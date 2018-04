Barilla dice basta al grano con il glifosato per la produzione della pasta

Si torna a parlare del glifosato e Di conseguenza anche della pasta. Sembra che anche il colosso Mondiale della pasta Barilla ha detto stop al grano con il glifosato per la produzione della pasta. A dichiararlo è stato nei giorni scorsi il direttore degli acquisti di Barilla Emilio Ferrari a Toronto al Canadian Global cross symposium, il quale ha sottolineato come l’azienda abbia aggiornato i parametri qualitativi per questa materia prima strategica e ha chiesto ai produttori di grano duro di tutti i paesi, di non utilizzare il glifosato prima del raccolto rimarcando anche come al momento Barilla non abbia comunque firmato alcun contratto per l’importazione del grano direttamente dal Canada.

Si ricorderà sicuramente lo scandalo della pasta al glifosato quando un’associazione aveva riportato che molte marche di pasta avevano utilizzato il grano proveniente dal Canada che era contaminato da questo erbicida ritenuto piuttosto pericoloso per la salute umana. Questa scelta è stata comunicata dal direttore degli acquisti di Barilla, Emilio Ferrari, a Toronto al Canadian Global Crops Symposium dove ha sottolineato che “al momento Barilla non ha firmato nessun contratto per l’importazione del grano dal Canada”. Adesso però sembra che le cose stiano per cambiare. Ad affermarlo è stato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in riferimento proprio all’annuncio della Barilla sopra enunciato.

Loading...

“Gli agricoltori per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano duro in Italia, dove è vietato l’uso del glifosato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Canada e in altri Paesi”, ha dichiarato Roberto Moncalvo. Ormai da tempo si parla del glifosato e della sua pericolosità per la salute umana e da tempo ormai i consumatori iniziano ad essere sempre più consapevoli di tutto ciò è per questo leggono le etichette e si informano sulla possibile cancerogenità dell’erbicida più conosciuto al mondo che pare sia vietato nella produzione di grano duro in raccolta a differenza di quanto avviene in Canada e anche in altri paesi.

“In una situazione in cui un pacco di pasta su sette prodotto in Italia è fatto con grano canadese, si tratta di una svolta storica della principale industria pastaia del mondo che risponde alle sollecitazioni che vengono dai consumatori che chiedono garanzie di sicurezza alimentare”, spiega Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti.Ma il glifosato contenuto nella pasta è davvero così pericoloso per la nostra salute? Va detto che per correre rischi Bisognerebbe comunque assumere una quantità non indifferente di prodotto che contiene glifosato sotto la soglia di guardia e in quelle quantità. Questo quanto spiegato da Danilo Marandola ricercatore del centro politiche e bioeconomia del Crea.