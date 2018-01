Bari, 24enne ordina l’omicidio del genero a 24 ore dalle nozze con la figlia simulando incidente

E’ davvero incredibile quanto accaduto a Bari dove una suocera avrebbe pianificato l’omicidio del genero simulando un vero e proprio incidente stradale. In realtà l’incidente è avvenuto mercoledì 5 ottobre 2016 ma a distanza di tempo si è arrivati alla conclusione che a pianificare l’omicidio simulando un incidente, era stata Anna Masciopinto ovvero la suocera. Protagonista dell’incidente è stato Girolamo Perrone 24 anni originario di Triggiano. Sembra proprio che la suocera a ventiquattro ore dal matrimonio con la figlia, avesse messo su un piano per ammazzare il genero e questo piano era stato studiato nel dettaglio con il fratellastro Vito D’Addabbo e con il pregiudicato Rocco Michele Caringella. Il motivo è semplicemente uno ovvero tutti e tre avrebbero diviso il risarcimento della compagnia di assicurazione che sarebbe spettato Alla Vedova Perrone.

Per questa ragione, la procura di Bari lo scorso giovedì 18 gennaio ha fatto arrestare Caringella Masciopinto e il D’Abbaddo con l’accusa di concorso in omicidio premeditato. Più nello specifico, l’ultimo sarebbe stato l’esecutore materiale secondo l’accusa, Mentre gli altri due i mandanti o istigatori del delitto. Purtroppo il 5 ottobre del 2016 Perrone è morto dopo essere stato travolto da un’auto sulla provinciale Adelfia Cassano delle Murge al cui volante si trovava proprio D’Addabbo. In seguito al ritrovamento della Fiat Punto con il parabrezza sfondato, erano scattate le indagini e colui che si trovava alla guida dell’auto aveva raccontato di aver investito qualcuno che aveva attraversato improvvisamente la strada.

Perrone pare si trovasse poco distante in un vigneto gravemente ferito ed era morto pochi giorni dopo. L’indagine sarebbe nata subito dopo l’incidente e secondo gli inquirenti c’erano troppe anomalie e molte zone d’ombra da chiarire a partire proprio dal ruolo della vedova che non sarebbe comunque indagata. “Ho investito un uomo che è sbucato dalle campagne”, riferisce. Una volta soccorso, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Venere di Bari dove poi è morto 5 giorni dopo ovvero il 10 ottobre. Ancora oggi a distanza di tempo come sia finito su quella strada Perrone sembra essere uno dei punti oscuri della vicenda.

A rafforzare però la tesi della premeditazione ci sarebbe la data in cui D’Addabbo stipula la polizza di assicurazione della Fiat Punto utilizzata per compiere il disegno della signora Masciopinto e nello specifico questo contratto pare risalga a qualche giorno prima. “Sono certa che sia stato tutto programmato, anche il suo matrimonio. Noi della famiglia non sapevano che si sarebbe sposato, è avvenuto tutto molto in fretta”, accusa Angela Perrone, sorella del 24enne ucciso, convinta che tanto ancora dovrà essere chiarito.“Quando abbiamo saputo che alla guida dell’auto c’era D’Addabbo abbiamo pensato che c’era qualcosa di strano”, ha raccontato ancora la Perrone.