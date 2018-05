Bimba muore dopo caduta dal letto, per i medici era gastrite

Un nuovo caso di malasanità è avvenuto nel nostro paese e nello specifico a Rivoli, dove una bambina è morta per un emorragia celebrale, nonostante i medici che l’hanno visitata le avessero diagnosticato una gastrite. La procura di Torino ha infatti disposto l’autopsia su una bambina di 2 anni, la quale lo scorso venerdì è deceduta per una emorragia cerebrale. Stando a quanto riferito dagli inquirenti non ci sarebbero dubbi, si tratterebbe di un caso di malasanità visto che la bambina era stata portata da Collegno, Dove abitava insieme ai suoi genitori presso l’ospedale di Rivoli, poiché vomitava e non mangiava. La madre avrebbe riferito ai medici del pronto soccorso che due giorni prima era caduta dal letto rimediando un livido proprio al centro della fronte ma ha anche aggiunto che non aveva avuto delle conseguenze gravi.

L’emorragia, dovuta alla rottura di un vaso sanguigno nella testa, può verificarsi nello spazio compreso tra il cranio e le meningi (emorragia subdurale e subaracnoidea) cioè esternamente al cervello stesso, e in questo caso è facilmente risolvibile con un intervento chirurgico aspirativo e non invasivo. Nel caso in cui invece, come è evidente sia accaduto a Fabrizio Frizzi, la perdita di sangue avviene all’interno del cervello, ovvero dentro la massa cerebrale bianca o grigia o dentro le sue cisterne (ventricoli cerebrali) la situazione si complica di molto, perché i sintomi compaiono all’improvviso, senza prodromi, e possono evolvere anche molto rapidamente. Se il paziente è in questi casi ancora vigile, orientato e collaborante, può riferire cefalea acuta (forte mal di testa) e presentare vomito senza nausea, ma può anche arrivare in ospedale in stato di coma più o meno profondo, ed avere subito crisi comiziali (epilessia), paralisi, irregolarità respiratorie, aumento della pressione arteriosa e anomalie della temperatura corporea, tutti sintomi che aggravano di molto la prognosi.

PROGNOSI VARIABILE

Dal punto di vista clinico, cioè visitando il malato, non è possibile differenziare una emorragia cerebrale da un ictus ischemico, dovuto invece a un trombo, perché solo una Tac permette la diagnosi certa, differenziando i versamenti emorragici, con la conseguente inondazione di sangue del cervello, dalle aree ischemiche dovute alla trombosi di un vaso. Inoltre la prognosi dell’emorragia cerebrale è molto variabile in base alla tipologia di sanguinamento, alle dimensioni dello stesso e alla causa che lo ha provocato, oltre che alle complicanze cardiache, come le aritmie, dovute alla perdita di sangue, che spesso risultano mortali.

Nello scorso ottobre Fabrizio Frizzi era stato colto in diretta televisiva da un malore riconducibile ad una patologia cerebrale, e lo stesso conduttore, dopo un periodo di cure, disse: «Non è ancora finita, lotto come un leone, e se guarirò racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricercascientifica, la stessa ricerca che ora mi sta aiutando». Quindi il conduttore televisivo più amato dagli italiani era consapevole di essere affetto da una malattia che aveva coinvolto il suo cervello e che il suo non era stato soltanto un accidente vascolare, perché quella “ischemia” che lui stesso aveva raccontato era stata invece solo il primo campanello di allarme di una patologia che non era stata operata, ma che aveva segnato i presupposti della sindrome neurologica che lo ha condotto all’emorragia fatale.

ESEMPIO PER TANTI

Fabrizio Frizzi in questi mesi di fatica fisica e psicologica, tra esami, cure quotidiane radioterapiche e chemioterapiche, effetti collaterali evidenti, controlli e riabilitazione, non si è però sottratto a vivere la vita, a continuare a lavorare in televisione, consapevole di condurre una «battaglia non facile», come lui stesso ha definito il percorso della sua patologia, nella speranza di poter vincere la sua guerra personale, come ha più volte dichiarato. Purtroppo non è andata così, ma il suo esempio sarà di aiuto ai tanti malati che si trovano nella sua stessa condizione, che hanno la sua stessa voglia di vivere e di combattere, che non si arrendono, e che non silasciano abbattere dalla sua morte, perché sperano di essere più fortunati di lui. E perché anche nelle gravi malattie, qualunque sia il loro percorso, terapeutico e patologico, un pizzico di fortuna ci vuole, e a volte può cambiare addirittura la prognosi.

