi. “Mi sono accorto che alla mia età sono ancora in grado di imparare e ora spero di continuare”. È una singolare storia, ma di grande significato quella che avrebbe raccontato Il Messaggero Veneto qualche giorno fa.

La storia è quella di un uomo di nome Giorgio De Rosa, che ha lavorato per tutta la vita come dirigente e project manager di un’azienda di costruzione operante in tutto il mondo. L’uomo è riuscito a diplomarsi quest’anno a 73 anni. Giorgio ha spiegato di essersi impegnato nel tenere fede a una promessa fatta 50 anni, prima alla sua fidanzata ora moglie Mirella.

E così con tanta forza di volontà e la voglia di raggiungere nuovi obiettivi, si è rimesso a studiare e ha finalmente ottenuto il suo diploma di elettricista installatore. L‘uomo al Messaggero Veneto, ha spiegato anche quelle che sono state le difficoltà incontrate in questi mesi di studio. “Non è stato sempre tutto semplice. Con le materie tecniche, con le quali ero abbastanza in sintonia non ho avuto problemi, ma la matematica me ne ha creato più di qualcuno, soprattutto gli integrali. Ho avuto paura di non farcela, ma grazie all’impegno degli insegnanti che mi hanno sempre seguito con professionalità e il forte sostegno della mia famiglia, sono riuscito a superare le difficoltà e a realizzare questo sogno”, continua il neodiplomato.

Giorgio, sembra che ora ci abbia preso gusto tanto da pensare di iscriversi all’università e portare a casa una laurea. “Mi sono accorto che alla mia età sono ancora in grado di imparare e ora spero di continuare. Mi piace moltissimo la storia antica, oltre alle materie tecniche e a fine estate farò visita a qualche università”, ha raccontato ancora il neo diplomato.