Bambina in fin di vita sul volo Tunisi-Malpensa: salvata da medico, pilota e passeggeri

È il 6 marzo. Sul volo Tunisi – Milano Malpensa c’è una passeggera d’eccezione, Amina, nata da dieci giorni. Una piuma di un chilo e seicento grammi con un difetto al cuore, una patologia congenita che va subito operata. La mamma e il papà hanno chiesto agli esperti, individuato nel Policlinico San Donato di Milano il miglior centro per la cardiochirurgia pediatrica e organizzato la trasferta.

Per fortuna la collaborazione tra il pilota del volo, i passeggeri dell’aereo e un passeggero d’eccezione, il primario della Cardiochirurgia pediatrica proprio del Policlinico San Donato, hanno consentito ad Amina di arrivare sana e salva a Malpensa. Il racconto del viaggio, riportato dal “Corriere della sera”, è un’avventura a lieto fine. Fin da subito infatti sono iniziati i problemi: la partenza è stata rimandata di quattro ore e i genitori di Amina si sono rivolti subito al primario, Alessandro Frigiola, in cerca di bombole d’ossigeno d’emergenza per assicurare alla neonata la necessaria riserva d’aria.

Il primo ostacolo è stato superato: dopo chiamate d’urgenza al ministero sono state trovate due bombole d’ossigeno supplementari. Una volta decollati, dopo altre ore di ritardo dovuti ad altri problemi all’aeromobile, Frigiola si è recato dal pilota chiedendogli di fare presto: la durata stimata del volo era di 100 minuti, mentre l’ossigeno era disponibile solo per 90 minuti. Un altro problema si è però profilato durante il viaggio: la temperatura corporea della bimba, di appena un chilo e 600 grammi di peso, è iniziata a scendere in maniera preoccupante. A questo punto il dottore ancora una volta si è recato dal pilota, chiedendogli di alzare al massimo il riscaldamento: poi si è rivolto ai passeggeri, spiegando il motivo della sua richiesta. Nessuno ha protestato, anzi: nonostante tutti abbiano iniziato a sudare, tunisini e italiani hanno collaborato con il medico e sostenuto idealmente la piccola Amina e la sua famiglia.

Il pilota ci ha messo del suo, atterrando a Malpensa in appena 85 minuti. La piccola Amina è stata prelevata da un’ambulanza e portata al San Donato, dove il giorno seguente è stata operata dal professor Marco Carminati, primario di Cardiologia pediatrica. Il medico ha aperto la valvola cardiaca che impediva ai polmoni di Amina di ricevere il sangue dal ventricolo destro. L’intervento è riuscito e la piccola è già rientrata a casa assieme ai genitori, in questo caso senza alcuna urgenza: “Abbiamo fatto il destino di Amina – ha detto il professor Frigiola – Senza la nostra esperienza sarebbe stato difficile salvarla”.

Cardiopatie Congenite Le cardiopatie congenite sono cardiopatie malformative dovute ad anomalie strutturali semplici o complesse, isolate od associate ad altre malformazioni (extracardiache, si associano nel 20% dei casi circa). Le cardiopatie congenite hanno un’incidenza (con molte probabilità sottodimensionata) di 8 su 1.000 nati vivi. Grazie alle possibilità di diagnosi e terapia di queste condizioni il numero di questi pazienti che raggiungono l’età adulta sta aumentando continuamente. Le singole entità sono molte ma tra le più frequenti citiamo:

Difetti interventricolari (DIV): sono le cardiopatie congenite più frequenti e rendono conto del 35% circa di tutte le alterazioni. § Difetti interatriali (DIA): rappresentano il 7,5% di tutte le cardiopatie congenite §

Stenosi polmonare: 7% § Dotto arterioso (do Botallo) pervio: 6,8% § Tetrtalogia di Fallot: 5,2% ed è la cardiopatia cianogena più frequente Coartazione aortica: 4,8%, da tener presente che la forma infantile è più grave della forma adulta Altre Le anomalie strutturali delle cardiopatie congenite possono essere schematizzati come segue: Difetti di settazione Anomalie di connessione: delle vene agli atri, degli atri ai ventricoli e dei ventricoli alle arterie Ostruzione all’efflusso (polmonare o aortico) o all’afflusso (destro o sinistro) § Associazioni delle precedenti § Anomalie di situs viscero-atriale: malposizioni cardiache, spesso associate alle precedenti. Due delle molteplici classificazioni di queste patologie sono di utilità clinica e didattica: La classificazione clinica (detta anche “classica”) distingue le cardiopatie in base alla presenza di cianosi e presenza di scompenso in: Cianogene Non cianogene §Con scompenso Senza scompenso La classificazione fisiopatologica si focalizza sul flusso polmonare e divide le cardiopatie in: § Con iperafflusso polmonare (difetti settali) Con ipoafflusso polmonare (ostruzioni all’efflusso associate a difetti settali, sono cianogene) § Con normoflusso polmonare (coartazione, stenosi aortica o polmonare isolate) La manifestazione clinica della cardiopatia è variabile in quanto può essere: Urgenza neonatale: 20-30% dei casi in quanto la malformazione non è compatibile con la vita § Manifestazioni nella prima infanzia Presentazione in età successive I segni clinici di queste patologie possono essere: cianosi, scompenso, toni, click, soffi e polsi arteriosi. I Difetti Settali I difetti di settazione compendono i difetti interatriali, gli interventricolari e vasali (come il dotto di Botallo pervio). Nei difetti settali isolati si crea uno shunt da sinistra a destra per il gradiente pressorio tra le cavità e quindi si viene asd avfere un iperafflusso polmonare. In difetti settali associati a ostruzioni all’efflusso destro (stenosi, atresia della tricuspide, stenosi o atresia polmonare, tetralogia di Fallot) il quadro pressorio inverte lo shunt che diventa da destra a sinistra che destura il sangue sistemico e porta alla cianosi la cui entità è proporzionale al grado di ostruzione polmonare. Nelle stenosi polmonari severe e nella tetralogia di Fallot il flusso polmonare è supplito tramite il dotto di Botallo percui queste patologie sono dette dotto-dipendenti. I Difetti InterAtriali In base alla localizzazione anatomica del difetto distinguiamo, in ordine di frequenza: DIA tipo ostium secundum (della fossa ovale) DIA tipo ostium primum: si associa a difetti valvolari e difetti atriventricolari DIA tipo seno venoso DIA tipo seno coronarico All’esame obiettivo i difetti interatriali si possono presentare con: Asintomatico Soffio sistolico Fibrillazione atriale nell’adulto da iperafflusso destro In difetti tipo ostium primum (frequente nella aindrome di Down) si associa un’insufficienza mitralica. Il quadro radiografico dimostra un aumento della vascolarizzazione polmonare. L’ecocardiografia è il gold standard diagnostico in quanto visualizza il difetto e permette la quantificazione dei flussi dello shunt. Il 50% circa degli affetti da sindrome di Down ha una cardiopatia congenita tra le quali la più frequente è il difetto tipo ostium primum, talora un canale completo (valvola atriventricolare comune tra cuore destro e sinistro).

