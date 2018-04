Banconote più belle al mondo, quali sono: tutti i dettagli e la storia

Celebra l’efficenza e la puntualità svizzera ed è stata votata come la banconota più bella del mondo. Il biglietto da 10 franchi ha vinto l’International Bank Note of the Year Award, il premio assegnato ogni anno dalla International Bank Note Society, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro per lo studio e la divulgazione sulle banconote e la loro collezione.

I 10 franchi svizzeri hanno battuto la concorrenza di Scozia e Norvegia. Nelle prime posizioni anche i biglietti di Canada, Figi e Gibuti. Ogni anno l’Ibns prende in considerazione decine di candidature (170 le nuove banconote emesse nel 2017, ma non tutte erano candidate) e, dopo una scrematura iniziale, fa scegliere ai suoi membri le più belle.

Svizzera, la più bella

Sul fronte della banconota vincitrice compaiono le mani di un direttore d’orchestra e un mappamondo che rappresenta i vari fusi orari. Sul retro sono rappresentati dei binari e gli ingranaggi di un orologoio, un riferimento alla puntualità dei treni elvetici.

La cartamoneta è stata inventata dai Cinesi, come ben sappiamo grazie a quanto ci racconta Marco Polo nel Milione: infatti sono giunte sino ai nostri tempi banconote cinesi del XIII secolo, anche se probabilmente la loro origine va collocata verso l’inizio del VII secolo. In Europa, invece, la cartamoneta appare assai più tardi, solamente verso la metà del XVII secolo: questo ritardo si spiega con la diffusione di altri strumenti di pagamento, pienamente capaci di soddisfare le esigenze allora espresse: la lettera di cambio, forse già in uso nell’impero romano e comunque ampiamente diffusa sino al tardo medioevo, e, soprattutto, la fede di credito, nata negli Stati Napoletani verso la metà del XVI secolo, la quale si diffuse rapidamente dapprima in tutta la penisola e quindi anche oltralpe. Dalla fede di credito deriva l’attuale conto corrente e, in particolare modo, l’assegno bancario.

Non può stupire, dunque, che la cartamoneta europea sia nata in un’area relativamente marginale, la Svezia, ove non si conosceva né la fede di credito né altri strumenti equivalenti, ed anche la lettera di cambio era scarsamente diffusa. La prima banconota europea, infatti, fu emessa dal banco di Stoccolma nel 1661 ed il suo ideatore fu Johann Palmstruch. In Italia la grande diffusione dei titoli di credito e delle cambiali rese meno sentita l’esigenza di creare una moneta cartacea: infatti le prime banconote italiane apparvero solamente il primo gennaio 1746. Esse furono emesse dalle Regie Finanze del Regno di Sardegna, nei tagli da 100, 200, 500, 1000 e 3000 lire. Poiché furono garantite tanto da un’adeguata copertura in metalli preziosi, quanto dai beni medesimi di Casa Savoia, ottennero buona credibilità e godettero di generale accettazione. Quando le Regie Finanze emettono la loro prima banconota, la cartamoneta aveva già fatto la sua apparizione, oltreché in Svezia, anche in Norvegia, Inghilterra e Francia. Tuttavia in questi casi essa fu sempre uno strumento di pagamento cartaceo emesso da una banca privata e privo di ogni reale copertura: né lo Stato interveniva a garantirne nel tempo il valore ed il suo potere d’acquisto.