Vittima di un’alchimia l’altr’anno, era tornato successivamente alla Rai nel mese di dicembre, tranquillizzando tutti fan di essere pronto a lottare come un leone. Molte terapie di una durissima battaglia contro quello che, nei mesi, si è complicato da un semplice malessere all’ipotesi più accreditata di un tumore.

Magalli ha aggiunto: “Sapevamo che stava male. Sapevamo che combatteva una battaglia disperata. Sapevamo che non voleva che se ne parlasse per paura di dover smettere di lavorare ed abbiamo tutti rispettato questo suo desiderio, la Rai per prima”.

Inclusa tra le emergenze mediche, l’emorragia cerebrale è una sindrome neurologica legata alla rottura di un vaso – solitamente un’arteria – che produce una perdita di sangue all’interno della volta cranica. Esistono varie tipologie di emorragia cerebrale in base all’area del cervello interessata, che possono avere sia un’evoluzione improvvisa e rapida, comportando seri rischi per la vita del paziente, che una manifestazione più lieve, trattabile attraverso una ‘semplice’ terapia farmacologica. Vi sono alcuni sintomi caratteristici che suggeriscono l’insorgenza della sindrome, le cui cause possono essere molteplici; tra esse malattie e traumi cranici, come quelli scaturiti da un incidente stradale. Colpisce principalmente persone con un’età superiore ai 50 anni, tenendo presente che la prima causa di emorragia cerebrale al di sotto di questa fascia di età è un trauma cranico. L’amato conduttore televisivo e doppiatore Fabrizio Frizzi si è spento a soli 60 anni a causa di un’acuta emorragia cerebrale.

Come Staff di Neurochirurgia, abbiamo voluto preparare questa “guida” poiché l’argomento Aneurisma Cerebrale ed Emorragia Subaracnoidea può diventare, per un uomo o una donna, estremamente importante per la gravità e repentinità con cui può manifestarsi, sia dal punto di vista del o della paziente, sia dal punto di vista del familiare e della famiglia stessa, alterando quella normalità di vita a cui noi tutti siamo abituati. Cos’è un aneurisma? L’aneurisma è una malformazione, e riguarda i vasi arteriosi cerebrali. La parete dell’arteria che è interessata dall’aneurisma può presentarsi dilatata e sottile sin dalla nascita, oppure, come succede nella maggior parte dei casi, si ha la formazione, con il tempo, di una vera e propria sacca determinata da vari fattori di rischio, fra i quali il fumo è il principale.

Come si presenta? Anatomicamente, l’aneurisma si presenta come una vera e propria dilatazione della parete arteriosa a forma di sacca; quest’ultima è in comunicazione con l’arteria tramite un piccolo foro (colletto dell’aneurisma) attraverso cui passa il sangue che la riempie. La parete della sacca è debole perché non possiede la struttura normale di un’arteria ed ecco perché può rompersi se la pressione del sangue aumenta improvvisamente. Normalmente non ci sono segni premonitori della presenza dell’aneurisma, a meno che questo non comprima delle strutture nervose adiacenti (ad es. nervi cranici) provocando dei deficit (malfunzionamenti) o che la sua grandezza non comprima il tessuto cerebrale circostante. In pratica l’aneurisma da segno di sé quando si rompe ed il sangue arterioso si riversa negli spazi subaracnoidei che avvolgono il cervello.

Sintomatologia Il sintomo più frequente dato dalla rottura di un aneurisma è la cefalea intensa ed improvvisa (come un colpo di pugnale alla nuca), accompagnata da nausea e vomito, che spesso viene descritta dai pazienti come il peggior mal di testa della propria vita. Altri sintomi possono essere: rigidità nucale, una breve perdita di coscienza, confusione e rallentamento motorio e cognitivo, problemi alla vista, difficoltà ad esprimersi, paralisi di una parte del corpo, movimenti incoordinati o a scatti sino ad un coma estremamente grave e profondo. Questo dimostra l’estrema gravità che la rottura di un aneurisma comporta per un paziente, che dal pieno benessere può presentare nel giro di qualche minuto, un coma profondo. Purtroppo circa il 30% dei pazienti muore a causa del sanguinamento mentre arrivano all’Ospedale.

