Bambina affetta da leucemia, senza speranze torna a vivere grazie ad un miracolo

È davvero molto toccante la storia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista una bambina di 10 anni la quale purtroppo non aveva tante speranze per tornare a vivere, ma le cose poi sono andate diversamente. Si chiama Abby Furco ha 10 anni oggi e purtroppo da quando aveva 4 anni Le è stata diagnosticata la leucemia. Sicuramente la bambina non può non ricordare un momento della sua vita in cui non è stata male e anche i medici sin da subito non avevano dato tante speranze alla famiglia. Secondo i medici infatti la bambina non avrebbe avuto tante speranze di sopravvivere e nei 6 anni successivi alla diagnosi, la piccola è stata sottoposta tutta una serie di trapianti di midollo osseo chemioterapia e radioterapia. “Le abbiamo dato tutto il nostro amore, sapevamo di poterla perdere da un momento all’altro“, racconta Patty, la madre. “Ci sono stati momenti in cui non sapevamo se ce l’avrebbe fatta. Ha avuto infezioni che l’hanno molto indebolita. E non non potevamo fare altro che guardarla lottare per la sua vita”, ha aggiunto ancora la donna.

Purtroppo però nell’autunno del 2013 sembrava che il peggio potesse essere passato, era tornata a scuola aveva ripreso a frequentare gli scout e a giocare a calcio e stava proseguendo la sua vita come una qualsiasi bambina della sua età. Purtroppo però distanza di un anno il tumore è tornato ed anche in una forma più cattiva, tanto che la piccola aveva dei dolori lancinanti e non riusciva a muoversi ed è stato in quell’occasione che è stato predisposto un altro trapianto di midollo.

Purtroppo però la bambina sembra abbia rifiutato questo trapianto e la situazione è precipitata nel giro di Pochi istanti e i reni improvvisamente non hanno più funzionato i genitori hanno così perso totalmente le speranze. I medici erano stati molto chiari e avevano detto alla famiglia di prepararsi a dirle Addio.

Addirittura i genitori si erano trovati ad organizzare il funerale per la piccola, avevano già scelto la bara e anche la musica per la cerimonia e sarebbe stata staccata dal macchinari per la dialisi da lì a breve. Le avevano dato 48 ore di vita e per questo motivo la piccola era stata portata a casa, ma ecco che improvvisamente è accaduto un miracolo perché la bambina si è svegliata ed ha pronunciato queste parole “Ci sono ancora tante cose che devo vedere”. I genitori non potevano credere ai loro occhi e così felicissimi hanno contattato i medici che non si sono spiegati come questo è potuto accadere. Al Momento ci sono stati alti e bassi, ma la bambina continua a vivere la sua vita quasi come nulla fosse ed il Cancro è in remissione.