L’emissione delle Regie Finanze, invece, assume connotati completamente diversi, in quanto è lo Stato medesimo che emette la cartamoneta e garantisce il suo valore e la sua convertibilità in metallo nobile. Sotto questo aspetto, le Regie Finanze sono da ritenersi il primo reale istituto di emissione sorto in Europa. Questo speciale aspetto rende lecito attribuire a tale emissione cartacea una importanza assai particolare e comunque ben superiore a quella propria di tutte le altre emissioni cartacee che la hanno preceduta. Se con Palmstruch nasce la banconota europea, è con le Regie Finanze che la banconota assume il suo ruolo fondamentale di strumento di pagamento. L’anno ufficiale di nascita della cartamoneta sabauda è i11745: infatti i126 settembre di quell’anno appare il Regio Editto che stabilisce di introdurre in circolazione nel Regno di Sardegna le prime banconote della storia italiana. Tuttavia la storia della cartamoneta sabauda aveva avuto inizio quasi 35 anni prima, con l’arrivo di un banchiere inglese, John Law.

Questi era figlio di uno stimato ed importante orefice di Edimburgo che, come era allora prassi, svolgeva anche una parallela attività bancaria. Nel 1694, anno di nascita della Banca d’Inghilterra, egli si trovava, appena ventitreenne, nella capitale britannica. Poi si trasferì in Olanda e quindi nella Francia di Luigi XV, stabilendosi a Parigi fin dal 1703. Nelle sue teorie sosteneva il vantaggio della creazione di una moneta cartacea, svincolata dal valore dell’oro e dell’argento, garantita, invece, dal valore della terra. Il banchiere scozzese riuscì, applicando teorie sostanzialmente corrette e rigorosamente razionali, a provocare uno dei maggiori dissesti finanziari che la storia riporti. Sebbene il teatro di tale dissesto sia stato la Francia del Duca d’Orleans, poco mancò che la prima applicazione delle teorie di John Law avvenisse nel Ducato di Savoia, quando il banchiere inglese presentò a Vittorio Amedeo II le sue idee. Nella primavera del 1711 egli ottiene udienza privata dal Duca Amedeo II, al quale presenta un progetto organico relativo alla creazione di una banca di Stato con funzione di emissione di cartamoneta: si tratta di un insieme di documenti, conservati presso l’Archivio Storico di Torino, nei quali John Law espone in modo organico i fondamenti della sua teoria monetaria. Alle numerose relazioni il banchiere inglese aggiunge anche lo schizzo di una ipotetica banconota: si tratta, dunque, non solo della prima banconota progettata in Italia, ma anche di una delle prime banconote europee. John Law trovò nel Duca Sabaudo un interlocutore attento e competente, ma prudente e pronto ad ascoltare anche il parere dei suoi consiglieri.

Alcuni storici affermano, senza indicarne la fonte, che Vittorio Amedeo avrebbe congedato il finanziere scozzese affermando di “non essere abbastanza ricco da farsi rovinare da lui”: ciò mi pare poco credibile perché la documentazione di John Law venne integralmente conservata insieme a numerose relazioni di diversi esperti i quali, per incarico del Duca, analizzavano e valutavano l’opportunità e la fattibilità della proposta. Di fatto, per una serie di ragioni, le sue proposte non trovarono immediata attuazione almeno fino all’avvento di Carlo Emanuele III, il quale, quanto a politica monetaria, si allineò agli indirizzi delle nazioni europee finanziariamente più evolute. Le emissioni cartacee di Carlo Emanuele III furono solamente quattro e si produssero negli anni 1746, 1750, 1756 e 1765. L’occasione per introdurre la carta moneta è data dalla gravissima crisi economica soprag giunta nel 1745 quando, temendosi un nuovo e tragico assedio di Torino, si provvide ad acquistare enormi quantitativi di grano a prezzi assai elevati. Per affrontare questa spesa ed altri costi derivati dalla partecipazione alla guerra di successione austriaca, con il Regio Editto del 26 settembre 1745 Carlo Emanuele III ordinò di approntare una emissione di biglietti di credito per un importo complessivo pari a sei milioni di lire, rimborsabili in sei anni e fruttanti un aggio del 4%. Il Regio Editto del 26 settembre 1745 ed il corrispondente Manifesto camerale del 23 Ottobre 1745 rappresentano l’atto di nascita della carta moneta, non solo nel Regno di Sardegna, ma in tutta la penisola italiana.

