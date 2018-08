Bambino risucchiato dall’aspiratore della piscina. Panico nel campeggio in Liguria

Un’altra vicenda simile a quella accaduta la settimana scorsa e che ha portato alla morte una bambina. Oggi purtroppo la vicenda ha come protagonista un bambino il quale è stato risucchiato dall’ aspiratore della piscina. E’ stato il panico nel campeggio in Liguria dove il piccolo è stato salvato dal tempestivo intervento del bagnino e i due turisti che si trovavano a bordo della piscina che avrebbero estratto il bimbo dall’acqua e lo hanno rianimato. Un episodio simile è avvenuto a Sperlonga qualche settimana fa, purtroppo senza un lieto fine come in quest’ultimo caso. Il piccolo di 9 anni che si trovava in campeggio in Liguria con la propria famiglia, è stato quasi risucchiato dal sistema di aspirazione della piscina dove stava facendo il bagno.

Il fatto accaduto è successo in pochi secondi e il dramma è stato sventato dall’intervento del bagnino e di una coppia di infermieri di Pavia che si trovavano sul posto in vacanza, così come il piccolo. ” Abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato”, è il racconto dei soccorritori a La Provincia Pavese dei due turisti infermieri che avrebbero contribuito a liberare il bimbo dall’aspiratore che si trova a bordo piscina ed avrebbero assistito proprio all’istante in cui il bocchettone con la sua forza di aspirazione avrebbe trascinato il piccolo sott’acqua.

Come abbiamo detto, si tratta di un episodio simile a quello avvenuto qualche settimana fa a Sperlonga, dove una ragazzina di soli 13 anni è morta dopo essere stata aspirata dal bocchettone della piscina del Virgilio Grand Hotel. A differenza di quanto è successo a Sara, il bagnino in questo caso si trovava nei pressi della piscina e così ha potuto intervenire e portarlo in salvo. “Inizialmente pensavamo a un gioco” dicono i due turisti. “Eppure le voci erano concitate, così siamo corsi verso la piscina. Avevano appena tirato fuori il bambino. Era in arresto cardiaco, abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato.Il piccolo successivamente è stato portato in ospedale per dei controlli “Abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato”, hanno riferito i soccorritori durante le indagini per determinare i motivi dell’accaduto.

Ora la piscina è stata messa sotto sequestro per effettuare le perizie dei tecnici. I carabinieri dovranno fare chiarezza su quanto è accaduto e su eventuali responsabilità e verificare se l’impianto di aspirazione della Vasca fosse a norma e se fosse stato proprio questo a determinare il motivo dell’eventuale malfunzionamento del sistema di aspirazione della piscina soprattutto per evitare che possa succedere una tragedia simile ancora una volta.