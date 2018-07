Bambina affetta da rara malattia, l’Asl non garantisce i prodotti per curarsi

La storia che stiamo per raccontarvi ha come protagonista una bambina affetta Purtroppo da una malattia molto rara, la quale non riceve dall’Asl i prodotti per potersi curare. La malattia molto rara di cui è affetta la bambina non sembra aver ancora oggi un nome E questo oltre alle condizioni molto gravi della piccola, non fa altro che aumentare l’angoscia nei genitori che sono costretti a fare i conti non soltanto con il dolore ma anche con la burocrazia che ci mette il carico. La storia è quella di una bambina di 24 mesi che purtroppo si trova vivere una vita diversa da quella di tanti bambini della sua età. A scoprire che qualcosa non andava è stata La Famiglia lo scorso mese di ottobre, in seguito alle continue crisi epilettiche finendo anche per averne 15 al giorno. In seguito ai ricoveri si è purtroppo arrivati alla conclusione che la piccola fosse affetta da una rara malattia di cui purtroppo ancora oggi non si conosce il nome.

Sono state giornate di paura di angoscia e non soltanto per la piccola, ma anche per i genitori e i fratelli della bambina che è stata presa in carico al Salesi di Ancona, da una professionista di Chieti che vive e lavora nelle Marche. Proprio grazie a questa professionista è arrivata la diagnosi epilessia focale farmacoresistente associata anche ad un ritardo globale dello sviluppo di origine verosimilmente genetico costituzionale. Dopo tanti mesi di ricovero la bambina è stata dimessa il primo di giugno e dopo avere sbrigato tutta la parte burocratica con il reparto di pediatria di Pescara, è arrivato un parere favorevole alla stazione della terapia chetogenica Ma è stato proprio in quel momento che sono iniziati i problemi.

«Consegnate tutte le carte dove si attestavano gli integratori, alimenti, prodotti e macchinetta per la misurazione dei valori di glicemia e chetonemia iniziamo ad avere i primi problemi…», racconta il papà. Nello specifico la bambina avrebbe Circa 7 prodotti da prendere e che l’Asl di Pescara dovrebbe passare ma che effettivamente soltanto due di questi sono stati reperiti. La famiglia vorrebbe soltanto poter completare il piano terapeutico che è stato siglato all’ospedale di Ancona Nella speranza che la bambina possa migliorare.

«Noi abbiamo il cuore colmo di gratitudine per il reparto di pediatria che ha fatto di tutto per la nostra bimba quando è stata ricoverata», ci tengono ad aggiungere i genitori. «Ringraziamo tutto il personale che vi lavora e non possiamo far altro che ringraziare per l’umanità e l’affetto che ci hanno dimostrato soprattutto per la vicinanza e la disponibilità di un paio di medici che ancora oggi sono sempre disponibili nel supportarci e nell’aiutarci. Stesso vale per l’ospedale Salesi dove troviamo ‘accoglienza’, professionalità e cura per la nostra bimba, questo nonostante i turni massacranti che sono costretti a fare e alla disponibilità che puntualmente anche al di fuori dell’orario lavorativo i medici danno. Non mettiamo in dubbio le parole e i colloqui avuti con il personale della farmacia ospedaliera che sicuramente ha agito e agisce in buona fede, quello che volevamo portare all’attenzione di tutti è che perdiamo sempre il ben fatto con dei problemi di natura burocratica/economica. La nostra esperienza con la Asl di Pescara è stata ed è ottima, quello che ci dà fastidio è la burocrazia….macchinosa, perditempo che ti sfinisce e porta all’esasperazione».