In esso si stabilisce l’emissione di carta moneta nei valori facciali di 100, 200, 500, 1000 e 3000 lire, per un importo complessivo di 4 milioni di lire. La circolazione cartacea è prevista transitoria: infatti entro il primo trimestre del 1751 si sarebbe provveduto a ritirare tutta l’emissione, convertendosi in numerano metallico tutti i biglietti e l’ammontare degli interessi maturati. I biglietti di credito vengono stampati su fogli di carta pesante biancastra: la stampa, nera, è su un solo verso e la contraffazione della carta è resa più difficile mediante una filigrana costituita da un disegno a lisca di pesce interrotto dalla leggenda “biglietto delle R. finanze di sua maestà”. Ogni foglio contiene quattro banconote, ognuna delle quali ha una larghezza di circa 325 mm ed una altezza di circa 100 mm, oltre ad un ampio margine. Il disegno è assai simile per tutte e cinque le banconote. La validazione dei biglietti di credito avveniva riportando a penna il numero progressivo di identificazione (da 1 a 6000 per quelli da 100 e 200lire1 , da 1 a 200 per quelli da 500 lire, da 1 a 600 per quello da 100 lire e da 1 a 200 per quello da 3000 lire) e le firme di due Mastri Auditori (Bocca, Rambaudi, Oliviero o Freylino), del tesoriere generale (Butti) e del Controllore della Tesoreria Generale (Germano): il biglietto può definirsi “emesso” solo se numerato e completato dalle prescritte firme. Quindi esso viene irregolarmente tagliato a circa un terzo dal bordo sinistro, separando così la matrice dal biglietto vero e proprio, rilasciato all’utilizzatore: la matrice veniva conservata presso le Regie Finanze per essere utilizzabile in qualunque momento per verificare la legittimità ed autenticità dei biglietti circolanti.

Queste banconote sono tutte di notevole rarità ed assai ricercate dai collezionisti né sono molte le collezioni pubbliche che possono vantarne il possesso. Appare dunque di rilevante interesse l’esemplare posseduto dal Gabinetto Numismatico dei Civici Musei di Udine: si tratta di un biglietto di credito di £. 200 emesso nel 1746 che, tuttavia, non era ancora stato immesso in circolazione in quanto presenta solamente tre delle quattro previste firme e possiede ancora la sua matrice, dalla quale veniva separato al momento dell’emissione2 . Le drammatiche vicende belliche che caratterizzano gli ultimi decenni del XVIII secolo, la Rivoluzione Francese e le campagne napoleoniche, condussero tanto la Francia quanto il Regno di Sardegna a stampare cartamoneta con sempre minore copertura, sino a causare un generale rifiuto. La politica di Luigi XVI e di Vittorio Amedeo III, successore di Carlo Emanuele III, furono altrettanto dissennate ed entrambi i monarchi credettero di poter risolvere il problema di un debito pubblico ingovernabile ricorrendo a sempre più frequenti emissioni di moneta cartacea. Infatti 1’Ancièn Régime non morì a causa del suo assolutismo, bensì soffocato dai debiti. La Rivoluzione Francese, prima ancora di essere un movimento proletario, fu soprattutto un movimento borghese che rivendicò una rigorosa politica economica in grado di rilanciare lo sviluppo economico della nazione francese. Ciò che portò al capestro Luigi XVI fu la fame dei cittadini, non la voglia di libertà. Negli anni che precedono il tracollo della monarchia francese, il debito pubblico divenne sempre più insostenibile: nel 1788 esso rappresentava i149 % del prodotto interno lordo. Per porre rimedio a questa situazione, un decennio più tardi, i rivoluzionari dell’economia, tanto francesi quanto piemontesi, trovano una soluzione brillante: “manca il denaro? Ebbene, stampiamolo!”. Fu così che i torchi della zecca cominciarono a stampare cartamoneta in quantità sempre maggiore: ad un certo punto la quantità stampata era tale che non vi era più neppure il tempo per ritagliare le banconote, che venivano immesse addirittura in fogli interi, il cui valore nomina-le era naturalmente elevatissimo ed il cui potere reale di acquisto divenne inferiore al valore della carta utizzata per la loro stampa. Con quale conclusione? Inflazione galoppante, ingovernabilità della nazione e Luigi XVI che offre il suo elegante collo alla mannaia. Ciò senza alcuna allusione al fatto che, due secoli più tardi, nella penisola italiana il debito pubblico sia pari al 150 % del pil, i torchi dello stato siano roventi a furia di stampare BOT e CCT e che la Lega si sia messa a coniare moneta (e cartamoneta) in proprio. Questa concomitanza è assolutamente casuale. Eppoi il collo di Silvio Berlusconi non è mica così elegante ed aristocratico come quello di Luigi XVI!

