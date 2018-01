Hai avuto un infarto? Attenzione: potresti perdere il lavoro

Un lavoratore infartuato su 4 abbandona il lavoro, volontariamente o meno, entro 12 mesi dal rientro in azienda. E’ quanto emerge da un’indagine pubblicata su Jacc e condotta da Laerke Smedegaard, della Herlev & Gentofte University di Hellerup (Danimarca) su 22.394 infartuati, che ha evidenziato come il 24% finisca per abbandonare del tutto il lavoro entro il primo anno della ripresa dell’attività.

“Una disoccupazione di ritorno che andrebbe studiata maggiormente – sottolineano gli esperti – analizzando nel dettaglio quali sono i motivi precisi che spingono queste persone ad allontanarsi dal proprio lavoro precedente e, in certi casi, ad allontanarsi dall’intero mercato del lavoro”. “Il fatto di riuscire a mantenere il proprio posto di lavoro dopo un infarto è un fattore importante per la qualità di vita, per l’autostima e per la stabilità economica dell’infartuato”, osserva Smedegaard, che aggiunge: “La riabilitazione cardiaca successiva ad un infarto dovrebbe puntare anche ad aiutare i pazienti a mantenere le proprie capacità lavorative a lungo termine”. “Questi dati devono farci riflettere – commenta in una nota Carola Adami, fondatrice e Ceo della società di ricerca e selezione del personale di Milano Adami & Associati – Se ormai da anni si parla dell’accumulo di stress tipico di certe professioni come ulteriore fattore di rischio di infarto, ora dobbiamo iniziare a pensare non solo alle cause, ma anche agli effetti che un infarto può avere sulla vita professionale di una persona”.

Da recenti studi emerge inoltre come negli ultimi anni l’età media delle persone colpite da infarto si sta via via abbassando: in base ad una ricerca condotto su circa 4 mila pazienti dalla Cleveland Clinic, l’età media si è abbassata dai 64 ai 60 anni, con una casistica sempre più ampia al di sotto dei 50 anni. Un abbassamento dell’età – sottolineano gli esperti- che, tra le altre cose, porta anche ad un progressivo aumento degli infarti in età lavorativa.

“Un infarto segna profondamente la vita di un individuo, anche dal punto di vista professionale – ricorda Adami – e in molti casi gli infartuati hanno delle concrete difficoltà a proseguire normalmente la propria carriera lavorativa. Non è infatti raro incontrare persone che, ad un anno o due dall’infarto, sono state costrette a cambiare totalmente lavoro o, nel peggiore dei casi – conclude – a ritirarsi completamente”.

Al ritorno a casa, la persona che ha avuto un infarto riprende gradualmente la sua vita “normale”, secondo i suggerimenti ricevuti dal cardiologo dell’ospedale e dal proprio medico di medicina generale, il medico di famiglia.

È importante sottolineare che davvero dopo un infarto si possono riprendere le proprie attività e coltivare i propri interessi. Certo, non bisogna sottovalutare quello che è successo, ma si deve sapere che, avendo cura di sé, migliorando le proprie abitudini di vita e seguendo le indicazioni del medico di fiducia, si può vivere con serenità.

IDA CHE COSA É SUCCESSO? CHE COSA É L’INFARTO?

Il cuore è un muscolo che ha la funzione di “pompare” il sangue nelle arterie per portare ossigeno e nutrimento a tutti i tessuti del nostro organismo.

Ma anche il cuore ha bisogno di ricevere ossigeno e nutrimento per svolgere questa funzione. Le arterie che portano il sangue, cioè l’ossigeno e il nutrimento, al cuore sono le coronarie che, come le altre arterie, possono ammalarsi di aterosclerosi, una malattia molto frequente caratterizzata dalla formazione di placche sulle pareti interne dell’arteria, formate da grassi e cellule infiammatorie.

A volte queste placche rimangono stabili per molti anni, ma altre volte si possono rompere improvvisamente provocando la formazione di un coagulo (il “trombo”] che in pochi minuti può ostruire completamente l’arteria.

La zona del cuore che non viene più “nutrita” dalla coronaria ostruita, se questa non viene riaperta in fretta, va incontro ad un danno irreversibile e si ha una “necrosi” o “infarto”.

CHE COSA FARE PER STARE BENE E PREVENIRE LE RICADUTE?

L’infarto impiega alcune settimane per essere “riparato”, cioè perché si formi la cicatrice sulla lesione. L’attività fisica (intesa come camminare, salire le scale, sollevare pesi] dovrà essere ripresa con gradualità, concordando il che fare con il proprio cardiologo o con il proprio medico di famiglia.

