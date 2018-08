Bambina costretta a sposarsi. Dopo sei mesi torturata dall’uomo e condotta alla morte

La notizia che state leggendo parla di una bambina che è stata costretta a sposare di un uomo e dopo sei mesi di tortura è arrivata alla morte. Si tratterebbe di una storia di abusi su minori. Il fatto è accaduto in Afghanistan dove la sorella dell’uomo era stata uccisa dal fratello della bimba, così la piccola Hameya sarebbe diventata oggetto di continue torture e sevizie fino alla morte per mano del marito che era stata costretta a sposare. La piccola sarebbe stata costretta a sposare l’uomo dalla sua famiglia quando ancora bambina. L’uomo aveva il doppio della sua età e appena sei mesi dopo si è trasformato nel suo feroce aguzzino.

E’ Questa la terribile storia di abusi di cui è stata vittima una piccola afgana tra i 7 e i 10 anni. E’ stata ritrovata cadavere domenica scorsa nella sua casa in un villaggio della provincia a nord occidentale di Budghis, dopo che il corpicino è stata sottoposta a torture e abusi da parte del marito ventenne.

Secondo il portavoce del governatore Jamshid Shahabi, la piccola non aveva l’età minima legale per contrarre il matrimonio come tante altre piccole del paese. Era stata costretta a subire il volere dei genitori e costretta a prendere marito in tenerissima età con una pratica molto in uso nella zona. La piccola infatti è stata vittima di una tradizione secolare del paese che prevede lo scambio di figlie femmine tra due famiglie in modo che le piccole vengano date in in spose ai maschi, permettendo ad entrambe le famiglie il costo del matrimonio.

La sorella del marito della bimba quindi è stata data in sposa al fratello della vittima, andando incontro però anche lei ad una tragica finel Infatti L’altra ragazzina è stata uccisa dal proprio marito in modo davvero atroce e così a questo punto sarebbe scattata la vendetta del marito della piccolina. L‘uomo che aveva già un’altra moglie, ha iniziato a torturare la piccola per vendicarsi della sorella e alla fine l’ha uccisa. L’uomo sarebbe scappato ed attualmente è ricercato dalle forze dell’ordine.