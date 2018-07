Badante 24enne fa sesso con la figlia 13enne del suo capo e poi la uccide a coltellate

Un uomo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pugnalato a morte una ragazzina di 13 anni e di aver poi scaricato il suo corpo nei boschi. Stephen Nicholson avrebbe inoltre intrapreso una relazione sessuale con l’adolescente Lucy McHugh prima della sua morte. Stando a quanto accertato il ragazzo inglese ha vissuto con la 13enne e sua madre Stacey White, 33 anni, nella loro casa di famiglia a Southampton fino a poco tempo fa. Lavora come badante per la donna. Lucy è stata vista l’ultima volta mercoledì mattina quando è uscita per andare a trovare un’amica. La sua famiglia, allarmata per il fatto che la teenager non era tornata a casa entro la sera, ha chiamato la polizia. Il suo corpo è stato ritrovato in un bosco vicino al centro sportivo di Southampton da un dog sitter la mattina seguente. La polizia dell’Hampshire ha stabilito che la 13enne è stata uccisa da “numerose coltellate”.

All’inizio di quest’anno, Lucy aveva rivelato su Facebook di avere “una relazione”, senza rivelare con chi. Gli inquirenti hanno fatto appello a chiunque possa aver visto Lucy, per provare a ricostruire le ultime ore di vita della giovane Lucy, pubblicando anche le foto dei suoi vestiti nella speranza che qualcuno possa ricordarsi di averla vista. Un portavoce della polizia ha detto: “Lucy è morta a causa di ferite da arma da taglio. Stiamo ancora cercando l’arma del delitto. Non possiamo dire in questa fase se si trattasse di un coltello, forbici o altri strumenti. Stiamo ancora tentando di rintracciare i movimenti di Lucy tra le 9.30 di mercoledì quando è uscita da casa sua e le 7.45 di giovedì quando il suo corpo è stato ritrovato nel bosco al Centro sportivo di Southampto”. Amici e familiari sono ancora sotto choc. Il nonno paterno, Keith McHugh, 64 anni, “non ha ancora avuto il tempo di piangere adeguatamente”, secondo sua moglie Rosemary McHugh. “I nostri cuori vanno alla famiglia. Ho incontrato Lucy, ha fatto parte della mia vita. È terribile”, ha detto. Un’amica di Lucy ha scritto su Facebook: “Una tale perdita, aveva un sorriso che illuminava la stanza e mi sento fortunata ad averla conosciuta e a poter dire che era un’amica intima, era tutto il mio amore”.