Il soffio generato dallo shunt è di solito molto ben udibile: pansistolico mesocardico, rude, forte. L’ECG documenta l’ipertrofia destra adattativa (ampi complessi QRS in V1-4) o ipertrofia bilaterale. Il quadro radiologico è quello di iperafflusso polmonare e sono frequenti aneurismi dei vasi polmonari nell’adulto. L’ecocardiografia è anche in questo caso l’esame diagnostico per eccellenza. Dotto di Botallo pervio: Il dotto arterioso di Botallo si chiude in condizioni normali poco dopo la nascita. I casi di dotto pervio sono dovuti ad arresto di questa obliterazione e lo shunt (da sinistra adestra) è comunque di entità limitata che non provoca iperafflusso polmonare. La pervietà del dotto nel periodo fetale è garantita dalla produzione di prostaglandine placentari che vengono a mancare alla nascita e ciò porta alla trasformazione del dotto di Botallo in legamento arterioso. Questo meccanismo fisiologico è sfruttato in cardiologia pediatrica: somministrando indometacina che antagonizza la sintesi dell prostaglandine il dotto è indirizzato verso la chiusura. Somministrando prostaglandine in infusione invece il dotto può essere mantenuto pervio impedendone la chiusura. Il dotto arterioso pervio comprende il 10-15% delle cardiopatie congenite ed è molto frequente in neonati prematuri. La pervietà del dotto si riscontra con frequenza elevata in altre situazioni: rosolia congenita, in presenza di ernie diaframmatiche congenite e in neonati polimalformati. Terapia dei difetti settali: I DIA tipo ostium secundum (della fossa ovale) sono chiusi preferibilmente in età infantile. Eccetto difetti molto ampi la chiusura del forame si effettua in maniera percutanea mediante un catetere con un dispositivo apposito montato. Il dispositivo utilizzato chiude la comunicazione ed è lasciato in situ. Dopo alcuni mesi la superficie del dispositivo si riepitelizza. Difetti in altre localizzazioni (seno venoso o seno coronarico) come anche difetti della fossa ovale ampi necessitano di una chiusura chirurgica a causa della loro contiguità coi meccanismi valvolari o dell’effettivo interesamento della valvole. I DIV piccoli-medi si chiudono spontaneamente. DIV medi che non si chiudono sono indirizzati alla chirurgia in età infantile. DIV grandi invece vanno operati entro 6 mesi di vita per il rischio di ipertensione polmonare. Il dotto arterioso pervio di calibro piccolo-medio va chiuso col cateterismo. Dotti di grande calibro sono chiusi chirurgicamente con la legatura nei primi mesi di vita. Tetralogia di Fallot: La tetralogia è composta da: DIV, aorta a cavaliere (del difetto), ostruzione polmonare infundibolare e ipertrofia del cuore destro. Vista la lista dei difetti è chiara la direzione dello shunt da destra a sinistra (a causa dell’ostruzione polmonare). La pervietà del dotto di Botallo nella tetralogia di Fallot garantisce la sopravvivenza e quindi viene mantenuta con le prostaglandine in infusione (è una cardiopatia dotto-dipendente). La chirurgia può offrire una procedura temporanea di confezione di un dotto artificiale in attesa di una correzione definitiva. Il grado di ostruzione polmonare determina l’entità di cianosi e quindi la gravità della condizione. All’esame obiettivo si possono rilevare: cianosi variabile (in base al grado di ostruzione), ippocratismo digitale, soffio sistolico polmonare da eiezione (assente in caso di una completa atresia della valvola polmonare), mentre lo “squatting” è di pertinenza della storia della medicina. L’ecocardiografia documenta i difetti tipici della patologia e quantifica l’entità dello shunt e il grado di ostruzione polmonare percui è considerato il gold standard per la diagnosi. Spesso nella tetralogia di Fallot si trovano anomalie associate delle arterie polmonari per la definizione anatomica delle quali l’angiografia è molto utile. Atresia della tricuspide: L’atresia della valvola tricuspidale per risultare vitale deve essere associata ad un DIA e DIV. Lo shunt ematico è destrosinistro con desaturazione sistemica e cianosi. Il ventricolo destro è coinvolto nell’anomalia e si presenta ipoplasico con struttura abortiva.