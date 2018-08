Bambino risucchiato dall’aspiratore della piscina, panico nel campeggio

Un bambino di 9 anni che si trovava in campeggio in Liguria con la famiglia è stato quasi risucchiato dal sistema di aspirazione della piscina dove stava facendo il bagno. Il tutto è successo in una manciata di secondi e il dramma è stato sventato dall’intervento tempestivo del bagnino e di una coppia di infermieri di Pavia, anch’essi lì in vacanza come il piccolo. “Abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato”, è il racconto dei soccorritori a La Provincia Pavese. I due turisti-infermieri che hanno contribuito a liberare il bimbo dalla morsa dell’aspiratore si trovavano a bordo piscina ed hanno assistito proprio all’istante in cui il bocchettone con la sua forza di aspirazione ha trascinato il piccolo sott’acqua. L’incidente ricorda purtroppo l’episodio accaduto qualche giorno fa a Sperlonga dove una ragazzina di soli 13 anni è morta dopo essere stata aspirata dal bocchettone della piscina del Virgilio Grand Hotel. A differenza di quanto successo per la povera Sara, il bagnino in questo si trovava nei pressi della piscina e così ha potuto intervenire in tempi adeguati.

“Inizialmente pensavamo a un gioco” dicono i due turisti. “Eppure le voci erano concitate, – continua uno di loro – così siamo corsi verso la piscina. Avevano appena tirato fuori il bambino. Era in arresto cardiaco, abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato“. Il bambino è stato successivamente trasportato in ospedale per i controlli. “Abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato”, hanno riferito i soccorritori durante le indagini per determinare i motivi dell’accaduto. La piscina è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri, che dovranno fare chiarezza su quanto è accaduto e su eventuali responsabilità. Si attendono ora le perizie dei tecnici che stabiliranno se l’impianto di aspirazione della vasca fosse a norma e determinare il motivo dell’eventuale malfunzionamento del sistema di aspirazione della piscina anche e soprattutto per evitare che accada ancora una tragedia simile.