Le conseguenze della rottura La rottura di una aneurisma determina la presenza di sangue nello spazio subaracnoideo, cioè all’interno delle meningi, dove non dovrebbe esserci che liquor. L’emorragia subaracnoidea, detta anche ESA, ha quattro sequele principali:

DANNO ALLE CELLULE DEL CERVELLO: il sangue fuoriuscito e raccoltosi nello spazio subaracnoideo può irritare, danneggiare o distruggere i tessuti nervosi vicini. Se la quantità è abbondante si potrà formare un ematoma che potrà comprimere il cervello.

RISANGUINAMENTO: può succedere nel 30-40% dei casi nelle prime 3-4 settimane dall’ESA. Dopo tale periodo la possibilità scende allo 0.5-2% dei casi a seconda del tipo e della grandezza dell’aneurisma.

IDROCEFALO: Il sangue potrebbe bloccare il normale flusso del liquor nello spazio subaracnoideo, portando così al suo accumulo con conseguente allargamento dei ventricoli cerebrali ed aumento della pressione intracranica. Per evitare questo problema, che può avere gravi conseguenze, potrebbe essere necessario l’inserimento di un catetere di drenaggio (esterno o interno) all’interno dei ventricoli.

VASOSPASMO: Il sangue, come gi… detto, al di fuori della sua normale sede, può irritare i tessuti ed i vasi, causando il suo restringimento (vasospasmo) con conseguente diminuzione di apporto di ossigeno al cervello e possibile comparsa di ictus. Tale fenomeno, che si verifica in maniera seria nel 15% dei casi, si presenta più frequentemente entro i primi 14 giorni dal sanguinamento. Il vasospasmo è un evento estremamente grave che può essere fatale. Tipi di aneurisma. Ci sono quattro tipi di aneurisma: sacculare, che come una sacca si espande dalla parete di un vaso, generalmente a livello di una biforcazione di un vaso, gigante, cioè un aneurisma sacculare di dimensioni superiori ai 2,5 cm fusiforme, dovuto alla dilatazione di tutta la parete di un vaso, micotico, causato dalla infezione di una parete vascolare. La scelta del trattamento dipende dal tipo di aneurisma, dalla sua posizione, dalle dimensioni e dalle condizioni del paziente.

Come si arriva alla diagnosi Nel dubbio di ESA, si eseguirà dapprima un TAC cerebrale, che ci dimostrerà la presenza di sangue nello spazio subaracnoideo e quindi una angiografia cerebrale. Se la TAC è negativa e nel dubbio possa esserci stato un sanguinamento, si eseguirà una puntura lombare per accertarsi ed essere sicuri che non ci sia presenza di globuli rossi. L’angiografia cerebrale, che serve per dare indicazioni sulla sede, le dimensioni e la forma dell’aneurisma e sull’eventuale presenza di vasospasmo, si esegue introducendo un catetere lungo i vasi principali, a livello dell’inguine fino a raggiungere i vasi intracranici, attraverso il quale viene poi iniettato un mezzo di contrasto per evidenziare i vasi sanguigni. L’angiografia è un’indagine invasiva alla quale è connesso un rischio di sviluppare un ictus cerebrale pari allo 0.5%, ma rimane l’esame d’elezione per diagnosticare questa pericolosa patologia. L’angiografia viene eseguita dai medici radiologi in radiologia.

Come viene trattato un aneurisma? Generalmente le opzioni terapeutiche sono due e cioè:

INTERVENTO CHIRURGICO: questo viene eseguito in anestesia generale con chiusura ed esclusione dal vaso dell’aneurisma con una clip fatta di titanio: il chirurgo eseguirà dapprima un taglio sulla cute quindi rimuoverà una porzione di osso (craniotomia). Avvalendosi del Microscopio Operatore, aprirà la dura madre e raggiungerà l’aneurisma che verrà escluso dal vaso di origine con una o più clips, impedendone così successive rotture e sanguinamenti. A questo punto richiuderà la dura e riposizionerà l’osso del cranio. La cute verrà suturata e la testa fasciata. Questo tipo di intervento ha esito positivo nel 95-98% dei casi.

EMBOLIZZAZIONE: in alcuni casi la procedura più opportuna se l’embolizzazione (pazienti in coma o anziani). Viene eseguita in anestesia generale da un neuroradiologo in Radiologia, esperto in questo campo. Questa tecnica consiste nell’esecuzione di un’angiografia nel corso della quale, attraverso particolari microcateteri che raggiungono l’aneurisma, vengono introdotte delle sottilissime spirali di platino che provocano la chiusura dell’aneurisma e la sua esclusione dal circolo arterioso. Le due tecniche hanno percentuali di successo e rischi che al momento sono sovrapponibili come percentuale. La tecnica più indicata verrà scelta di volta in volta in base alla sede ed al volume dell’aneurisma, alle condizioni cliniche ed alla preferenza del paziente (se vigile e cosciente) dopo averlo informato esaurientemente su rischi, benefici e modalità di tecnica.

