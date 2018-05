Bambino di 3 mesi in pericolo di vita: le immagini del disperato salvataggio da parte dello sceriffo

Lo sceriffo di Marion County, Jeremie Nix, nota una donna al volente chiedere aiuto. Una volta accostata l’auto sul lato della strada, la donna esce dall’abitacolo con in braccio un bambino privo di sensi. Così, lo sceriffo interviene applicando diverse manovre di riabilitazione ma il piccolo non da segni di ripresa, a quel punto decide di portarlo al centro medico di Ocala. I medici riescono a salvargli la vita affermando che, se non fosse stato per il tempestivo intervento del vice Nix, il piccolo non sarebbe sopravvissuto.

Loading...