Bambino prodigio studierà fisica e biometrica all’Università. Ha solo 12 anni

Il protagonista di questa storia è un bimbo prodigio di 12 anni, il quale studierà fisica e biometrica all’università. Il giovane ha appena 12 anni, ma invece di essere ossessionato come i suoi coetanei da videogiochi o telefonini, ha sviluppato una passione intensa per le scienze. Infatti per questo motivo, il piccolo Carlos Antonio SantaMara Daz avrebbe chiesto di sostenere un test universitario presso l’Università Nazionale autonoma del Messico, una delle più grande dell’America Latina. superandolo senza problemi. Questo prodigio, piccolo di statura ma con occhi grandi e sorridenti, da lunedì parteciperà alle lezioni per la laurea in fisica biomedica. Il noto quotidiano ci fa anche sapere che Carlos all’età di 9 anni, sempre nella stessa Unam, aveva ottenuto un diploma conseguito in tre moduli del Corso di ‘Spettroscopia infrarossa, di Risonanza magnetica nucleare (Rmn) e spettroscopia di massè.

Negli ultimi tre anni, il prodigio bambino ha seguito lezioni e avrebbe fatto pratica nella facoltà di chimica, nel centro di scienze genomiche, lo studio della terra e dei suoi rapporti con gli altri corpi dell’universo e nell’istituto di indagini su materiali. I responsabili dell’università avrebbero reso noto che il piccolo ha ottenuto l’autorizzazione a frequentare i corsi di fisica biomedica dopo aver ottenuto 105 risposte positive nel test di accesso, il cui minimo era di 103, senza concessioni né favori.

“Non sarà un bambino in terra di giganti, né un adulto di fatto caratterizzato bambino. È uno studente di alta capacità cognitiva, giocherellone, che arrossisce, che ha sfidato il tempo e le convenzioni amministrative”. I giornalisti che avrebbero intervistato Carlos ai quali avrebbe raccontato: «quando abbiamo saputo che i risultati del test erano stati pubblicati, volevamo collegarci con il sito dell’Università, ma non potevamo perché la notte precedente aveva piovuto ed eravamo senza luce. Allora il mio papà ha collegato il computer alla batteria dell’automobile e così abbiamo visto che ce l’avevo fatta».Assumendo un tono serio ha poi detto che «è stata dura. C’erano molti calcoli e non me la sono cavata molto bene con gli integrali, che sicuramente erano la parte delle 15 risposte sbagliate». ha proseguito.

«Chiedo solo di poter continuare a studiare, e se mi si chiudessero delle porte, non esiterei ad entrare dalle finestre». E avrebbe concluso: «Voglio davvero cominciare. Faccio sul serio anche se non voglio suscitare aspettative perché nella realtà quasi sempre le cose sono differenti, e mi è già successo».