Banconote troppo false

I fatti risalgono al maggio 2015 quando una ragazza si recò in un negozio di Reggio Emilia per comprare un iPhone. Al momento di pagare utilizzò dieci banconote da 20 euro che insospettirono il negoziante. Chiamata la polizia la ragazza venne denunciata per spaccio di banconote false. Niente di nuovo sotto il sole ma la novità riguarda la notizia apparsa recentemente (marzo 2017). Visto che le banconote erano falsificate in modo decisamente maldestro, tra l’altro avevano tutte lo stesso numero di serie, il difensore e il pubblico ministero hanno chiesto l’assoluzione. Il giudice è stato dello stesso parere quindi l’imputata è stata assolta perché l’approssimazione della contraffazione escludeva la responsabilità penale di chi spende le banconote. La cassazione ha infatti stabilito, con sentenza 23 agosto 2012 n. 33214 (Cass. Pen. Sez. V), che « …il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictus oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richiede una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione…» In poche parole, una falsificazione grossolana esclude la responsabilità penale di chi diffonde le banconote. Se una persona è talmente ingenua da accettare cartamoneta palesemente falsa sono fatti suoi. Questa notizia mi ha fatto tornare in mente la “presunta” truffa operata nel 2013 ai danni di una cassiera di un supermercato di Dülmen (Germania) dove un cliente, per pagare il conto, utilizzò una banconota da 30 euro. La distratta e incauta commessa prese la banconota e diede pure il resto. Il pezzo di fantasia aveva gli stessi disegni della banconota da 20 euro tranne un piccolo particolare: il 2 era magicamente diventato un 3. La vicenda si concluse con una telefonata fatta, dal responsabile dell’acquisto, alla polizia locale. Egli dichiarò di aver trovato il biglietto da 30 in strada, di aver chiaramente capito che era una banconota finta, di averla riposta nel portafoglio per mostrarla successivamente alla moglie e di aver speso inavvertitamente il biglietto da 30 euro scambiandolo per un pezzo da 20. Inutile sottolineare che i 30 euro falsi sono stati sequestrati dall’autorità.

Questa vicenda, di un falso facilmente riconoscibile ictus oculi, si ricollega idealmente a una vicenda del passato, la contraffazione ingenua e casalinga operata sulla cartamoneta di occupazione Allied Military Currency come, ad esempio, per il pezzo da 500 Am-lire, serie 1943, emesso nel 1943. La serie, messa in circolazione in Italia dopo lo sbarco in Sicilia degli Alleati, venne dichiarata fuori corso a partire dal 1 luglio 1950, con proroga fino al 30 giugno 1951. Per la contraffazione si partiva da una banconota autentica da 50 lire cui venivano apportate modifiche per trasformarla in un pezzo da 500. La manipolazione, particolarmente evidente, consisteva nell’aggiunta di uno zero accanto alla cifra 50, stampata al centro e negli angoli del biglietto, adoperando per il disegno una comune penna a inchiostro nero oppure un semplice timbro. Anche il colore denunciava immediatamente la contraffazione: il pezzo da 50 era azzurro mentre quello da 500 era verde. Certi falsari, meno sprovveduti, sottoponevano il biglietto a un trattamento di colore e, mediante l’aggiunta del giallo all’azzurro, cercavano di ottenere il tono del verde tipico del pezzo da 500 Am-lire.

