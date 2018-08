Bancomat Pay sbarca in autunno. Arriva l’app per i pagamenti online

A partire dal prossimo autunno, si potrà utilizzare un nuovo servizio ovvero il bancomat anche per poter effettuare acquisti online. Si tratta del bancomat Pay, ovvero la nuova applicazione per i pagamenti on-line ed una nuova opportunità che è stata resa possibile grazie all’accordo che è stato siglato tra Bancomat Spa e il gruppo Sia, ovvero l’azienda leader nella progettazione realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie banche centrali imprese e pubbliche amministrazioni. Stando a quanto riferito, sembra che il nuovo servizio di pagamento si chiamerà BancomatPay e darà la possibilità Ai titolari di carte Pagobancomat di pagare, inviare e ricevere denaro in tempo reale dal proprio smartphone in totale sicurezza, utilizzando soltanto il proprio numero di cellulare.

A partire dal prossimo autunno, bancomat Pay, si potrà utilizzare e sarà utilizzabile da circa 5 milioni di utenti che sono registrati a Jiffy, prezzo più di 2000 esercizi commerciali soprattutto della grande distribuzione organizzata e su Pagopa per i pagamenti verso la pubblica amministrazione italiana. Questo nuovo servizio, come già abbiamo partecipato, potrà essere utilizzato da tutti i titolari di Pagobancomat delle banche aderenti al servizio attraverso l’applicazione del proprio Istituto o se è assente con l’applicazione BancomatPay che potrà rendere possibile effettuare trasferimenti di denaro e di pagamento senza avere con sé la carta fisica e senza digitare il PIN.

A parlare è stato Alessandro Zollo Ovvero l’Ad di Bancomat spa, ha riferito: “In trent’anni abbiamo consolidato il bene più prezioso, la fiducia del mercato e delle persone. Da oggi vogliamo unire a questo patrimonio tutto il potenziale dell’innovazione tecnologica, rendendo le transazioni di denaro sempre più semplici e immediate. E’ il primo passo per entrare nel mondo dei servizi di pagamento del futuro dove ad essere smaterializzato non sarà solo il contante ma anche la carta stessa”. Poi ha parlato anche Nicola Cordone, vice ad di Sia il quale ha aggiunto che l’accordo strategico con Bancomat rappresenta davvero il compimento di un percorso avviato da Sia da molti anni al fianco del sistema bancario nell’ideare e nel realizzare i servizi innovativi.

“Abbiamo investito molto su Jiffy, insieme a oltre 130 banche che già lo utilizzano, e da oggi rendiamo disponibili le sue funzionalità innovative al Bancomat per favorire la digitalizzazione e rendere più efficiente il sistema Paese” ha aggiunto Nicola Cordone. Insomma questo nuovo servizio è pronto a sfidare sul proprio terreno realtà come Apple Pay, PayPal e Postepay. Ricordiamo che in pochi secondi, grazie al proprio smartphone si potranno effettuare trasferimenti di denaro e pagamenti senza necessità di utilizzare la carta fisica oppure di Digitare il Pin, ma solo ed esclusivamente attraverso il proprio numero di telefono.