Hanno provato a salvarla, ma Alice Mele, di soli due anni è morta sabato scorso in un lettino del reparto di Rianimazione del Regina Margherita, l’ospedale infantile di Torino. Causa del decesso, come è stato accertato ieri dal medico legale Roberto Testi: «Emorragia cerebrale dovuta a edema estradurale». Alice era caduta dal letto dei suoi genitori e aveva battuto la testa. Portata al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, la piccola era stata dimessa poche ore dopo. Le crisi di vomito e i giramenti di capo erano stati scambiati dai medici come effetti di una gastrite.

Era il 4 maggio, venerdì scorso, quando la mamma di Alice, Rita A brescia e il papà Nicola, hanno lasciato il pronto soccorso visibilmente sollevati: solo una gastrite. «Nostra figlia è stata visitata – hanno spiegato i genitori -, abbiamo detto che era caduta, ma i medici non hanno fatto alcun approfondimento».

«POTEVA SALVARSI» A nessuno è venuto in mente di sottoporre Alice ad una tac che avrebbe rilevato l’edema. «Nostrafiglia avrebbe potuto essere salvata», hanno scritto Rita e Nicola nella denuncia presentata due giorni fa alla squadra mobile della questura. E in questura è giunta anche la segnalazione relativa al decesso della bimba, firmata dal responsabile sanitario dell’Infantile: «La piccola paziente è stata portata da noi il 5 maggio, ma era troppo tardi». Infatti dopo la prima dimissione dall’ospedale di Rivoli, la bambina si era ulteriormente aggravata e i genitori erano tornati al pronto soccorso con Alice ormai se mi incosciente. Dopo l’autopsia, disposta ieri mattina dal sostituto procuratore Giulia Marchetti ed eseguita ieri pomeriggio, il fascicolo penale che era stata aperto per “atti relativi al decesso di Mele Alice”, ora nel frontespizio riporta anche il reato: “Omicidio colposo per colpa medica”.

Le indagini della polizia accerteranno eventuali responsabilità personali e ieri gli investigatori della mobile hanno acquisito presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli i turni dei medici in servizio il giorno del primo ricovero. Il 5 maggio, sempre a Rivoli, ma medici diversi, avevano accertato le gravi condizioni della bambina e disposto il trasferimento all’Infantile. «Sono state ore d’angoscia – ha dichiarato Rita A brescia che nella vita è maestra d’asilo -, vivo un incubo». Solo ieri un parente della donna, a nome della famiglia ha contattato un legale.

Intanto, sulla vicenda, la direzione sanitaria dell’ospedale di Rivoli ha diffuso un comunicato nel quale vengono ripercorse le tappe della via crucis della piccola Alice. «La bambina – si legge nella nota – è stata visitata e gestita come uno dei frequenti episodi di gastrite, verosimilmente virale, presenti quotidianamente in Dea». In merito alla caduta dal letto, l’ospedale precisa: Nel colloquio anamnestico, la mamma aveva riferito di un pregresso trauma cranico da caduta nella notte del 2 maggio, a cui però non aveva posto particolare attenzione, sia per la dinamica lieve che per la buona risposta della bimba all’evento». Questo passo del comunicato ha suscitato la reazione del papà di Alice: «Noi non siamo medici, mia moglie ha riferito della caduta, ma erano loro che avrebbero dovuto accertare eventuali conseguenze».

LA PEDIATRA

Sabato scorso la bimba è stata visitata da una seconda pediatra che ha annotato: «La piccola appare vigile, ma abbattuta, poco reattiva. Presenta sopore e bradicardia. È comparso un nuovo ematoma alla radice del naso. Nel sospetto di emorragia cerebrale, viene inviata presso il Dea Ospedale Infantile Regina Margherita».

Se quella giovane pediatra fosse stata presente al pronto soccorso anche il giorno precedente, «Alice – insistono i genitori -, sarebbe ancora tra noi». Ieri a Collegno, sotto casa della famiglia Mele, c’erano parenti e amici. Commozione, lacrime, ma anche molta rabbia: «Un medico non può mai dare nulla per scontato – ha detto uno zio -. Cosa possiamo dire alla mamma? Alice ora è un angelo ed è volata in cielo. Ma sono solo parole. Troppo poco per accettare questa tragedia».