E con gradualità si potranno riprendere anche le attività della vita di ogni giorno.

Due sono le indicazioni fondamentali per prevenire le ricadute: adottare abitudini di vita “salva cuore”; seguire con scrupolo la terapia farmacologica prescritta rispettando gli orari, i dosaggi, le modalità di prendere le medicine.

Da non dimenticare, anche per consigli e confronti, l’importanza di una costante relazione con il medico di fiducia: lo specialista cardiologo o il medico di famiglia.

QUQLI SONO LE OBITUDINI DI VITA “SALVO CUORE’

Per prevenire il rischio di ricadute, occorre avere uno stile di vita rispettoso della salute e, in particolare, occorre evitare comportamenti che possono danneggiare il cuore.

Queste solo le indicazioni, semplici da seguire.

o NO AL FUIDO

Non fumare ed evitare il più possibile anche le situazioni di “fumo passivo”, perché il fumo facilita la formazione di placche e trombi nelle arterie.

Fumare fa male sempre, a maggior ragione dopo un infarto.

È importante ricordarlo poiché spesso gli effetti che il fumo produce sulle arterie sono tenuti meno in considerazione rispetto a quelli, per esempio, che si riferiscono ai polmoni.

Per chi ha difficoltà a smettere di fumare, il Servizio sanitario regionale garantisce un supporto con iniziative e veri e propri corsi “antifumo” che si svolgono in tutta la regione (per informazioni chiamare il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30, sabato e prefestivi dalle ore 8,30 alle ore 13,30).

0 REGOLARE ATTIVITÀ FISICA

L’attività fisica che fa bene al cuore è semplice e alla portata di tutti: camminare a passo svelto in pianura per almeno 30-40 minuti per 3-4 giorni la settimana.

SANO E CORRETTO RLimENTRZIONE

La dieta che si è dimostrata particolarmente utile a prevenire l’infarto è la “dieta mediterranea” in quanto ricca di frutta, verdura, pesce, e povera di grassi animali. Una dieta semplice da seguire e gustosa al tempo stesso.

Ecco qualche suggerimento:

• mangiare frutta e verdura (condita con olio di oliva) possibilmente tutti i giorni,

• mangiare pesce di mare possibilmente 2-3 volte la settimana,

• ridurre le carni rosse a favore di quelle bianche,

• preferire il latte parzialmente scremato,

• ridurre il sale,

• ridurre il consumo di insaccati, formaggi, uova e condimenti grassi,

• bere vino senza superare il / litro al giorno (no superalcoolici),

• mangiare dolci non più di 1 volta la settimana,

• caffè fino a 2 tazzine al giorno.

o NO flOLI STRESS

Ci sono situazioni stressanti che non dipendono da noi, però ce ne sono altre che possono essere evitate.

Ecco qualche suggerimento “positivo”:

• avere orari regolari per i pasti e per il sonno,

• programmare gli impegni e stabilire le priorità,

• ritagliarsi momenti di riposo e, ogni tanto… “staccare la spina”,

• se il lavoro richiede sforzi fisici o turni particolarmente pesanti, consultare il proprio medico per concordare che cosa fare.

QUANDO E COfllE PRENDERE LE MEDICINE?

Assieme alla dieta da seguire per evitare di diventare sovrappeso, la persona che ha avuto un infarto dovrà prendere farmaci per mantenere la pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo entro limiti raccomandati (per approfondimenti, vedi il riquadro a pag. 6 e 7).

Le medicine sono prescritte dal cardiologo o dal medico di famiglia: a loro ci si può rivolgere con fiducia per chiedere spiegazioni e per sciogliere dubbi; occorre infatti sapere perché sono state prescritte, a quali dosaggi e a quali orari bisogna prenderle e anche per quanto tempo.

Al medico ci si deve rivolgere anche per sapere quando e se è possibile sospendere l’assunzione delle medicine: farlo senza averlo concordato prima con il medico può comportare seri rischi per la salute.

I FORIMI GENERICI 0 EQUIVALENTI

Anche per il cuore ci sono farmaci generici (o equivalenti): farmaci con lo stesso principio attivo di quelli di “marca”, e quindi ugualmente efficaci, ma meno costosi.

II Servizio sanitario regionale promuove l’uso di questi farmaci poiché, mantenendo la stessa efficacia, permettono di risparmiare risorse da dedicare alla ricerca di farmaci innovativi.

Lo stesso farmaco generico o equivalente può essere prodotto con nomi diversi: al momento del ritiro in farmacia bisogna porre attenzione al nome e chiedere spiegazioni al farmacista in caso di dubbi.