Badante ruba 160mila euro al padrone di casa: una vicenda vergognosa

Rubava i soldi al 90enne che doveva accudire. E’ successo a Bertinoro dove una donna marocchina di 45 anni in poco tempo avrebbe sottratto all’anziano 90enne oltre 160 mila euro. Ora la donna dovrà rispondere di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita. Le indagini dei Carabinieri di Forlì erano partite già nel settembre 2016, dopo che la banca del 90enne aveva avvisato i nipoti di tre assegni per 10, 50 e 80mila euro finiti sul conto corrente della nordafricana. L’anziano avrebbe inoltre sottoscritto una polizza vita da 50mila euro a beneficio della donna residente in Italia da 10anni. Pare poi che la donna avesse acquistato molte cose, tra cui anche molti elettrodomestici, con la carta dell’uomo.

La fattispecie, così come delineata nel vigente Codice penale, rappresenta il punto di arrivo, non privo di aspetti problematici, di una lunga evoluzione storica il cui punto di partenza si può convenzionalmente collocare nel Codice penale francese, passando per il Codice del ’30 in cui viene collocata all’interno dei delitti contro il patrimonio mediante frode; il Codice Rocco ha avuto il considerevole merito di ampliare l’ambito dei soggetti tutelati prescindendo da una legale incapacità e invece accogliendo il concetto di incapacità di fatto della persona offesa e di individuare come evento del reato, in aggiunta e indipendentemente dalla sottoscrizione di un documento, meri atti verbali e fatti materiali (come doni materiali, restituzione di titoli). Interessante da questo punto di vista il fatto che viene in rilievo per la realizzazione della figura di reato un qualsiasi atto del soggetto passivo che sia produttore di effetti giuridici dannosi e pertanto anche atti in sé non aventi natura patrimoniale quali l’affiliazione, l’adozione, il riconoscimento di figlio naturale e l’atto di matrimonio, dovendosi riconoscere a tali atti la potenzialità e la idoneità a generare effetti giuridici dannosi a carico del soggetto passivo o di terzi.

Le condizioni psichiche del destinatario della condotta e la minore età costituiscono i presupposti del reato poiché la condotta di abuso si verifica proprio in relazione e in ragione di queste situazioni. La legge contempla tre distinte categorie di soggetti o meglio di situazioni soggettive in cui versano o si richiede che versino i soggetti passivi del delitto di circonvenzione di persone incapaci: i minori, gli infermi e i deficienti psichici. Poiché le condizioni psichiche di queste persone – tutte qualificate da una minorata difesa psicologica di fronte all’opera induttiva dell’agente – interagiscono con l’abuso, tali persone prima ancora di assumere le vesti di soggetti passivi del reato assumono le vesti di soggetti passivi dell’azione: i soggetti in questione, infatti, divenuti strumenti dell’agente, partecipano al fatto in cui si concreta il reato poiché pongono in essere un atto giuridico.

Si è già accennato al fatto che soggetti passivi del delitto di circonvenzione possono essere i minori, gli interdetti e gli inabilitati e tutti coloro che si trovano in una situazione di fatto qualificabile come “stato di infermità o di deficienza psichica”. A ciò segue come inevitabile corollario l’accertamento specifico delle condizioni psichiche del soggetto al momento del compimento dell’atto. Deve trattarsi, conformemente ai principi che presiedono l’ordinamento penale, di un accertamento di fatto. È corretto pertanto sostenere che detto stato di fatto va provato anche in relazione ai minori e agli altri incapaci per dichiarazione giudiziale.

Il dato storico della minore età così come la dichiarazione giudiziale di interdizione o inabilitazione, dunque, non esonerano, quando si versi in tema di circonvenzione, dall’accertamento del concreto rapporto tra la incapacità del soggetto e l’atto fattogli compiere. Si esprime il medesimo concetto, adottando una terminologia civilistica, quando esattamente si afferma che i predetti elementi storici costituiscono presunzioni semplici, come tali suscettibili di prova contraria. In sostanza si può affermare che viene in rilevo a causa di aspetti di personalità, condizioni personali, sociali o culturali il concetto di succubanza di una persona rispetto a un’altra. Succubanza insufficiente comunque ai fini dell’integrazione del delitto che ci occupa se non accompagnata dalla consapevolezza di essa in capo al soggetto attivo e all’abuso che questi ne fa Indurre significa influire – mediante un’apprezzabile attività di persuasione, di suggestione, di pressione morale – sul processo di formazione della volontà di altra persona che viene condotta in direzione del fine avuto di mira dall’agente. L’induzione non soltanto può far insorgere nel soggetto ricevente una decisione ma può anche rafforzare una decisione già presa.

Secondo la giurisprudenza, l’induzione si deve concretare in un’apprezzabile attività di suggestione, pressione morale o persuasione, finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, dunque una spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo . Peraltro, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, per la prova dell’induzione non è necessario che la dimostrazione dell’induzione del soggetto passivo al compimento dell’atto a lui pregiudizievole sia data attraverso episodi specifici, ben potendo detta prova essere anche indiretta o indiziaria e presuntiva, cioè derivare da elementi gravi, precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da questi derivato . Da tali statuizioni si evince che per l’integrazione del reato è necessario che l’agente, facendo uso di mezzi idonei, induca la vittima a compiere l’atto. Tali mezzi devono concretarsi in un’attività più o meno apprezzabile, di coazione, di suggestione morale, di spinta, di persuasione, di determinazione, di un quid insomma che abbia l’idoneità e l’efficacia di indurre il soggetto passivo a compiere l’atto dannoso. L’induzione è pertanto un’alterazione del processo di formazione dell’altrui volere mediante l’abuso dello stato soggettivo dell’incapace. Importante a questo punto sottolineare come, a differenza del reato di truffa, la condotta del circonventore non deve necessariamente tradursi in una falsa esposizione della realtà, né deve comportare il verificarsi di un errore nel destinatario, ma è sufficiente che l’atto comportante effetti dannosi sia commesso a seguito e a causa dell’azione induttiva altrui ossia a seguito di una suggestione coltivata dal circonventore. Y L’abuso Si sostiene che l’abuso, nella fattispecie in esame rappresenti il mezzo che l’agente pone in essere per indurre la vittima al compimento dell’atto; che tra l’abuso, consistente appunto nel profittare delle suddette condizioni della vittima – e il compimento dell’atto dannoso intercorre un rapporto di causalità che si manifesta attraverso l’induzione. Tra abuso e compimento dell’atto pregiudizievole vi è dunque, a legare i due estremi della figura di reato (il mezzo e l’evento), l’azione induttiva, la quale può anche consistere in una sola azione: si ritiene pertanto applicabile l’istituto della continuazione quando l’agente, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abbia indotto lo stesso soggetto passivo a compiere successivamente più atti che importino effetti giuridici per lui o per altri dannosi. Nonostante di solito l’abuso comporti una condotta positiva si osserva che questo può anche consistere in una omissione che assume penale rilevanza quando esista un obbligo giuridico di spendere una condotta attiva.