Ricordo che sette sono le pezzature delle banconote in euro attualmente in corso ma la fantasia e i buontemponi certo non mancano, nella rete di internet è possibile trovare numerosi biglietti in euro con valori facciali o con figure inesistenti. Nel 2014, ad esempio, fu sgominata una banda di falsari con base in Campania, il cosiddetto Napoli Group, che secondo gli inquirenti era il responsabile di circa il 90% degli euro falsi posti in circolazione. Fra le banconote sequestrate spiccavano per fantasia i pezzi irreali da 300 euro immessi sul mercato tedesco. Vale la pena sottolineare che secondo l’art. 453 del Codice Penale, «È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate». La falsificazione, secondo la legge italiana, costituisce quindi un reato ed è un fenomeno a cui le banche centrali pongono la massima attenzione in quanto potrebbe minare la fiducia dei cittadini e mettere a repentaglio l’integrità economica.

Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, nel 2016 sono state riconosciute false 147.919 banconote che sono state ritirate dalla circolazione. I tagli da 20 € e 50 € sono stati i più falsificati, in particolare il taglio da 20 è risultato il più contraffatto con il 40,5% (59.888 esemplari), seguito dal pezzo da 50 con il 38,2% (56.520 esemplari) e assieme costituiscono il 78,7% degli esemplari ritirati in Italia. I pezzi meno falsificati sono le banconote da 500 (111 pezzi pari al 0,08%) e da 5 (940 pari al 0,64%). La Banca Centrale Europea ha invece comunicato che, nel secondo semestre 2016, le banconote più falsificate a livello globale sono quelle da 50 euro (42,5%) seguite dai 20 euro (37,8%). La continua sostituzione delle banconote logore in circolazione consente, oltre a mantenere alta la qualità del circolante, di agevolare il riconoscimento e di conseguenza il ritiro dalla circolazione dei pezzi contraffatti. A questo punto è forse opportuno ricordare che se qualcuno ha dubbi sull’autenticità di una banconota in suo possesso non deve tentare di spenderla, passando a qualcun altro la patata bollente, perché questo comportamento costituirebbe un reato. Esiste invece l’obbligo di fare esaminare il pezzo presso gli sportelli di una banca o di un ufficio postale, se gli addetti la ritengono falsa hanno l’obbligo di ritirarla dalla circolazione, di redigere un verbale di cui una copia viene rilasciata come ricevuta al presentatore e di trasmetterla all’amministrazione centrale della Banca d’Italia a Roma dove sarà esaminata per accertarne la falsità. Naturalmente se la banconota risulterà autentica il proprietario sarà rimborsato, in caso contrario nulla sarà dovuto. Tutte queste vicende possono far ricordare il divertente e sarcastico film La banda degli onesti (1956) interpretato da Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia, la cui trama narra di tre improvvisati falsari che decidono di stampare pezzi da 10.000 lire. Dopo un susseguirsi di colpi di scena i tre riescono a stampare le banconote ma, alla fine, si scopre che nessuno dei compari aveva avuto il coraggio di spenderne una sola e quindi, per mettere a tacere la coscienza e il cuore, decidono di distruggere tutte le banconote false e i relativi cliché. Attenzione: spendere una banconota falsa è un reato, a meno che non si utilizzino pezzi contraffatti in modo talmente maldestro che chiunque li possa facilmente identificare. Ma quando una banconota può essere considerata un falso grossolano non punibile in quanto facilmente riconoscibile ictus oculi? Molto difficile dare una risposta certa. Se uno riesce a spendere i soldi del Monopoli non commette un reato… in altre parole, pollo chi li accetta.